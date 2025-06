Nacon brengt Test Drive Unlimited Solar Crown na uitstel op 12 september uit

Nacon brengt Test Drive Unlimited Solar Crown op 12 september uit voor de pc, PlayStation 5, en Xbox Series X en S. De vermelding van de Nintendo Switch-variant lijkt weer afwezig in promotiemateriaal. De racegame zou oorspronkelijk in 2023 uitkomen.

Test Drive Unlimited Solar Crown is volgens de uitgever naast een racespel ook een 'sociale lifestylegame'. Het komende Test Drive Unlimited speelt zich af op Hong Kong Island, dat dezelfde schaalgrootte heeft als het echte eiland, dat naast de stad ligt. Oorspronkelijk zou de game ergens in 2022 uitkomen, maar hij werd in eerste instantie tot 2023 uitgesteld om vervolgens in juli van dat jaar opnieuw uitgesteld te worden tot 2024. Nacon en ontwikkelaar Kylotonn delen nu voor het eerst een concrete releasedatum.