MediaTek onthult 4nm-socs Dimensity 7300 en 7300X

MediaTek onthult de Dimensity 7300- en 7300X-socs voor respectievelijk smartphones en foldables. De chips zijn op een 4nm-procedé gefabriceerd, wat de cpu-cores tot een kwart zuiniger maakt. Er zijn nog geen smartphones aangekondigd die de socs krijgen.

De Dimensity 7300 en 7300X zijn grotendeels identiek, met vier Arm Cortex A78-prestatiecores en vier energiezuinige A55-cores. Vergeleken met de 6nm-Dimensity 7050 gebruiken dezelfde prestatiecores van de nieuwe midrangechips tot 25 procent minder stroom. Ook zou de Mali-G615-gpu tot 20 procent energiezuiniger zijn, maar MediaTek zegt in het persbericht niet met welke soc de 7300-reeks in dat geval vergeleken wordt.

Verder ondersteunen de socs maximaal 12bit-hdr-foto's met een camera van tot 200 megapixel. Vergeleken met de Dimensity 7050 zou de chip tot 30 procent sneller autofocus kunnen uitvoeren en tot 50 procent sneller foto's kunnen 'remasteren'. De MediaTek APU 655 is volgens het merk twee keer zo snel met het uitvoeren van AI-taken. De chips ondersteunen schermen tot 2880x1200 pixels.

Het enige verschil tussen de Dimensity 7300 en de Dimensity 7300X is volgens MediaTek dat de laatstgenoemde soc is geoptimaliseerd voor het ondersteunen van twee schermen. Hij zou dus bedoeld zijn voor fabrikanten van klaptoestellen met twee schermen. Het bedrijf legt niet uit hoe dat gedaan is. Naar verwachting wordt de eerste smartphone met een 7300X de Motorola razr 50. Dat toestel wordt naar verluidt in juni aangekondigd.