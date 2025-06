OM eist twee jaar cel tegen twee Nederlandse gebruikers van Genesis Market

Het Nederlandse Openbaar Ministerie eist twee jaar celstraf tegen twee mannen die bots kochten via Genesis Market. De voormalige darkwebmarktplaats werd in april 2023 offline gehaald tijdens Operatie Cookie Monster.

Een van de mannen is een veertiger uit Leeuwarden die 59 bots kocht, meldt RTV Noord. Hij drong daarnaast bij drie personen binnen in hun computersystemen, waarmee hij ruim 900 euro buit maakte. De andere man komt uit Sneek. Hij kocht 23 bots, en had daarnaast een lijst met inloggegevens en wachtwoorden van 12,5 miljoen personen. Wel bleef de schade die hij aanrichtte beperkt. Het OM eist ook tegen hem twee jaar celstraf, al is een halfjaar daarvan voorwaardelijk.

Daarnaast moet een 22-jarige man uit Kolham voor de rechter verschijnen. Hij kocht 247 bots en had lijsten met honderden inloggegevens en wachtwoorden. De man wist geen buit te maken tijdens zijn acties. Tegen hem wordt een werkstraf van 180 uur en vijf maanden voorwaardelijke jeugddetentie geëist.

Genesis Market was een internationaal illegaal handelsplatform, waar gebruikers op uitnodiging bots en pakketten met credentials konden kopen. Tijdens een internationale politieactie genaamd Cookie Monster werd het platform offline gehaald. De drie mannen kwamen tijdens dat onderzoek naar boven.

In totaal werden zeventien Nederlanders gearresteerd tijdens de actie. De meesten zijn ondertussen niet meer in hechtenis. In januari dit jaar werd tegen een Nederlandse 'grootverbruiker' vijf jaar cel geëist. Twee andere Nederlanders zijn al veroordeeld tot gevangenisstraffen.