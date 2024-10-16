Man krijgt jaar celstraf voor verkoop van 'enorme hoeveelheid persoonsgegevens'

De rechtbank in Gelderland heeft een 26-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, onder meer vanwege het 'verspreiden van een enorme hoeveelheid persoonsgegevens'. De man verkocht de gegevens op Telegram.

De rechtbank acht bewezen dat de 26-jarige man illegaal persoonsgegevens heeft verkocht. Dat blijkt onder meer nadat een undercoveragent de man benaderde via Telegram. Deze 'pseudokoper' kocht daar 5000 'targetleaks' voor 50 euro in bitcoins. Daarop werd een bestand ontvangen met daarin verschillende persoonsgegevens, waaronder telefoonnummers, mogelijke Facebook-ID's, namen, woonplaatsen, werkgevers en relatiestatussen.

Op de computer van de verdachte werden daarnaast meerdere bestanden aangetroffen, schrijft de rechtbank. Die bevatten in sommige gevallen honderdduizenden credentials, waaronder bepaalde inloggegevens en telefoonnummers. De man zat ook in een Telegram-groep genaamd FraudeHandel, waar werd doorverwezen naar zijn account voor het kopen van persoonsgegevens. De rechtbank oordeelt daarom dat de man zich ervan bewust was dat de door hem verspreide persoonsgegevens gebruikt zouden worden voor fraude.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van grote hoeveelheden persoonsgegevens, het witwassen van opbrengsten uit de verkoop daarvan en oplichting. "Voor deze feiten, in het bijzonder het faciliteren van grootschalige cybercriminaliteit door het aanbieden en verkopen van leads, is naar het oordeel van de rechtbank in beginsel alleen een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend", schrijft de rechtbank. Het OM had achttien maanden celstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank heeft uiteindelijk een gevangenisstraf van twaalf maanden opgelegd.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-10-2024 12:11
77 • submitter: Anonymoussaurus

16-10-2024 • 12:11

77

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (77)

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Master FX 16 oktober 2024 12:14
Het zal allemaal in de wet zijn vastgelegd, maar één jaar zitten is gewoon veel te weinig. De ellende die dit soort fraude kan veroorzaken.
Ze noemen het nota bene "faciliteren van grootschalige cybercriminaliteit".
The Zep Man
@Master FX16 oktober 2024 12:37
Het zal allemaal in de wet zijn vastgelegd, maar één jaar zitten is gewoon veel te weinig. De ellende die dit soort fraude kan veroorzaken.
Dus wat wil je?

Meer vergelding? Daar zou je wat over kunnen zeggen als slachtoffer, maar dat wordt al meegewogen door de rechter. De straf moet verder in verhouding staan met andere straffen. Een jaar is niet niets. Ook is niet alsof deze man na een jaar celstraf volledig vrij is om te doen en te laten wat die wil. Voor een ex-gevangene sluiten veel maatschappelijke deuren.

Meer afschrikking? Het is vaak genoeg aangetoond dat zwaarder straffen tot een bepaalde grens een beperkt afschrikwekkend effect heeft. Nederland is met diens relatief zware straffen allang die grens voorbij. Je ziet veel meer afschrikking door de kans op veroordeling te vergroten in plaats van de impact.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 12:49]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @The Zep Man16 oktober 2024 13:03
Nederland is met diens relatief zware straffen allang die grens voorbij.
Is dat zo? Waar ligt die grens dan? In Nederland wordt mijns inziens helemaal niet relatief zwaar gestraft.
B0KIT0 @Bor16 oktober 2024 13:43
Dat idee dat Nederland veel te licht straft stamt nog uit het verleden.

De gemiddede straffen zijn in de laatste 10-15 jaar echt veel hoger geworden.

Het is een veel voorkomende misvatting.

Bron: https://npokennis.nl/story/725/hoe-streng-straft-nederland
kodak
@B0KIT016 oktober 2024 17:43
Dat onderzoek gaat om vergelijkbare situaties, niet om de resultaten dan maar selectief toe te passen omdat er conclussies zijn. Het feit dat er 50 jaar geleden lichtere straffen waren is dus niet zomaar relevant. Een straf te licht vinden voor een misdrijf dat 50 jaar geleden nog nauwelijks aan de orde was maakt de vergelijking al niet zomaar rechtvaardig. En het feit dat iemand honderdduizenden slachtoffers maakt was 50 jaar geleden ook niet zomaar van toepassing bij de veroordelingen. In de huidige situatie kan dus juist prima gesteld worden dat de straffen voor dit soort modernere feiten te licht zijn.
kftnl @B0KIT016 oktober 2024 20:27
Niet uit elk onderzoek komt dat er hoge straffen zijn in Nederland: https://commonslibrary.pa...earch-briefings/cbp-7218/
sjirafje @Bor16 oktober 2024 14:18
Zwaarder straffen helpt niet. De pakkans significant verhogen wel. Alleen lijkt de politieke wil hiervoor er niet te zijn. Dat past natuurlijk wel binnen het huidige politieke klimaat; vooral veel roepen over problemen maar afgezien van symboolpolitiek maar bar weinig doen om problemen echt aan te pakken.
sympa @sjirafje16 oktober 2024 15:59
Opsporing kost natuurlijk geld. De celstraf kost ook weer geld.
Prima dit er gestraft wordt overigens, en ook heel goed dat dit wordt onderzocht met een pseudokoop. De politie is goed bezig.
batjes @sjirafje16 oktober 2024 21:59
De politiemacht is de afgelopen ~20 jaar verdubbeld en dat is zonder de BOA's. De agenten op straat zijn ook een stuk minder administratief bezig dan 20 jaar geleden en daardoor veel meer buiten. Daarbij is een boel een stuk efficienter geworden.

"Criminaliteit neemt af". Ondanks alles verzuipt de politie in het werk.

De politieke wil is er wel en wordt ook ingezet, maar er speelt meer.

[Reactie gewijzigd door batjes op 16 oktober 2024 21:59]

Verwijderd @Bor16 oktober 2024 14:00
Mensen die dit stellen vergelijken de gevangenisstraffen met meestal andere West-Europese landen en niet daarbuiten. Bovendien wordt er vaak niet gecontroleerd voor OM transacties die in Nederland relatief hoog zijn. In vergelijking met Oost-Europese landen, de UK en landen buiten Europa zijn Nederlandse straffen nog steeds relatief licht, afhankelijk van het type misdrijf obviously. Komt daar nog hypothetische aftrek en beschikbaarheid (and lack there of) van cellen bij, maar dat laatste terzijde wellicht. Mensen die het artikel van PR Smit (2010) hanteren, zoals ook de NPO-kennis link hieronder/boven bij B0kit0 hebben dat artikel zelf niet perse of nauwelijks gelezen en enkel de wat populisitische header dat Nederland al zwaar straft. Het artikel controleert namelijk helemaal niet voor een aantal van bovengenoemde factoren, en is daar zelf ook transparant over:

"Het ‘strafklimaat’ in een land – onder de veronderstelling dat een gevangenisstraf beschouwd kan worden als de zwaarste straf – is afhankelijk
van de kans dat een gevangenisstraf opgelegd wordt en de lengte van de
daadwerkelijk uitgevoerde gevangenisstraf. De laatste kan echter niet
direct gemeten worden, over het algemeen is alleen de opgelegde straf
bekend. Maar een goede benadering van het strafklimaat kan gevonden
worden door het aantal gevangenen op een bepaald moment te delen door
het aantal veroordeelden (zie figuur 11.10)."

Waarbij Nederland dan weliswaar licht boven het NW Europese gemiddelde ligt maar ver onder de Europese. (zie dus figuur 11.10 in het artikel van Smit) Toegegeven, tot ergens begin dit millenium werd er nog lichter gestraft (vandaar mijn interesse in dit soort dingen, poging tot doodslag overleefd en de dader kreeg een geldboete van 300 gulden en een voorwaardelijke straf. Had al een lijst met andere overtredingen op z'n conto, vond ik entauschend) en dat is zwaarder geworden maar NW Europa straft licht ten opzichte van elders.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 oktober 2024 14:16]

DeadlyW1re @The Zep Man16 oktober 2024 13:43
Voor een ex-gevangene sluiten veel maatschappelijke deuren.
Zoals?
John Doos @DeadlyW1re16 oktober 2024 14:07
Met een strafblad op zak kan je in veel gevallen geen VOG meer krijgen voor het geen waarop getoetst word. (En afhankelijk van de terugkijktermijn)

Bepaalde beroepen sluiten je al helemaal uit met een strafblad, je kan bijvoorbeeld geen docent, advocaat of deurwaarder meer zijn/worden. (Of minister blijkbaar)

Je gaat zeer waarschijnlijk ook bepaalde visa en verblijfsvergunningen automatisch afgewezen krijgen.
Een aantal verzekeraars zullen je weigeren.

Het maatschappelijke aspect, tja iedereen die het weet zal er wat van vinden, partner, kinderen, familie, vrienden, kennissen en buren en zo.
Ik kan me voorstellen dat ook je voetbal/scouting/tennisclub hier ook een mening over heeft :)
CyberToon @John Doos16 oktober 2024 21:40
Ik kan me vergissen, maar was het niet zo dat een werkgever een VOG kan opvragen maar niet daadwerkelijk kan opvragen wat die persoon in het verleden heeft uitgespookt? Dat een VOG alleen een positieve of negatieve advies geeft voor een bepaalde functie of baan.

Bijv. als iemand wordt gepakt voor fraude en een strafblad krijgt en solliciteert op een baan waarbij fraude kan worden gepleegd (bijv. banen die met geld te maken hebben), dan krijgt de werkgever een negatieve advies. Maar wanneer deze persoon op een baan solliciteert waarbij geen fraude kan worden gepleegd, dan krijgt de werkgever een positieve advies.

Kan mij ook vergissen, maar volgens mij komt de werkgever helemaal niet te weten wat er precies in je strafblad staat. Ze krijgen alleen een positieve of negatieve advies van de overheid als die persoon op een bepaalde functie solliciteert. Een werkgever mag dan ook alleen een VOG opvragen die binnen de functie past. Met andere woorden, als jij een strafblad hebt die geen gevaar vormt voor een bepaalde functie of baan, dan kan jij die baan gewoon krijgen. De werkgever krijgt dan ook gewoon een positieve advies zonder iets te weten van je strafblad.

Een strafblad blijft vijf jaar geldig, tenzij je gevangenis straf hebt gehad, dan is die 10 jaar geldig. Bij zéér zware delicten volgens mij permanent.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 16 oktober 2024 21:51]

sympa @John Doos16 oktober 2024 15:59
Ministers hebben denk ik een probleem als ze chantabel zijn of verkeerde contacten er op nahouden.
Niet zozeer van een straf uit een verleden.
nullbyte @DeadlyW1re16 oktober 2024 14:08
Alles waarvoor men een VOG (verklaring omtrent gedrag) eist.
DeadlyW1re @nullbyte16 oktober 2024 14:29
Heb mensen een VOG zien krijgen 2 weken na ontslag detentie, dus dit is te kort door de bocht.
Joost1981_2 @DeadlyW1re17 oktober 2024 02:31
VOG gaat met sectoren. Als je een strafblad hebt voor een grof verkeersdelict kan je prima een VOG krijgen voor het verwerken van financiele of persoonlijke data. Beroepschauffeur is wel dan een dingetje
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @nullbyte16 oktober 2024 14:38
En dat is ook maar tijdelijk;
Een terugkijktermijn is het aantal jaar waar Justis naar kijkt tijdens de beoordeling van een VOG-aanvraag. Justis bekijkt of er in een bepaalde periode in het verleden een strafbaar feit is gepleegd en of dat van invloed is op het doel van de aanvraag. De standaard terugkijktermijn is 4 jaar.
naaitsab @The Zep Man16 oktober 2024 13:56
Meer afschrikking? Het is vaak genoeg aangetoond dat zwaarder straffen tot een bepaalde grens een beperkt afschrikwekkend effect heeft. Nederland is met diens relatief zware straffen allang die grens voorbij.
Dit zijn over het algemeen onderzoeken die zich richten op de excessive, zoals TBS en Levenslang. Deze zijn voor Europese maatstaven inderdaad erg forse maatregelen. Omdat ook TBS in theorie levenslang kan zijn als de detineerde/patient niet verbetert. Dit lijkt mij afschrikkend genoeg, men heeft wel eens geclaimd nog meer dan een doodstraf.

Aan de andere kant zijn we bij (relatief) kleinere vergrijpen dan wel weer vrij mild in vergelijking. Denk bijvoorbeeld aan herhaaldelijke verkeersovertreders, criminaliteit in het uitgaansleven en diefstal 'draaideur criminelen'. Door vaak terug te vallen op financiële of vrij korte celstraffen. Waarbij die laatste recentelijk regelmatig in het nieuws komt, omdat deze wel eens komen te vervallen door personeelstekort bij DJI. Je zou dit kunnen middelen en zeggen dat het hier erg streng is want TBS en Levenslang, omdat die heel zwaar wegen. Die constatering hoor je vaak maar vind ik wel erg kort door de bocht. Zeker omdat beide straffen niet vaak opgelegd worden.

Dan moet je ook degelijke statistiek meenemen en kijken hoe vaak zo'n 'te zware' en hoe vaak een mogelijk 'te lichte' straf wordt uitgedeeld ten opzichte van welke straffen voor dezelfde vergrijpen elders in Europa. Die onderzoeken met uitgebreide cijfers ben ik zelf nog niet tegengekomen (als ze er wel zijn zie ik ze graag gelinkt overigens). Zonder dat soort info is het ook lastig om bijvoorbeeld dit jaar celstraf in perspectief te zetten. Persoonlijk vind ik het vrij minimaal maar als het gemiddelde in Europa bijvoorbeeld 3 maanden is dan is het weer lang.

Afschrikken heeft inderdaad tot een bepaalde hoogte zin, bij sommige mensen heeft dat helemaal geen zin. Dus dan is meer de vraag of een celstraf überhaupt wel werkt voor zo'n persoon. Als iemand al voor de 5e keer met een borrel op, zonder rijbewijs is gepakt zou dan bijvoorbeeld TBS beter kunnen doordringen tot zo'n persoon? De boetes en celstraf werkt in ieder geval niet.
sympa @naaitsab16 oktober 2024 16:01
Ik denk dat we vooral bij hardnekkige recidive geen oplossing hebben. Zo heb je van die draaideurcriminelen die bijvoorbeeld fietsen stelen en daar al jaren mee doorgaan. Een paar weken cel hoort bij hun levensstijl.
Het zou mooi zijn als daar een oplossing voor wordt bedacht.
RetroMan @sympa25 oktober 2024 22:59
Het zou nog mooier zijn als jij die oplossing bedenkt. Als het allemaal zo simpel was dan was het waarschijnlijk al wel geregeld...
sympa @RetroMan26 oktober 2024 19:30
Dat begint met het onderkennen van het probleem op bestuurlijk niveau. In plaats van afleidingsmanoeuvres uit te voeren die zich richten op geloof, afkomst en migratie.
WillySis
@The Zep Man16 oktober 2024 17:06
Ik weet dat je gelijk hebt, maar toch vind ik dit ook een vrij milde straf voor het "faciliteren van grootschalige cybercriminaliteit". Op lidmaatschap van een criminele organisatie staat bijvoorbeeld dezelfde straf en dan hoeft je nog niet eens zelf criminele activiteiten hebben uitgevoerd.
GertMenkel
@The Zep Man16 oktober 2024 21:19
Zwaarder straffen helpt niet om criminelen af te schrikken, maar straffen is meer dan alleen afschrikken. Volgens de uitspraak is deze persoon ook al eerder veroordeeld (twee keer zelfs als ik het goed lees) voor dit soort ongein. Laten we dan de maatschappij maar wat langer beschermen door zo'n pipo van het internet te houden in de cel. Mild straffen met hoop op het worden van een productief lid van de samenleving helpt in dit specifieke geval ook niet, en de pakkans vergroten had ook niet veel gedaan want deze crimineel is al een keer eerder opgepakt.
MrFax @The Zep Man16 oktober 2024 23:20
In Nederland zijn er maar weinig deuren die echt sluiten. Voor veel gevangenen is het juist een deur open omdat je als ex-gedetineerde veel hulp krijgt om werk te vinden. Aan de andere kant heb je vaak dat de gedetineerden contact houden, en je dus een soort bubbel aan ex-gedetineerden hebt die dan vaak weer de fout in gaan, gezamelijk of niet.

Een (lange) gevangenisstraf is niet altijd de oplossing.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 16 oktober 2024 23:22]

air2 @Master FX16 oktober 2024 12:21
Op zich mee eens, maar het Nederlandse strafrecht is, voor zover ik heb begrepen, niet ingericht op wraakstraffen, maar op het ervoor zorgen dat mensen het niet nog eens doen en weer goed kunnen terugkeren in de maatschappij. Voor beide dingen zijn natuurlijk argumenten te bedenken. Toch denk ik dat een wraak systeem niet echt goed werkt in de praktijk.
lighting_ @air216 oktober 2024 12:28
Straffen voor een geld ezel zijn vele malen hoger.
MPIU8686 @lighting_16 oktober 2024 12:38
En die straffen zijn dan nog veel te laag als effectief bewezen kan worden dat jij in opdracht (op percentage) werkt om geld door te sluizen.

Is voor sommigen natuurlijk nog altijd makkelijker als effectief te gaan werken omdat dit een mooie aanvulling is op hun uitkering.


.

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 16 oktober 2024 12:43]

lighting_ @MPIU868616 oktober 2024 12:53
Desondanks vind ik de straffen buiten proportioneel als je vergelijkt met andere delicten.
nullbyte @lighting_16 oktober 2024 14:12
Ze zijn makkelijker te plegen, lekker anoniem vanaf het internet. Eventjes wat anders dus dan een overval of een inbraak.

Vanwege de veiligheid dient de ontmoediging vele malen hoger te zijn. Van mij mag de straf nog wel wat hoger zijn.
lighting_ @nullbyte16 oktober 2024 14:23
Ik ben niet tegen straffen. Maar 8 jaar lang geen enkele bank een nieuwe bankrekening openen, of een hyp hoog.

Je kan bijvoorbeeld veel schulden maken. Bedrijven benadelen door op rekening te kopen.En binnen 1.5 jaar in schuldsanering ben je schulden vrij.

Gemeentes helpen zelfs criminele gezinnen om ze maar buiten de criminaliteit te houden.

Dat bedoel ik met disproportioneel.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 16 oktober 2024 15:16]

sympa @lighting_16 oktober 2024 16:03
Schuldsanering gaat zo snel toch niet? En schadevergoedingen vallen ook niet in de schuldsanering.
Op afbetaling kopen wel, maar goed, dat is ook een gedeeld risico. Als ik geld uitleen aan iemand moet ik ook opletten dat ik het terugkrijg. Is toch een beetje raar om daarvoor aan te kloppen bij de overheid als ik zou weten dat die iemand verslaafd is en werkloos...
lighting_ @sympa16 oktober 2024 16:15
Ik blijf erbij dat 8 jaar geen financiële producten afnemen een hoge straf is. Dat is een generatie verder. Je hebt niet iemand bewust naar hiernamaals gereden. Lees op AD dat 5 jaar cel geëist is omdat hij bewust te hard reed en 2 personen niet hebben overleefd.
Robbedem @Master FX16 oktober 2024 13:06
Bedenk wel dat dit enkel de straf is voor het overtreden van de wet.
Als jij door zijn acties schade hebt ondervonden, kan je hem aanklagen en een schadevergoeding eisen.
En elke gedupeerde kan dat doen. (mogelijk worden klachten wel gebundeld om het rechtsysteem niet te overbelasten)
oef! @Master FX16 oktober 2024 13:18
Wat is het nut om die kwiebus langer weg te stoppen behalve een wollig gevoel van genoegdoening? De slachtoffers zijn er niet mee geholpen en het kost de belastingbetaler alleen maar geld.

1 jaar is een lange tijd om over je zonden na te denken, wat gaat 2 of 3 jaar daaraan toevoegen? Daarnaast heeft die vent een strafblad, wat impact heeft op zijn verdere leven.
kodak
@Master FX16 oktober 2024 15:29
Het oordeel van de rechtbank is dat een straf van 1,5 jaar voor de feiten gepast is. Alleen is door onbekende oorzaak is de redelijke termijn om de zaak te behandelen met een halfjaar overschreden, waardoor er ruim 0,5 jaar (1/3) van de straf is gehaald.
witstert @Master FX17 oktober 2024 00:51
It is too short if the convicted person is responsible for his continued existence. If not then it is too long. The only punishment that will be effective, succour the "desire" for revenge (aka rehabilitation) is too render him incapable of committing such/similar crimes, in the future. Thus he will be incapable of committing unsociable activities.
Jorah_Newstone 16 oktober 2024 12:23
Ik vraag me dan toch af hoe deze man aan al deze gegevens komt? Hij lijkt volgens het artikel meer op een tussenpersoon, misschien daar even induiken? Want al deze gegevens moeten ergens vandaan komen lijkt me.
TomONeill @Jorah_Newstone16 oktober 2024 12:36
Klinkt als een scriptje die data van Facebook, LinkedIn etc scrapet. Daar zou idd verder onderzoek naar gedaan moeten worden.
gorgi_19 @TomONeill16 oktober 2024 13:04
Als je de uitspraak kijkt, is het niet een simpel scrapertje wat hij had draaien:
- een Excel-bestand met de naam archive_users, met daarin een lijst met 98.465 leads/credentials - gebruikersnaam, wachtwoord (plain text), e-mail, telefoonnummer, geslacht;
- een map damiporalt mat daarin een Excel-bestand met de naam deleted users. In dit bestand stond een lijst met 106.291 leads/credentials - gebruikersnaam, wachtwoord (plain text), e-mail, telefoonnummer, geslacht;

- een map damipora.lt, met daarin een Excel-bestand met de naam profiles. In dit bestand stond een lijst met 223.852 leads — voor- en achternaam, nationaliteit, geboortedatum, religie, opleiding, burgerlijke staat, uiterlijke kenmerken;
- een map damipora.lt, met daarin een Excel-bestand met de naam users. In dit bestand stond een lijst met 221.445 leads/credentials - gebruikersnaam, wachtwoord (plain text), e-mail, telefoonnummer, geslacht;
- een map genaamd Facebook Leak [2019][533M Records][106 Countries]. In deze map staan 105 items gerangschikt op land. Het lijkt hier te gaan om de Facebook databreach uit 2019, waarin de gegevens van 533 miljoen Facebook gebruikers aanwezig zijn. Gegevens bevatten o.a. telefoonnummer, naam, geslacht, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum;
(.....)
En dit is pas een selectie.
Piemol @gorgi_1916 oktober 2024 13:17
Gezien de bestandsnamen lijkt het mij alsof dat ook ergens gekocht is, en heeft ie mogelijk niets zelf gescraped.
nullbyte @Jorah_Newstone16 oktober 2024 14:07
Gekocht via een darkweb marketplace
MPIU8686 16 oktober 2024 12:31
Duizenden mensen hun leven kan hierdoor verpest worden en/of heel wat ellende veroorzaken, de gevolgen zijn niet te overzien. En dan krijgt zo'n crimineel maar 12 maandjes cel ?

Er moet toch dringend eens iets gaan gebeuren hier in het Westen met de "ondermaatse" straffen die telkens worden uitgesproken, zolang wereldvreemde rechters hierover beslissen komt hier blijkbaar geen verandering in.
Robbedem @MPIU868616 oktober 2024 13:08
Als die duizenden mensen idd hun leven hierdoor verpest wordt, kunnen zij een schadeclaim indienen.
Dat wordt dan een of meerdere aparte zaken.

Deze straf is enkel voor het overtreden van de wet. (strafrecht) niet voor eventuele schade die aangebracht is aan anderen (burgerlijk recht).

Tenminste toch als het hetzelfde werkt als in Belgie (vermoed van wel)
MPIU8686 @Robbedem16 oktober 2024 19:15
Spijtig genoeg wel, dan moet je dit via een advocaat doen die om te beginnen al rond de €400 vraagt als ereloon. Dan kun je zelf eerst geld gaan opleggen, net daarom dat dit automatisch zou moeten gebeuren om de gedupeerden te vergoeden.

Maar als slachtoffer heb je nu eenmaal minder rechten als de dader en dien je overal zelf achterna te gaan.
The Zep Man
@MPIU868616 oktober 2024 13:02
zolang wereldvreemde rechters hierover beslissen komt hier blijkbaar geen verandering in.
Zolderkameraanklagers, -rechters en -beulen doen het beter?
GertMenkel
@The Zep Man16 oktober 2024 21:21
Iemand die veroordeeld is voor witwassen aanklagen voor een schadevergoeding gaat heel lastig worden denk ik. Uit principe kun je er misschien een keer een paarhonderd euro voor neertellen maar de kans dat je er ooit een cent uit krijgt is minimaal.
bzzzt @MPIU868616 oktober 2024 13:11
Duizenden mensen hun leven kan hierdoor verpest worden en/of heel wat ellende veroorzaken, de gevolgen zijn niet te overzien. En dan krijgt zo'n crimineel maar 12 maandjes cel ?
Als jij een keer 5 kilometer te hard rijdt kan je ook levens verpesten en zijn de gevolgen niet te overzien. En dan krijg je maar een boete van 32 euro.

Uiteindelijk kan je deze crimineel alleen het illegaal verstrekken van gegevens ten laste leggen. Alle dingen die daarna gebeuren kunnen zijn speculatie op wat anderen er mee kunnen doen.
Er moet toch dringend eens iets gaan gebeuren hier in het Westen met de "ondermaatse" straffen die telkens worden uitgesproken, zolang wereldvreemde rechters hierover beslissen komt hier blijkbaar geen verandering in.
Ai, gelijk zijn alle rechters slecht omdat je het niet eens bent met een uitspraak.
Denk je niet dat rechters, aangezien deze de hele dag niets anders doen dan straffen bepalen, beter dan welke andere Nederlander in staat zijn de voor- en nadelen af te wegen en een inschatting te maken of iemand in staat gaat zijn z'n leven te beteren. Het Nederlandse gevangenissysteem is ontstaan uit de gedachte dat mensen ooit weer vrij komen en ze weer een plek in de maatschappij moeten krijgen. Iemand levenslang uitkotsen drukt ze alleen maar terug in de criminaliteit en levert geen veiliger maatschappij op.
Kijk gerust even naar de US waar wraak een veel grotere rol speelt, een kleine procent van de bevolking in de cel zit en private gevangenissen bestaan waar mensen feitelijk tot slavenarbeid gedwongen worden voor soms relatief lichte vergrijpen en zeg me waar je liever woont.
Manderlay1 @MPIU868616 oktober 2024 15:13
Als wereldvreemde rechters de bestaande wetgeving volgt. Wie is dan in fout? De rechter? De politiekers? De kiezers?
MPIU8686 @Manderlay116 oktober 2024 19:12
Laat ons een ding duidelijk zijn en dan is het wel dat de kiezers, zelfs al gaan ze stemmen nog niets te zeggen hebben inzake de rechtsgang. De politiek kan invloed uitoefenen en de senaat wetten wijzigen, maar kan zich "normaal gezien" niet uitspreken over de strafmaat. Al is duidelijk geworden dat dit wel degelijk het geval is afhankelijk van wie er vervolgd wordt. Maar normaal gezien ligt de bepaling van een straf geheel in handen van de rechter. Daar wringt het schoentje net .. dat veel rechters en politici elkaar kennen.

Dus wel degelijk bij de rechter zelf, want die alleen bepaald de straf die gegeven wordt.
Manderlay1 @MPIU868616 oktober 2024 19:19
De rechter bepaalt de straf volgens het strafwetboek dat wordt opgesteld door de politiek. Een rechter kan niet zomaar een straf a la minute verzinnen.
MPIU8686 @Manderlay116 oktober 2024 20:12
Toch wel, hangt af van de rechtbank en de rechter, deels van het strafwetboek, dat kan elke rechter voor zichzelf invullen. Zou je moeten weten als je in België woont. Als je in Dendermonde terechtkomt bij Rechter D'hondt heb je gedaan met zingen, die is strenger dan alle andere rechters samen. Waarbij een ander al 20 maal voor soortgelijke feiten opgepakt wordt en nog steeds geen effectieve gevangenisstraf krijgt elders, wordt je bij Rechter D'hondt in Dendermonde afgestraf met onmiddellijk een effectieve gevangenisstraf vanaf je tweede feit. Als dit soortgelijke feiten zijn ter vergelijk natuurlijk.
Manderlay1 @MPIU868616 oktober 2024 21:49
Politierechtbank is anders dan correctionele waar de strafmaatstaf wel degelijk in het strafwetboek staan. De rechters kunnen daar niet om heen werken. Ze kunnen enkel werken tussen het minimum en maximum dat voor het vergrijp is vastgesteld in het strafwetboek.
Prince @MPIU868617 oktober 2024 07:08
Uit wat ik lees in het bovenstaande artikel heeft de politie een misdaad uitgelokt (misschien niet de juiste woordkeuze, maar je snapt waar ik naar doel) en is de man erop in gegaan. Dit zal genoeg zijn geweest voor een rechter om de inbeslagname van zijn computer te bevelen en daar vonden ze dan erg veel data op.
Maar het "hebben van data" is natuurlijk iets anders als "het verhandelen van". Gezien ik niets lees over zijn vorige transacties - en dit hebben ze vast erg goed uitgezocht - vraag ik me af of dit zijn eerste keer was.

1 jaar voor te acteren op een door de politie uitgelokte misdaad met gegevens die verder niet verhandeld zijn, is op zich veel.
Het kan evengoed zijn dat hij deze gegevens heeft uit een backup voor de firma waar hij werkt oid. En misschien had hij nog wel redenen om die backup te hebben op zijn computer.

Ik wil het zeker niet goed spreken en denk dat er vast meer aan de hand was, maar ik wil aantonen dat de details (die we hier niet hebben) erg belangrijk zijn voor het uitspreken van een vonnis.
Vaak komen deze details ook niet publiek beschikbaar en moeten we vertrouwen op de kennis en ervaring van een rechter.

Nu heb ik het persoonlijk ook niet voor rechters en vind ze zelf ook vaak wereldvreemd. Zeker in het familierecht als het gaat over scheidingen en kinderen waar de man nog steeds benadeeld wordt.
Ik ben er vrij zeker van dat er zelfs rechters van bij ons zijn die meer leed en onrecht hebben veroorzaakt dan deze man in het kwadraat.
DJanmaat @MPIU868617 oktober 2024 10:25
Ben het met je eens; 12 maanden cel is niet niks voor zo'n vergrijp als dit. 12 maanden cel zitten is best een tijd. De volgende keer laat ie het hopelijk uit zijn hoofd het nogmaals te doen.
PixelPionier 16 oktober 2024 12:42
Bijzonder! Met een beetje zoeken kun je gewoon gratis dit soort databases vinden. Niets spannends aan. Doorverkopen voor 50,- is wat dat betreft hooguit een vorm van oplichting. We leven momenteel in een wereld waar je er van uit moet gaan dat al jouw informatie publiekelijk beschikbaar is en we kunnen ons maar beter focussen op de methoden waarmee er dan fraude gepleegd kan worden met die informatie. Want dat zou gewoon niet mogelijk behoren te zijn. Technisch niet zo moelijk, maar economisch vaak niet rendabel (bijvoorbeeld het spoofen van telefoonnummers om namens iemand anders te bellen).
The Zep Man
@PixelPionier16 oktober 2024 12:51
Bijzonder! Met een beetje zoeken kun je gewoon gratis dit soort databases vinden. Niets spannends aan. Doorverkopen voor 50,- is wat dat betreft hooguit een vorm van oplichting.
De man zat ook in een Telegram-groep genaamd FraudeHandel, waar werd doorverwezen naar zijn account voor het kopen van persoonsgegevens. De rechtbank oordeelt daarom dat de man zich ervan bewust was dat de door hem verspreide persoonsgegevens gebruikt zouden worden voor fraude.
Iets doorverkopen terwijl je weet dat het voor criminele doeleinden gebruikt zal worden is iets anders dan oplichting. Het is maatschappelijk ongewenst om te verdienen aan het bewust en specifiek faciliteren van criminaliteit.
Tomatoman @PixelPionier16 oktober 2024 13:11
Doorverkopen voor 50,- is wat dat betreft hooguit een vorm van oplichting.
Je gaat er volledig aan voorbij dat we wetten hebben die het zonder toestemming verhandelen van persoonsgegevens strafbaar stellen. Dat heeft niets met oplichting te maken (het is ook überhaupt geen oplichting).

Het feit dat jij het allemaal niet zo schokkend vindt doet er niet aan af dat er op de meest ernstige overtredingen gevangenisstraffen staan. Deze dader heeft zijn gevangenisstraf ook niet gekregen voor dat ene geval waarbij hij € 50 verdiende, maar - zoals de kop van het artikel al aangeef - voor het verhandelen van een ‘enorme hoeveelheid persoonsgegevens’.
DJanmaat @PixelPionier17 oktober 2024 10:27
Meld het bij de Security afdeling van de politie zou ik zeggen. Doe wat goeds met deze kennis en hopelijk bespaar je de ellende bij velen.
PixelPionier @DJanmaat17 oktober 2024 11:55
Als die zelf niet weten hoe ze moeten googlen dan is dat dweilen met de kraan open!
DJanmaat @PixelPionier17 oktober 2024 13:50
Tuurlijk, ik vind die informatie niet, blijkbaar kijk je toch op plekken die niet iedereen weet. Doe er iets mee, of niet.
protected22 16 oktober 2024 12:27
1 jaar is wel best weinig. Maar hoe kwam hij aan die gegevens dan?
CAPSLOCK2000
16 oktober 2024 12:29
Ik hoop dat er ook onderzocht wordt waar die gegevens dan vandaan komen.
Heeft hij iets gekraakt of is hij deel van een groter netwerk?

De vragen die ik maar niet stel zijn: "Worden slachtoffers geinformeerd en zodat die om een schadevergoeding kunnen vragen?"

De realiteit is dat je als slachtoffer van datadiefstal geen poot hebt om op te staan omdat er geen directe schade is en je niet kan bewijzen dat er mensen opgelicht zijn of gaan worden of worden bestookt met gepersonaliseerde reclame. Daar moet echt iets aan gaan veranderen want die schade is er wel. Als het onmogelijk is om directe schade vast te stellen moeten we misschien maar standaard schadevergoeding invoeren zodat alle slachtoffers in ieder geval iets krijgen (bv €100) .
Simon Weel 16 oktober 2024 13:03
Klein foutje. Bij justitie is een jaar geen 12 maanden. Bij justitie is een maand 30 dagen. 12 maanden is dus 360 dagen terwijl een jaar 365 dagen (of 366 bij schrikkeljaar) is.
lighting_ 16 oktober 2024 12:15
Voor 50 euro zijn sommige blijkbaar nog te lui om te werken.
DonChaot @lighting_16 oktober 2024 16:12
Dat vroeg ik me ook af. Met een minimumloon van €13 heb je dat in een middag ook verdiend zonder risico. Krijg je dan via Telegram zoveel klanten dat dit toch lucratief genoeg wordt om het risico te nemen? Ik weet wel dat er veel oplichters zijn maar zouden het er zoveel zijn?
GertMenkel
@DonChaot16 oktober 2024 21:25
Met tienduizenden euro's aan geld en crypto en uitgaven bij Louis Vuiton lijkt er wel wat te halen. Wellicht dat hij ook andere criminele zaken deed waar de politie hem niet op heeft weten te betrappen, maar arm is hij in geval niet.

Het is dan ook niet vreemd dat dit niet de eerste keer is dat deze crimineel veroordeeld is. Een jaartje rijk leven tegenover een jaartje brommen is helemaal zo slecht nog niet.
EzraTweaked 16 oktober 2024 13:42
Ik vraag me af hoe ze hem opgespoord hebben via Telegram.

In telegram word je IP niet vrijgegeven MITS je op een externe URL klikt en men op die manier de IP kan achterhalen van die persoon/fuik website om te zien wie extern er naar toe verbind, en als het dan via een VPN tunnel is van een comerciele derde partij dan zullen de politie daar ook wel toegang tot hebben.

Of zou zijn crypto wallet achterhaald zijn?
sympa @EzraTweaked16 oktober 2024 16:05
Je bedoelt "tenzij", maar er zijn denk ik genoeg mogelijkheden om iemand ergens in te laten trappen. Een kleine slordigheid kan veel bereiken.
FRoSTy 16 oktober 2024 14:02
Blijft zo bizar dit, dat in Nederland hier hoge straffen op staan. Terwijl in een ander EU land zoals Zweden. Al deze gegevens openbaar zijn en voor iedereen op te vragen zijn. Adres, Telefoon, Huis, Auto, Schuld, Loon. Ik begrijp nog steeds niet hoe Zweden dit mag doen met oog op de GDPR.
eric.1 @FRoSTy16 oktober 2024 14:27
Ze hebben daar vrij sterke persvrijheid- en vrijheid van meningsuiting wetten. Daarnaast hebben ze die toko's die deze datasets aanbieden een 'media'-licentie gegeven (voor mij onbegrijpelijk), vergelijkbaar met nieuws organisaties. Met deze licentie is het toegestaan om dergelijke data te delen en te verkopen zonder dat je daar ook maar iets tegen kan doen aangezien persvrijheid als superieur wordt gezien t.o.v. de GDPR.

Al vrij lang zijn individuen (en organisaties) bezig om de Zweedse overheid, en anders via Europa-brede wegen, er toe aan te zetten om dit te veranderen maar vooralsnog zonder success. Dit zou namelijk ook betekenen dat de gehele structuur overhoop gegooid zal moeten worden, aangezien ook de overheid (en uitvoerende instanties, bijv. betreffende toeslagen) leunt op deze open data.

Privacy in Zweden bestaat gewoon niet, raar genoeg.

[Reactie gewijzigd door eric.1 op 16 oktober 2024 14:28]

FRoSTy @eric.116 oktober 2024 14:32
Ah dat met die licenties was mij niet helemaal duidelijk. Er staan hier inderdaad langs de weg borden met titels zoals 'wil je weten wat je buurman verdient?' vraag het anoniem op voor omgerekend een euro oid.
En er is geen mogelijkheid voor een opt-out. Behalve als je bedreigd wordt, dan kun je via de politie dit regelen.

Er is nu nieuwe golf van criminaliteit bezig. Lui die op het vliegveld de kentekens scannen op de lang parkeren plekken. En op die manier de huizen bij langs gaan van alle mensen die daar staan..

[Reactie gewijzigd door FRoSTy op 16 oktober 2024 14:33]

eric.1 @FRoSTy16 oktober 2024 14:53
Dat via de politie je gegevens afschermen kan inderdaad, maar daar zien velen ook weer van af of laten het terug draaien door de implicaties die dit met zich meebrengt; alles en iedereen leunt op die open data. Geen publieke data => geen service / lagere hypotheekrente / ouderschapstoeslag / ... echt te bizar voor woorden.

Ja, dat is wel een natuurlijk gevolg van het beschikbaar stellen van zulke data. Waarom moet iemand de eigenaar van een auto kunnen achterhalen, anders dan autoriteiten? Het ontgaat me volstrekt. Maar goed, dan maar met de trein naar het vliegveld ;)
pejoar @FRoSTy16 oktober 2024 15:27
Helaas hebben we in ons land te weinig politie en daarbij scoren we in de EU heel slecht als het om oplossingspercentages en pakkans gaat.
Ook voelen mensen zich onveiliger.
Wat betreft deze persoon, de handel in persoonsgegevens is blijkbaar lucratief

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