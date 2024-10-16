Man krijgt jaar celstraf voor verkoop van 'enorme hoeveelheid persoonsgegevens'

De rechtbank in Gelderland heeft een 26-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, onder meer vanwege het 'verspreiden van een enorme hoeveelheid persoonsgegevens'. De man verkocht de gegevens op Telegram.

De rechtbank acht bewezen dat de 26-jarige man illegaal persoonsgegevens heeft verkocht. Dat blijkt onder meer nadat een undercoveragent de man benaderde via Telegram. Deze 'pseudokoper' kocht daar 5000 'targetleaks' voor 50 euro in bitcoins. Daarop werd een bestand ontvangen met daarin verschillende persoonsgegevens, waaronder telefoonnummers, mogelijke Facebook-ID's, namen, woonplaatsen, werkgevers en relatiestatussen.

Op de computer van de verdachte werden daarnaast meerdere bestanden aangetroffen, schrijft de rechtbank. Die bevatten in sommige gevallen honderdduizenden credentials, waaronder bepaalde inloggegevens en telefoonnummers. De man zat ook in een Telegram-groep genaamd FraudeHandel, waar werd doorverwezen naar zijn account voor het kopen van persoonsgegevens. De rechtbank oordeelt daarom dat de man zich ervan bewust was dat de door hem verspreide persoonsgegevens gebruikt zouden worden voor fraude.

Volgens de rechtbank heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van grote hoeveelheden persoonsgegevens, het witwassen van opbrengsten uit de verkoop daarvan en oplichting. "Voor deze feiten, in het bijzonder het faciliteren van grootschalige cybercriminaliteit door het aanbieden en verkopen van leads, is naar het oordeel van de rechtbank in beginsel alleen een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend", schrijft de rechtbank. Het OM had achttien maanden celstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank heeft uiteindelijk een gevangenisstraf van twaalf maanden opgelegd.