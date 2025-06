OM eist drie jaar celstraf tegen verdachte van creditcardphishing

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar celstraf tegen een 31-jarige man uit Amsterdam die aan 'omvangrijke creditcardfraude' zou hebben gedaan. Via een phishingwebsite zou hij creditcardgegevens en daarmee 80.000 euro van slachtoffers gestolen hebben.

De verdachte zou tientallen slachtoffers hebben opgelicht door hen een e-mail te sturen die zogenaamd van een creditcardbedrijf kwam, aldus het OM. In de e-mail verwerkte hij een link naar de ogenschijnlijke website van dat bedrijf, waar slachtoffers hun gegevens invulden om zogenaamd verouderde creditcardgegevens te updaten. De verdachte zou via Telegram meldingen ontvangen hebben wanneer een slachtoffer op de link klikte. Hij gebruikte de gestolen gegevens vervolgens om de gedupeerden geld afhandig te maken.

Er werd meermaals aangifte gedaan van oplichting met dezelfde phishingwebsite, waarna het CyberCentre Noord-Holland de man wist op te sporen. Dit samenwerkingsverband tussen onder meer de politie en het OM merkte in code van de gebruikte phishingwebsite Nederlandse tekst op en wist meerdere vergelijkbare websites ook aan de verdachte te koppelen. Bij een huiszoeking werden onder meer een vuurwapen en een smartphone, waarop belastende gesprekken in verschillende Telegram-groepen werden gevonden, in beslag genomen.