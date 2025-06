AP kan AVG-boete van 525.000 euro niet innen vanwege onbekende bedrijfslocatie

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een AVG-boete van 525.000 euro nooit kunnen innen omdat niet bekend is waar het beboete bedrijf zich bevindt. Dat zegt de Nederlandse privacytoezichthouder op vragen van Tweakers.

Het gaat om een boete voor LocateFamily. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf dat bedrijf in december 2020 een boete van 525.000 euro, nadat de toezichthouder er tientallen klachten over ontving. LocateFamily verzamelt en publiceert persoonsgegevens van mensen die het via sociale media en fora vindt. De AP deelde een boete uit, omdat het bedrijf geen vertegenwoordiger heeft in de Europese Unie. Daardoor kunnen Europeanen niet bij het bedrijf terecht als ze een verwijderverzoek willen doen of inzage willen in hun gegevens.

Tweakers vroeg aan de AP of alle opgelegde boetes ook worden geïnd, nadat tweaker Brandforward daar vragen over stelde bij het eerdere nieuws over een recordboete voor Uber. De bestuursrechtelijke boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens oplegt, worden normaal gesproken geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau. "Wij kunnen zien en houden ook in de gaten of de boetes worden geïncasseerd", zegt een woordvoerder van de privacytoezichthouder tegen Tweakers.

Locatie onbekend

In een geval is dat echter niet gebeurd. LocateFamily heeft de boete nooit betaald, zegt de woordvoerder. "Het bedrijf reageerde niet op onze contactpogingen en het is onduidelijk waar het bedrijf gevestigd is. Een deurwaarder sturen is dus onmogelijk."

De AP concludeerde eerder al in het boetebesluit dat de exacte locatie van LocateFamily niet bekend was. In het technisch onderzoek 'bleek Canada de mogelijke vestigingsplaats' te zijn. De AP betrok daarop via de Europese koepel van privacytoezichthouders de Ierse en Franse toezichthouders bij het onderzoek. Die vroegen informatie over LocateFamily op bij de Canadese Office of the Privacy Commissioner. De AP vroeg onder andere op wie de website LocateFamily.com hostte om zo de locatiegegevens van het bedrijf te achterhalen, maar dat 'heeft geen concrete aanwijzingen opgeleverd over de vestigingslocatie'.

Last onder dwangsom

De Autoriteit Persoonsgegevens legde naast de boete ook een last onder dwangsom op, een soort voorwaardelijke boete. LocateFamily moest binnen zes weken een Europese vertegenwoordiger aanstellen. Deed het bedrijf dat niet, dan moest het iedere twee weken 20.000 euro betalen met een maximum van 120.000 euro. "Locatefamily.com heeft de AP op dit moment nog niet bevestigd of zij inmiddels een vertegenwoordiger in de EU heeft aangewezen", schreef de AP zelf in 2021. Die last onder dwangsom heeft de AP opgelegd, maar ook die heeft de toezichthouder nog niet kunnen innen.

"Dat is het probleem met een bedrijf dat geen vertegenwoordiger heeft in de Europese Economische Ruimte: daar kunnen Europese toezichthouders niet zomaar aankloppen", zegt de AP. De toezichthouder zegt dat het het dossier inmiddels heeft gesloten. Wel onderzoekt de AP de mogelijkheid om alsnog dergelijke boetes te innen. "Te beginnen bij de vraag of het juridisch gezien mogelijk is de leiding van dit soort bedrijven persoonlijk aansprakelijk te stellen."

De Nederlandse toezichthouder heeft tot nu toe 27 AVG-boetes opgelegd, althans die openbaar zijn geworden. De boete voor LocateFamily was de negende boete die de AP sinds mei 2018 onder de AVG oplegde. Dat bedrag was destijds het op vier na hoogste boetebedrag.