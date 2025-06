Sony kondigt WF-C510-in-ears aan voor mensen met kleine oren

Sony heeft de WF-C510 aangekondigd, een setje draadloze budgetoordopjes zonder actieve noisecancelling, maar met omgevingsmodus. Het zijn de kleinste oordopjes die Sony ooit heeft gemaakt. De oortjes zijn gericht op mensen met kleine oren.

De WF-C510 is de opvolger van de ook al compacte WF-C500 uit 2021. Sony zegt de nieuwe oortjes nog een stuk kleiner en lichter te hebben gemaakt, zodat de oortjes een stabielere pasvorm hebben bij mensen met kleine oren. Daarnaast biedt de WF-C510 meer draagcomfort, stelt Sony. Ook het meegeleverde oplaaddoosje is wat dunner dan bij de voorganger, terwijl de bedieningsknop op de oortjes juist wat breder is gemaakt.

De in-ears moeten het zonder een gespecialiseerde noisecancellingmodus doen, maar beschikken wel over een omgevingsmodus. Daarbij laten de microfoons wat omgevingsgeluid door, zodat gebruikers naar muziek kunnen luisteren zonder zich volledig af te sluiten. Ook kunnen gebruikers de optie ‘Voice Focus’ activeren om stemgeluid in de omgeving te versterken en de rest te dempen.

Sony zegt dat de oortjes een accuduur van maximaal elf uur hebben. Een oplaadbeurt van vijf minuten in het laaddoosje levert nog eens een uur luistertijd op. In totaal kan het doosje beide oortjes eenmaal volledig opladen.

De WF-C510 maakt verbinding met maximaal twee bluetoothapparaten tegelijk en kan naast stereomuziek ook overweg met 360 Reality Audio. De oortjes hebben een IPX4-rating en zijn daarmee spatwaterdicht. De nieuwe in-ears zijn vanaf september verkrijgbaar en kosten 69 euro.