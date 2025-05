Draadloze oordopjes headsets hebben de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De audiokwaliteit is met sprongen vooruitgegaan, net als de kwaliteit van de noisecancelling. Het aanbod is bovendien explosief gestegen; zowat iedere fabrikant van audioproducten heeft inmiddels een serie draadloze in-ears opgetuigd. Daardoor wordt het er allemaal niet overzichtelijker op. Om wat overzicht terug te krijgen, hebben we elf volledig draadloze in-ears uitgebreid met elkaar vergeleken. Dit zijn stuk voor stuk luxe in-ears; de prijzen beginnen boven de 100 euro en lopen uiteen tot bijna 350 euro. Daarbij is het uitgangspunt dat ze allemaal in elk geval een goede geluidskwaliteit bieden voor je muziek en andere media, en dat ze modi hebben voor noisecancelling en transparantie.

Subjectief en objectief

Achter de schermen zijn we druk bezig met het uitbreiden en professionaliseren van onze testprocedure voor audio en voor deze round-up putten we uit een mix van subjectieve oordelen, aangevuld met een beperkt aantal objectieve metingen. Zo hebben we de noisecancelling doorgemeten in ons testlab, maar ook proefondervindelijk getest tijdens het stofzuigen. En om de gesprekskwaliteit te beoordelen, hebben we niet alleen goed geluisterd tijdens telefoongesprekken, maar ook opnames gemaakt van een gesimuleerde testsituatie met veel omgevingsruis, zodat je zelf kunt bepalen wat je van de noisecancelling van de microfoon vindt.

Op de komende pagina’s bespreken we eerst per product het uiterlijk van de in-ears en laaddoosjes, en kijken we naar de mogelijkheden van de bijbehorende apps. Vervolgens zoomen we in op het gebruiksgemak en draagcomfort, en bespreken we de verschillen in kwaliteit van de afgespeelde audio, telefoon- en chatgesprekken, de noisecancelling en de transparantiemodus. Ook de accuduur en bluetoothlatency komen aan bod.

Update 8 november: op veler verzoek hebben wij de Bose QuietComfort Ultra Earbuds aangeschaft en aan de test toegevoegd. Wij hebben deze round-up uitgebreid met een pagina over dit product en onze conclusie geüpdatet.