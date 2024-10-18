Door Sjef Weller

Reviewredacteur audio en tv

Feedback • 18-10-2024 06:00 74

Voor elk oor wat wils?

JBL Live TWS 3-serie in-ears Review

18-10-2024 • 06:00

74

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Introductie

  • JBL Live Beam 3
  • JBL Live Buds 3
  • JBL Live Flex 3

Samengevat

De JBL Live Beam 3 is een set in-ears die je kunt bedienen via het handige touchscreen in het laaddoosje. De oortjes hebben een steeltje en een siliconen oorkussen. Ze klinken goed voor hun prijspeil, met een mooie dynamiek, een ruime soundstage en een warme sound. Standaard is de klank misschien iets te bassig, maar daar weet de equalizer wel raad mee. Je kunt er bovendien goed mee bellen. De noisecancelling is bij sommige andere oortjes op dit prijspeil beter voor elkaar, maar de windruisdemping is ruim voldoende. Het draagcomfort is dik in orde, al is het soms even zoeken naar de optimale manier om ze in je oren te stoppen.

Pluspunten

  • Prima geluid
  • Heldere gesprekken
  • Handig laaddoosje met scherm
  • Goede tikbediening

Minpunten

  • Wennen met indoen
  • Standaard te warme sound
  • Anc niet heel effectief
Tweakers zegt: Excellent

Getest

JBL Live 3 Beam Zwart

Prijs bij publicatie: € 128,80

Vergelijk prijzen Vanaf € 159,-

Bekijk alle uitvoeringen (4)

Samengevat

De JBL Live Buds 3 zijn in-ears die je kunt bedienen via het handige touchscreen in het laaddoosje. De oortjes hebben geen steeltje, maar wel een siliconen oorkussen. Ze klinken heel behoorlijk, maar net niet zo goed als de goedkopere Beam 3. Je kunt fijn bellen met de Buds 3, al laten ze je stem ietwat schel klinken. Het draagcomfort is prima dankzij het lichte gewicht en de noisecancelling is dik in orde, hoewel de Beam 3 iets meer ruis tegenhoudt.

Pluspunten

Minpunten

Getest

JBL Live Buds 3 Zwart

Prijs bij publicatie: € 194,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 121,05

Bekijk alle uitvoeringen (4)

Samengevat

De JBL Live Flex 3 is een set open in-ears die je kunt bedienen via het handige touchscreen in het laaddoosje. De oortjes hebben een steeltje, maar geen siliconen oorkussen. Ze laten daardoor meer omgevingsgeluid binnen dan gesloten in-ears zoals de Beam 3 en Buds 3, ook als noisecancelling aanstaat. Daarmee is de Flex 3 vooral interessant voor muziekliefhebbers die zich niet willen afsluiten voor hun omgeving. Als je op een rustig plekje luistert, klinken de oortjes fijn, met een warme en krachtige sound. Voor bellen zijn ze minder ideaal en ook de tikbediening valt tegen. Maar de vederlichte oortjes zitten wel erg lekker.

Pluspunten

Minpunten

Getest

JBL Live 3 Flex Zwart

Prijs bij publicatie: € 192,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 106,-

Bekijk alle uitvoeringen (4)

JBL bracht afgelopen zomer de derde iteratie uit van de JBL Live-serie, met drie verschillende soorten draadloze in-ears, allemaal met hetzelfde laaddoosje met touchscreen. De JBL Live Buds 3 zijn compacte in-ears zonder steeltje, de JBL Live Beam 3 bestaat uit twee oortjes mét steeltje, en dan is er nog de JBL Live Flex 3, open-ear oordopjes met steeltjes, maar zonder siliconen eartips.

We hebben de hoofdtelefoons alle drie uitvoerig getest en de verschillen tussen deze in-ears zijn best groot. Of je nu kijkt naar de sound, het draagcomfort, de noisecancelling of de prestaties tijdens het bellen, de modellen ontlopen elkaar flink. Ook de prijzen lopen uiteen: de JBL Live Beam 3 vind je al vanaf 160 euro in de Pricewatch, de JBL Live Buds 3 kosten minimaal 194 euro en voor de JBL Live Flex 3 betaal je 181 euro of meer. Met deze prijzen mikken de Live 3-oortjes op de bovenkant van de midrange. De JBL Tour Pro 3, die we onlangs met een Ultimate-award beloonden, staat met zijn 300 euro nog een treetje hoger.

In deze review bespreken we de drie nieuwkomers van JBL en vergelijken we de voors en tegens van deze typen in-ears. We kijken eerst naar de uiterlijke kenmerken, de app, het laaddoosje en specificaties. Vervolgens bespreken we de geluidskwaliteit, de prestaties in (telefoon)gesprekken, de noisecancelling, omgevingsmodus en ten slotte de accuduur.

introbeeld jbl live tws 3

Uiterlijk, laaddoosje en app

JBL Live Beam 3

We beginnen met het uiterlijk van de Beam 3. Deze oortjes zien er grofweg hetzelfde uit als de Tour Pro 3 (TP3); ze hebben een steeltje met een aanraakgevoelige buitenkant en aan de andere kant van het oortje prijkt een siliconen oorkussentje dat je in je gehoorgang plopt voor een goede afdichting. Wel zijn de oortjes van de Beam 3 wat compacter dan die van de TP3. In plaats van twee afzonderlijke drivers voor hoge en lage/middentonen, beschikken de luidsprekers van de Beam 3 elk over één dynamische driver van 10mm.

We hebben de zwarte variant getest, maar de Beam 3 is ook verkrijgbaar in paars, zilver en blauw. De gekozen kleur is steeds consistent doorgevoerd: bij de paarse editie zijn de oorkussens, de oortjes en het laaddoosje bijvoorbeeld volledig in die kleur uitgevoerd. Daarbij heeft de buitenzijde van het steeltje een glanzend oppervlak, wat we best stijlvol vinden ogen.

JBL Live Beam 3 - uiterlijkJBL Live Beam 3 - uiterlijkJBL Live Beam 3 - uiterlijkJBL LB3 schermpjeJBL Live Beam 3 - uiterlijk

JBL Live Buds 3

De naam van de Buds 3 zegt het al: dit zijn in-ears zonder steeltjes. De oortjes van de Buds 3 lijken op een flinke boon met een siliconen oorkussen. Deze in-ears zonder steeltje zijn het compactst van deze serie, al bevatten ze dezelfde 10mm-driver als de Beam 3. De kant die van je oren af wijst, heeft een aanraakgevoelig vlak voor de tikbediening. Deze zijde heeft een glanzende afwerking met het JBL-logo in een zilverkleurige ring, terwijl de rest van de oortjes (en het laaddoosje en de oorkussens) in de gekozen kleur zijn uitgevoerd. De Buds 3 zijn ook verkrijgbaar in zwart, paars, blauw en zilver.

JBL Live Buds 3 - uiterlijkJBL Live Buds 3 - uiterlijkJBL Live Buds 3 - uiterlijkJBL Live Buds 3 - uiterlijk

JBL Live Flex 3

De Flex 3 heeft ongeveer dezelfde vorm als de Beam 3, met als grote verschil dat deze in-ears geen oortip met siliconen kussens hebben. Het zijn open-earoortjes, waarbij ingebouwde speakertjes het geluid direct je oren in sturen zonder je gehoorgang volledig af te sluiten. Een ander verschil met de Beam 3 is dat de volledige oortjes van glossy plastic zijn gemaakt, in plaats van alleen de aanraakgevoelige buitenkant van de steeltjes.

JBL Live Flex 3 - uiterlijkJBL Live Flex 3 - uiterlijkJBL Live Flex 3 - uiterlijkJBL Live Flex 3 - uiterlijkJBL Live Flex 3 - uiterlijk

Laaddoosje

Alle oortjes uit de Live 3-serie worden geleverd met een laaddoosje dat is voorzien van een kleurentouchscreen, net als de Tour Pro 3 en diens voorganger. Die relatief dikke Smart Charging Case is bij de Beam 3, Buds 3 en Flex 3 wel wat compacter, waardoor je deze net wat makkelijker in je broekzak laat glijden. Het touchscreen is daardoor ook wat kleiner dan bij de TP3, maar het schermpje is nog steeds groot genoeg om de oortjes efficiënt te bedienen. Ook met dikke vingers werkt deze bediening na enige oefening prima.

Anders dan bij de TP3 kun je geen bluetoothloze audiobronnen op de case aansluiten. Het schermpje dient dan ook puur ter vervanging van de JBL-app. Daarmee heeft het touchscreen een vrij hoog gimmickgehalte, al moeten we toegeven dat de bediening via het schermpje vaak sneller gaat dan via de app.

JBL Live TWS 3 - uiterlijk Smart Charging CaseJBL Live TWS 3 - uiterlijk Smart Charging CaseJBL Live TWS 3 - uiterlijk Smart Charging CaseJBL Live TWS 3 - uiterlijk Smart Charging CaseJBL Live TWS 3 - uiterlijk Smart Charging CaseJBL Live TWS 3 - uiterlijk Smart Charging CaseJBL Live TWS 3 - uiterlijk Smart Charging Case

De app

De Live 3-oortjes maken gebruik van dezelfde JBL Headphones-app als alle andere moderne hoofdtelefoons van JBL. De beschikbare instellingen zijn daarbij wel afhankelijk van het gekoppelde apparaat. Bij het opstarten zoekt de app dan ook eerst uit welk model je draagt, wat regelmatig een kleine tien seconden duurt. Daarna verschijnen automatisch de juiste instellingen op je scherm. In dat geval gaat de bediening via het touchscreen van het laaddoosje sneller.

Er valt relatief veel in te stellen voor de Live 3-setjes. Op het hoofdscherm vind je informatie over de accustatus van de individuele oortjes en de Smart Charging Case. Daaronder vind je onder meer de instellingen voor actieve ruisonderdrukking (anc), de instellingen voor het laaddoosje en een schakelaar om te wisselen tussen een modus met hoge audiokwaliteit (‘audiomodus’) en een met een snellere verbinding (‘videomodus’). Ook kun je op deze pagina instellen of je tikbediening wilt gebruiken en zo ja, welke gebaren je aan welk oortje toe wilt wijzen.

Naast het hoofdscherm zijn er nog twee tabbladen. In het middelste tabblad, Audio, kun je hogeresolutiegeluid inschakelen via Sony’s LDAC-codec, de uitgebreide equalizer gebruiken, spatial sound inschakelen voor je films of games (muziek kan ook, maar dat klinkt wat gekunsteld) en VoiceAware instellen, JBL’s sidetonefunctie waarbij je stem tijdens gesprekken door de oortjes klinkt, zodat je minder snel de behoefte voelt om onnodig je stem te verheffen.

Een handige extra optie is de Privé-oproepmodus. Deze functie kun je gebruiken als je moet bellen vanuit een luidruchtige omgeving, zoals op een congres. Je kunt dan één oortje inhouden en het andere bij je mond houden terwijl je praat, zodat je stem directer in de microfoons klinkt en het omgevingslawaai beter kan worden onderdrukt.

Op het laatste tabblad, Diversen, vind je onder meer de functie Relax-geluid, waarmee je het geluid van bijvoorbeeld golven, een kampvuur of bosgeluiden kunt afspelen. Hierbij kun je vooraf instellen hoelang je die geluiden wilt horen. Ook staat de Vind mijn oordopjes-optie op deze pagina, waarmee je je zoekgeraakte oortjes kunt terugvinden door ze een luide pieptoon te laten afspelen.

JBL Live TWS 3 - appJBL Live TWS 3 - appJBL Live TWS 3 - appJBL Live TWS 3 - appJBL Live TWS 3 - appJBL Live TWS 3 - appJBL Live TWS 3 - app

Tikbediening

De drie paar oortjes hebben allemaal een aanraakgevoelig vlak voor tikbediening. Bij de Beam 3 en Buds 3 werkt dit prima, met goede auditieve feedback en niet veel tijd tussen commando en uitvoering. De Flex 3 reageert ook snel op enkele, dubbele en drievoudige tikjes, maar deze oortjes interpreteren soms hoofdbewegingen en kaakactiviteit foutief als input. Om die reden hebben we de tikbediening van de Flex 3 vrij snel weer uitgeschakeld.

Draagcomfort, geluids- en gesprekskwaliteit

Draagcomfort

Met zulke uiteenlopende designs is het geen verrassing dat de draagervaring sterk verschilt. Vooral de Flex 3 is een vreemde eend in de bijt naast de Buds 3 en Beam 3. Zonder siliconen oorkussens hangen de dopjes van de Flex 3 losjes in je oren. De lichte druk van een eartip die in je gehoorkanaal klemt, ontbreekt volledig. Je zou misschien denken dat de oortjes daardoor sneller loskomen, maar dat is niet het geval. Om ze aan het schuiven te krijgen, moest ik zo heftig mijn hoofd bewegen dat ik er bijna hoofdpijn van kreeg. Je kunt er dan ook prima mee lopen of rennen. Tegelijkertijd zijn deze oortjes van zichzelf erg licht, waardoor je hooguit het contact met de huid van je oor voelt. Hierdoor vergeet je al snel dat je ze in hebt. Het draagcomfort is daarmee prima.

De Beam 3 hangt met zijn steeltjes ook lichtjes aan je oorrand, maar heeft wel oorkussens die je met een licht drukkend gevoel in je oren voelt zitten. Het was voor ons even zoeken naar de juiste manier om ze in te doen. Je hebt al snel de neiging om de dopjes met hun kussens diep in je oren te duwen, maar door de bolling van de driverkast worden de silicoontjes vanzelf iets uit het gehoorkanaal geduwd. Hierdoor komen ze voor je gevoel wat losser te zitten, maar we hebben gemerkt dat de seal op die manier het best is; noisecancelling en geluidskwaliteit zijn dan optimaal.

Hoewel de oortjes zich als het ware ‘los’ lijken te duwen, blijven ze in de praktijk steviger zitten dan je gevoel je ingeeft. Ik heb de oortjes ook gedragen tijdens het trainen, met onder meer woeste sit-ups, push-ups en gewichtentraining, maar pas bij heel felle hoofdbewegingen merkte ik dat de oortjes van de Beam 3 wat begonnen te schuiven. Ze schoten echter niet los en ook de verzegeling bleef in stand, getuige de gelijkblijvende sound. Als de Beam 3 en Buds 3 echt hun afdichting verliezen, hoor je dat namelijk terug in een dunner en scheller geluid. Al met al is de Beam 3, na wat gewenning, comfortabel genoeg om urenlang mee rond te lopen, al ben je je meer bewust dat je ze draagt dan de vederlichte Flex 3-oortjes.

Dat laatste geldt ook voor de Buds 3, die eveneens iets zwaarder zijn dan de Flex 3. Ten opzichte van de Beam 3 voelen de Buds 3 op hun beurt wel wat compacter en lichter. Als je ze in je oren plaatst, is de juiste positie makkelijker te vinden dan bij de Beam 3. De Buds 3 blijven tijdens het sporten aardig goed zitten, maar ook hier voelden we dat de oortjes bij heftige bewegingen een beetje loskwamen. De oorverzegeling bleef overigens wel in orde.

Omdat alle drie de oortjes bij heftige bewegingen los kunnen schieten, zijn ze geen van drieën ideaal om intensief mee te sporten. Wandelen en fietsen gaan wel prima. De Flex 3 is wat toegeeflijker dan de Beam 3 en Buds 3; je moet een stuk meer moeite doen om de Flex-oortjes echt uit je oren te laten vallen.

Geluidskwaliteit

We testen audioproducten in een geluiddichte kooi met een Kemar-torso met supergevoelige microfoons in de oren en een luidspreker in de mond. Voor ruisdempingstests gebruiken we een monitorluidspreker om ruis af te spelen. Deze staat een meter van de meettorso af (gemeten vanaf de tweeter tot het rechteroor) en is in een hoek neergezet, zodat het geluid uit de luidspreker zowel direct als indirect de oren van ons testhoofd bereikt. De exacte specificaties van onze meetapparatuur vind je in onderstaande tabel.

Meetapparatuur audio
Audiotesttorso GRAS 45BC Kemar Head and Torso with Mouth Simulator
Akoestisch analysesysteem Sinus Apollo Light
Analysesoftware Sinus Samurai en Room EQ Wizard (REW)
Monitorluidspreker M-Audio BX8
Bluetoothzender/-ontvanger Fiio BT30 Pro
Geluidskaart ASUS Xonar Essence STX
USB-dac Topping X ShenzhenAudio EX5

Ook de sound die uit de oortjes komt, verschilt nogal. In de basis leveren alle drie prima geluidskwaliteit bij het beluisteren van muziek en podcasts. Maar met zijn open design klinkt de Flex 3 buiten wel compleet anders dan binnen. Buiten hoor je geluiden om je heen vrijwel ongedempt binnenkomen en zich vermengen met de muziek. Het effect lijkt op de omgevingsmodus van gesloten in-ears. De muziek belandt meer op de achtergrond en klinkt scheller. Bij harde wind wordt de muziek vrijwel volledig overstemd. Binnen in een rustige omgeving klinkt de Flex 3 warmer en minder schel. In dergelijke situaties kun je prima opgaan in je muziek zonder je echt helemaal van je omgeving af te sluiten.

Frequentierespons JBL Live Flex 3

Nu hebben de lichte Flex-oortjes wel de neiging om standaard wat te dun en vlak te klinken, zoals je in onze meetresultaten hierboven kunt zien. Maar van JBL verwacht je op zijn minst dat je de bassen flink kunt oppompen en dat blijkt inderdaad prima te kunnen. Met de EQ-preset Bass klinkt de Flex 3 warmer en dynamischer, en worden de verschillen met de gesloten Beam 3 en Buds 3 erg klein. Een vereiste is wel dat je noisecancelling ingeschakeld laat, want zonder anc klinkt de Flex 3 flinterdun.

Ook de Buds 3 hebben baat bij actieve noisecancelling en klinken minder overtuigend als anc uitstaat. Maar met anc ingeschakeld leveren de Buds 3 zowel binnen als buiten een fijne, warme en krachtige sound, met een goede balans en voldoende dynamiek. We voelden bij de Buds 3 dan ook geen behoefte om in de EQ-instellingen te duiken.

Frequentierespons JBL Live Buds 3

Die behoefte is er bij de Beam 3 wel, omdat deze oortjes ons standaard wat te warm klinken, met te veel nadruk op de bassen. Niet dat we vies zijn van een beetje bas, maar uit de 10mm-drivertjes van de Beam 3 klinken die aangezette lage tonen wat hoekig en lomp. Ter vergelijking: de duurdere JBL Tour Pro 3 levert met zijn krachtigere drivers ook een stevig basgeluid, maar dan zonder in te boeten aan detail.

Frequentierespons JBL Live Beam 3 en B3 vs TP3Frequentierespons JBL Live Beam 3 en B3 vs TP3

Bij de Beam 3 losten we dit op door over te schakelen naar de EQ-preset Studio, waarbij de stevige bassen uit de standaard JBL-frequentieresponscurve iets worden afgezwakt. Daarmee klinken de Beam-oortjes nog steeds minstens net zo warm als de Buds 3. Hoewel de verschillen tussen de Beam 3 en de Buds 3 kleiner zijn dan vergeleken met de Flex 3, levert de Beam 3 wel een iets krachtigere en dynamischere sound. Ook zet de Beam 3 een net wat breder stereobeeld neer dan zijn steelloze broertje.

Vermoedelijk door het warmere geluidskarakter van de Beam 3 blijft de sound met deze oortjes ook beter overeind als je anc uitgeschakeld laat. Zonder noisecancelling klinkt de Beam 3 minder bassig, maar valt er alsnog prima naar te luisteren. In dit geval zouden we echter niet de EQ-preset Studio aanraden, want daarmee klinken de oortjes zonder anc wat te schel.

Frequentierespons JBL Live Beam 3 vs Buds 3 vs Flex 3

Gesprekskwaliteit

Bel je veel handsfree? Ook dan heeft de Beam 3 een streepje voor. Volgens onze gesprekspartner klonk onze stem hiermee het helderst. De ruisonderdrukking van de microfoon laat hier en daar een steekje vallen, maar dat resulteert wel in een vrij natuurlijk stemgeluid. Daarmee zijn de belprestaties net niet van het niveau van bijvoorbeeld een Sony WF-1000XM5 of Apple AirPods Pro, maar komt de Beam 3 daar wel dicht bij in de buurt.

Via de Buds 3 klinken we iets scheller, maar komen we alsnog luid en duidelijk door. Onze gesprekspartner omschreef de belprestaties van de Buds 3 als ‘wel oké’, terwijl hij ons via de Beam 3 ‘erg goed’ vond klinken. Met de Flex 3 noemde hij het gesprek ‘vervelend’ om aan te horen. Die oortjes laten je stem een stuk blikkeriger klinken, terwijl niet al je woorden even luid doorkomen.

We meten de gesprekskwaliteit ook door in ons testlab. Bij de microfoontest laten we een ingesproken boodschap afspelen door de speaker in de mond van ons audiotesthoofd en nemen we het resultaat op via de microfoons van de geteste headset. Bij de microfoonruisdempingstest gaan we een stapje verder. Hierbij maken we het de headset in kwestie moeilijker door ook luide ruis (70dB) af te spelen via een speaker die op een meter afstand van ons audiotesthoofd staat. Op deze manier wordt een lawaaiige straatsituatie gesimuleerd.

De resultaten kun je hieronder terugluisteren. De microfoontests onderschrijven onze bevindingen met echte telefoongesprekken: de Beam 3 laat je stem het helderst klinken, met de Buds 3 klink je iets scheller en de microfoons van de Flex 3 laten stemmen nog scheller en dunner klinken.

Originele testsample
JBL Live Beam 3
JBL Live Buds 3
JBL Live Flex 3

Bij de ruisdempingstest valt op dat via de Buds 3 en Beam 3 veel audioartefacten te horen zijn, maar dat het grootste deel van de boodschap overkomt. Bij de Flex 3 horen we nauwelijks rare bliepjes, maar wordt er wel agressiever in onze stem gesnoeid. Daardoor komt de oorspronkelijke boodschap uiteindelijk net wat minder compleet over. Al met al vinden we dat de microfoonruisonderdrukking van alle drie de setjes ermee door kan, maar niet geweldig is.

JBL Live Beam 3
JBL Live Buds 3
JBL Live Flex 3

Noisecancelling, omgevingsmodus en accuduur

Noisecancelling

Hoewel alle JBL Live 3-setjes actieve noisecancelling hebben, heeft die bij de Flex 3 veel minder effect. Zonder oorkussens die je gehoorkanaal deels afsluiten voor geluiden van buitenaf, is de passieve noisecancelling van de Flex 3 uiteraard niet noemenswaardig: er wordt een beetje geluid tegengehouden op hogere frequenties, maar lage en middentonen worden nauwelijks gedempt. De actieve noisecancelling introduceert een lichte ruis in de hogere regionen, alsof de anc precies de hoge tonen probeert tegen te gaan die de gebrekkige passieve afdichting nog net wel weet tegen te houden. Gelukkig is deze hoogtonige ruis heel licht, waardoor die binnen enkele seconden al niet meer opvalt.

Actieve noisecancelling is doorgaans vooral effectief op lagere frequenties en dat horen we ook bij de Flex 3 terug; die weet laagtonige ruis ietwat te dempen, maar het houdt niet over. Omgevingsgeluid blijft met de Flex 3 altijd goed hoorbaar. Dat geldt ook voor wind. Zeker als die wind vol tegen de oortjes beukt, wordt alles wat je afspeelt volledig overstemd. Door de ingebouwde sensors weigerde de anc dienst als we de oortjes van de Flex 3 in ons audiotesthoofd plaatsten. Hierdoor hebben we de actieve noisecancelling niet kunnen doormeten, maar de bescheiden passieve afdichting door de kussenloze oortjes wel.

Passieve noisecancelling - JBL Live Flex 3

De anc van de Buds 3 geeft meer het gevoel in je eigen, afgesloten cocon te zitten. Toen we met de oortjes aan het water zaten, kwamen geluiden van een industriegebied aan de overkant nog wel door, maar dan diep op de achtergrond. Zodra we muziek aanzetten, verdwenen die geluiden nog meer naar de achtergrond en was ik me er niet meer van bewust. Wind horen we als een licht ruisend geluid. Blaast die wind vol tegen de oortjes, dan is het geluid duidelijker aanwezig, maar zonder de muziek te overstemmen. Al met al scoort de noisecancelling op de Buds 3 een dikke voldoende.

Noisecancelling - JBL Live Buds 3

De anc van de Beam 3 gaat nog een stukje verder; die is gewoon goed. We konden duidelijk horen dat de Beam-oortjes net wat meer omgevingsgeluid weten tegen te houden. Wel is het geluid van wind die tegen de oortjes beukt bij de Beam 3 een beetje luider, mogelijk vanwege de steeltjes die uit je oor hangen en daardoor meer wind vangen. Afgezien daarvan presteert de anc van de Beam 3 net iets beter, zoals je in onderstaande meetresultaten kunt zien. Links zie je de actieve en passieve ruisonderdrukking door de Beam 3. De tweede grafiek vergelijkt de actieve noisecancelling van de Beam 3 met de Buds 3. Vergelijken we de noisecancelling van de Beam 3 met die van de duurdere JBL Tour Pro 3, die we onlangs tot de nieuwe anc-koning uitriepen, dan blijft hij daar duidelijk nog wat bij achter. De Tour Pro 3, met schuimrubberen oorkussens, weet in het hogere en middenbereik nog zo’n 5 à 20dB extra te dempen, zoals je hieronder in de rechterafbeelding kunt zien.

Noisecancelling JBL Live Beam 3 vs Buds 3 vs TP3Noisecancelling JBL Live Beam 3 vs Buds 3 vs TP3Noisecancelling JBL Live Beam 3 vs Buds 3 vs TP3

Omgevingsmodus

Veel moderne in-ears beschikken over een omgevingsmodus, waarbij het geluid om je heen niet wordt gedempt, maar juist doorgelaten. Door de open vorm laat de Flex 3 vanzelf al veel omgevingsgeluid door, dus die heeft zo’n modus niet nodig. Ook met noisecancelling ingeschakeld kun je prima gesprekken voeren met mensen om je heen, zonder de oortjes uit te nemen of de muziek te pauzeren. Via de Smart Talk-functie kun je bovendien automatisch het muziekvolume laten verlagen wanneer je spreekt, mocht je toch nog moeite hebben om iemand te verstaan. Deze functie, die ook beschikbaar is voor de Buds 3 en Beam 3, reageert echter ook als je meezingt met de muziek waar je naar luistert.

De Beam 3 en Buds 3 beschikken wel over een omgevingsmodus, oftewel Ambient Aware, zoals JBL de functie noemt. Op beide setjes werkt deze functie even goed. Je kunt de mate waarin geluid wordt doorgelaten zelf instellen in de app. Zet je de schuif vol open, dan wordt omgevingsgeluid zelfs een beetje versterkt. Dat klinkt niet heel natuurlijk, maar maakt dat je ook gesprekken op afstand makkelijker volgt. Voor een natuurlijker effect zet je de schuif iets voorbij het midden; omgevingsgeluid klinkt dan haast alsof je geen oortjes inhebt.

Accuduur

Ook de accuduur verschilt nogal per type oortje. De Beam 3 gaat van de drie het langst mee op één lading. Zonder anc is zijn accuduur ruim dertien uur. De Flex 3 volgt met ruim elf uur. De Buds 3 houden het ondertussen na 650 minuten voor gezien. Schakel je anc in, dan neemt de totale accuduur bij elk setje met ongeveer drie uur af. Door de ingebouwde sensors van de Flex 3 kregen we anc niet ingeschakeld als we die dopjes in onze kunstoren plaatsten, waardoor we de accuduur met noisecancelling ingeschakeld niet op de gebruikelijke manier konden meten. We hebben echter kunnen vaststellen dat ook deze oortjes, net als de Beam 3 en Buds 3, het een volle werkdag uithouden met anc ingeschakeld. Dat is een prima score.

Daarnaast kun je de oortjes natuurlijk altijd snel extra opladen door ze in hun laaddoosje te stoppen. Dat laaddoosje heeft voldoende capaciteit om de accu van de oortjes vijf keer volledig op te laden. Dat volledig opladen duurt ongeveer twee uur wanneer de accu’s van beide oortjes leeg zijn.

  • Accutest - geen anc
  • Accutest - anc
Accutest - geen anc
Oordopjes Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
JBL Live Beam 3
13u23m
JBL Tour Pro 2
13u21m
JBL Tour Pro 3
13u19m
Bose QuietComfort Ultra Earbuds
11u42m
JBL Live Flex 3
11u28m
Google Pixel Buds Pro
11u22m
Google Pixel Buds Pro 2
11u4m
JBL Live Buds 3
10u50m
Jabra Elite 10
10u29m
Sony WF-1000XM5
9u35m
OnePlus Buds Pro 2
8u42m
Apple AirPods Pro v2
8u14m
Samsung Galaxy Buds2 Pro
7u52m
Philips Fidelio T2
7u49m
Nothing Ear (2)
5u54m
Bowers & Wilkins Pi8
5u34m
Sennheiser Momentum True Wireless 3
5u24m
Accutest - anc
Oordopjes Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
JBL Live Flex 3
10u2m
JBL Live Beam 3
9u54m
JBL Tour Pro 2
8u45m
Google Pixel Buds Pro 2
8u28m
Sony WF-1000XM5
8u21m
JBL Tour Pro 3
8u18m
JBL Live Buds 3
8u1m
Google Pixel Buds Pro
7u21m
Philips Fidelio T2
6u44m
Apple AirPods Pro v2
6u43m
Bose QuietComfort Ultra Earbuds
6u39m
OnePlus Buds Pro 2
5u55m
Jabra Elite 10
5u54m
Samsung Galaxy Buds2 Pro
5u40m
Sennheiser Momentum True Wireless 3
5u12m
Bowers & Wilkins Pi8
5u12m
Nothing Ear (2)
3u31m

Conclusie

De JBL Live TWS 3-serie bestaat uit drie setjes in-ears met uiteenlopende karakters, al hebben ze hetzelfde laaddoosje. Dat doosje heeft een kleurentouchscreen in het deksel, waarmee je de oortjes kunt bedienen zonder de app te gebruiken. Dit lijkt misschien wat gimmicky, maar werkt in de praktijk vaak sneller dan de bediening via de app. Ook hebben de setjes allemaal een prima accuduur; met anc ingeschakeld houden ze het alle drie minimaal een volle werkdag vol.

Verder verschilt het trio behoorlijk als je kijkt naar uiterlijk, draagcomfort, geluids- en gesprekskwaliteit en anc-prestaties. Gaat het je vooral om de laatste drie, dan is de JBL Live Beam 3 de beste van het stel; deze houdt het meeste omgevingsgeluid tegen, levert de helderste gespreksweergave en biedt de krachtigste en breedste sound bij het afspelen van muziek. Standaard klinken de oortjes ons wat te warm, maar dat is met behulp van de equalizer prima recht te zetten. Na een kleine EQ-correctie zijn de audioprestaties van de Beam 3 erg goed voor zijn prijs. De oortjes klinken niet zo krachtig en dynamisch als een Sony WF-1000XM5 of JBL Tour Pro 3. De verschillen zijn echter niet zo groot, terwijl de XM5 en TP3 respectievelijk 80 en 140 euro duurder zijn. Daarmee verdient de JBL Live Beam 3 een mooie Value-award.

De Beam 3 voelt zwaarder in je oren dan de JBL Live Buds 3 en het is even wennen met indoen. De Buds 3 zijn wat ons betreft dan ook net wat comfortabeler. Deze steelloze oortjes houden iets minder omgevingsgeluid tegen dan de Beam 3, maar staan beter hun mannetje als het flink waait. Ook de Buds 3 leveren een fijne sound voor muziek, waarbij geen EQ-ingreep nodig is om de juiste balans te vinden. Daar staat tegenover dat de Buds 3 iets minder dynamisch en breed klinken dan de Beam 3. Ook laten de Buds 3 je stem scheller klinken tijdens het bellen. Tenzij je voorkeur specifiek uitgaat naar de Buds 3, bijvoorbeeld vanwege het iets betere draagcomfort en de betere anc-prestaties bij stevige wind, verdient de Beam 3 wat ons betreft de voorkeur vanwege zijn scherpere prijs.

De JBL Live Flex 3 is met zijn open design het buitenbeentje van de Live TWS 3-serie. Deze kussenloze oortjes hoef je zeker niet te kiezen voor de noisecancelling. De Flex 3 beschikt weliswaar over anc, maar die haalt niet veel uit. Er lekt veel omgevingsgeluid door naar binnen, waardoor muziek vooral buiten aan warmte en kracht inboet. Vooral windruis kan de audio uit de oortjes flink overstemmen en het luisterplezier vergallen. Toch is het raadzaam om anc ingeschakeld te houden, omdat de oortjes anders veel te flets klinken.

Wel is de Flex 3 een prima setje in-ears voor luisteraars die zich liever niet afsluiten voor hun omgeving. Of je de anc nu aan hebt staan of niet, met deze oortjes in kun je mensen en verkeer om je heen prima horen. Luister je in een rustige omgeving, dan kan de Flex 3 heel plezierig klinken, met een sound die warm is, voldoende dynamiek heeft en al met al niet veel onderdoet voor de Buds 3. De Flex 3 laat je wel schel klinken als je ermee belt. En de tikbediening op dit model vinden we lichtelijk frustrerend, omdat hoofdbewegingen en kaakactiviteit onterecht worden geïnterpreteerd als input. Daar staat tegenover dat deze oortjes met hun lichtere gewicht comfortabel aanvoelen. En hoewel ze geen eartips hebben, blijven ze prima zitten tijdens het lopen en rennen.

  • JBL Live Beam 3
  • JBL Live Buds 3
  • JBL Live Flex 3

Pluspunten

  • Prima geluid
  • Heldere gesprekken
  • Handig laaddoosje met scherm
  • Goede tikbediening

Minpunten

  • Wennen met indoen
  • Standaard te warme sound
  • Anc niet heel effectief
Tweakers zegt: Excellent

Getest

JBL Live 3 Beam Zwart

Prijs bij publicatie: € 128,80

Vergelijk prijzen Vanaf € 159,-

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Getest

JBL Live Buds 3 Zwart

Prijs bij publicatie: € 194,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 121,05

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Laagste prijzen voor: JBL Live Buds 3 Zwart
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Getest

JBL Live 3 Flex Zwart

Prijs bij publicatie: € 192,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 106,-

Bekijk alle uitvoeringen (4)


Laagste prijzen voor: JBL Live 3 Flex Zwart
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JBL Live 3 Flex

vanaf € 97,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (74)

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TechSupreme 18 oktober 2024 10:49
Heb al een paar maanden de live beam 3. Jammer om te zien dat de prijs nu al 40 euro is gezakt.

Ik vind de beam 3 qua comfort echt een genot, soms vergeet ik zelfs dat ik ze in heb, het geluid is super. De oortjes heb ik niet veel op aan te merken.

Het doosje is niks anders als een gimmick.
* De instellingen die je kan benaderen zijn dingen die je eenmaal instelt en daarna niet naar kijkt. Ik heb al die schermen uitgezet want waarom zou je dat op het doosje willen?
* Als iemand belt laat hij niet zien wie belt.
* Als je muziek afspeelt dan laat hij track informatie niet zien.
* Hij laat wel notificaties zien, maar die zijn zo ingekort dat je er niks aan hebt.
* Ik weet niet hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, maar als ik het scherm zelf moet bedienen reageert hij heel moeilijk. Maar, als iemand belt en dat ding zit in mijn zak dan kan je ineens alles aanraken. Het gebeurt dat hij ophangt, opneemt en het irritantste gesprekken mute en dat niet een doorgeeft. Ik heb uitgezet dat het scherm automatisch aangaat, moet op het knopje drukken.

Lang verhaal kort, dingen die je niet wil zijn in overvloed aanwezig en de dingen die je juist wil zijn er niet of half geïmplementeerd.

/EDIT:

Voor de beam 3 had ik de live flex 2 en ik kan me wel vinden in de ANC bevindingen van Tweakers. Hetzelfde kan je ook lezen in de reviews en de support pagina van JBL. De oortjes sluiten niet aan op je oren waardoor ANC gewoon niet werkt. Dat probleem was er al met de flex 2 en nu ook met de flex 3 en het is niet alsof JBL er niet van weet want hun supportforum staat vol met vragen en het enige antwoord wat ze hebben is: "zorg ervoor dat je ze goed indoet en dat ze helemaal aansluiten", dat is onmogelijk, geen enkel oor is hetzelfde.

Het is een hygiënisch product dus het is ook niet alsof j even kan passen voor je ze koopt.

Als je de flex series koopt voor de ANC dan zal je zwaar teleurgesteld zijn. Destijds was de flex 2 het enige wat JBL had met ANC, vandaar dat ik die had gekocht en daarom ook ingeruild voor de beam 3. Ik snap niet waarom JBL met een ANC functie komt en mensen laat betalen terwijl ze dondersgoed weten dat het niet werkt met dit type oortje.

Beter pak je een beam 3 of bespaar je geld en koop een goedkopere lijn zonder ANC. En nogmaals, JBL weet dondersgoed dat ANC simpelweg niet werkt met dat type oortje want ze hebben genoeg support vragen op hun forum dus ze zullen ook genoeg mails en bellers hebben.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 18 oktober 2024 12:26]

RepareerDroid @TechSupreme18 oktober 2024 14:53
Dit lijkt mij goede informatie voor in een gebruikersreview: uitvoering: JBL Live 3 Beam (Zwart) ;)
TechSupreme @RepareerDroid18 oktober 2024 15:02
Je mag het van me gebruiken.
B64 @TechSupreme18 oktober 2024 16:10
Persoonlijk snap ik ook helemaal niet dat ze ANC hebben ingebouwd in die Flex-oortjes. Goede ANC begint met voldoende passieve ruisonderdrukking (dus goede afsluiting van omgevingsgeluid) en dat lukt per definitie niet met dat soort buds. Ik heb een paar goedkope buds van Soundpeats die ik heel veel gebruik in situaties dat ik juist wél omgevingsgeluid wil horen, en daarin voldoen ze meer dan prima. En een setje Jabra's voor als ik het omgevingslawaai kwijt wil. Ja, dan loop je dus met twee doosjes in je broekzak rond...

You can't have your cake and eat it.
iew @TechSupreme19 oktober 2024 15:36
De beste 'noise canceling' is nog altijd om je muziek knalhard te zetten... ;)
TechSupreme @iew19 oktober 2024 17:11
Ja als je schade wil aan je gehoor moet je vooral doen.
iew @TechSupreme19 oktober 2024 17:36
Ja joh neem het serieus, er staat nota bene niet voor niets een knipoog achter, zucht...
TechSupreme @iew19 oktober 2024 18:35
Oh sorry, wat slecht van mij dat ik een emotieloos media als een webpagina jouw sarcastische opmerking niet zo goed heb begrepen. Jammer dat je de mijne ook niet hebt begrepen, zucht...
iew @TechSupreme19 oktober 2024 19:23
Het heet niet voor niets een emoticon, humor is aan jou niet besteed merk ik aangezien je het direct als sarcasme ziet.
TechSupreme @iew21 oktober 2024 01:56
Knopje rechts staat "smiley toevoegen", wat is een emoticon?
mdj84nl @TechSupreme23 oktober 2024 17:49
Pfff, jij hebt vast niet veel vrienden.
TechSupreme @mdj84nl24 oktober 2024 01:51
Vrienden?
Thomas 18 oktober 2024 06:54
Het praktisch nut van zo’n schermpje ontgaat me even. Ik laat mijn oortjes nog wel eens stuiteren en zit dus echt niet te wachten op een scherm dat kapot kan gaan, dus zou deze oortjes om die reden nooit overwegen.
bazs2000 @Thomas18 oktober 2024 10:07
Ik ben zelfs van mening dat dit soort producten volstrekt overbodig zijn. Het is een klein doosje met een beperkt nut maar wel een flinke hoeveelheid grondstoffen nodig heeft om vervaardigd te worden.

Aan de éne kant moeten wij er alles aan doen om onze afvalberg en ecologische footprint zo klein als mogelijk te houden. Aan de andere kant worden dit soort producten gemaakt. De functionaliteit van het magische doosje komt in superieure vorm terug op de telefoon waarmee dit kleinood is verbonden.

Het werkelijke nut hiervan ontgaat mij. Zelfs voor een gimmick het teveel van het goede.
digibaro @bazs200018 oktober 2024 11:24
Wetende dat batterijen van veel van die koptelefoons niet te vervangen is. Gevolg hele setje in de kliko of beter chemisch afval depot.

Mijn JBL set is na 1 jaar met weinig gebruik de accu van 1 van oortjes al onbruikbaar met een accu duur van 10 minuten.
streamnl @Thomas18 oktober 2024 07:06
Ik werk regelmatig met oortjes in zodat ik mijn beter kan concentreren.
Soms hoor ik een leuk, onbekend nummer. Nu “moet” ik mijn telefoon uit mijn broekzak halen om te weten wie het is. Met zo’n hoesje niet.

Enige reden die ik (nu) kan bedenken.

(Zou voor mij overigens geen reden zijn om deze JBL’s te kopen. Specs van de oortjes vind ik belangrijker )
Grrrrrene @streamnl18 oktober 2024 07:59
Maar je mobiel hoeft toch niet in je broekzak? Als dit hoesje op je bureau kan liggen, kan je telefoon dat ook wel. Ik sluit me aan bij Thomas dat ik het nut er niet direct van in zie. Het enige wat voor mij handig is, maar dat hoeft niet met zo'n "duur en kwetsbaar" display, is dat je kunt zien wat de batterijstatus is. Of misschien instellingen veranderen als je met iets anders dan een tablet of telefoon verbonden bent en dus geen app kunt gebruiken... Maar hoe vaak verander je de instellingen van je oordopjes nou?

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 18 oktober 2024 08:01]

lenwar @Grrrrrene18 oktober 2024 08:38
Ik heb toevallig gisteren een setje besteld. Niet vanwege het schermpje hoor 😊.

Ik denk dat het praktische nut moet uitwijzen.
Alles kan natuurlijk ook via de app, maar allicht is dit sneller/makkelijker?

Voor de app, moet je je telefoon pakken, ontsluiten, de app opzoeken, de app opstarten, voordat je je ding kunt doen.
Met dit, pak je het kastje, en kun je je ding doen. (Denk ik.)

Ik zeg niet dat het per definitie geld waard is hoor. Ik kan niet inschatten hoe vaak je de app/het kastje nodig hebt in de praktijk, maar er zit natuurlijk wel een praktisch verschil in.
Atilim @lenwar18 oktober 2024 09:07
Voor de app, moet je je telefoon pakken, ontsluiten, de app opzoeken, de app opstarten, voordat je je ding kunt doen.
Met dit, pak je het kastje, en kun je je ding doen. (Denk ik.)
Definitie van het oplossen van een niet bestaande problemen.
lenwar @Atilim18 oktober 2024 15:11
Zoals ik al schreef. Ik zeg niet dat het iemand z'n geld waard is. Dat is dus afwachten.
Allicht heb je daar een goed punt. Ik denk dat het aankijken is.

Ik heb toevallig net (een paar minuten geleden) een setje binnengekregen. Ik ben benieuwd of het wat toevoegt of niet. Ik zal over een paar weken een review schrijven.
Tripledad65 @Atilim18 oktober 2024 11:27
De hele (tech) wereld zit vol met oplossingen voor "niet bestaande problemen" die uiteindelijk tóch wel erg handig bleken te zijn.
Zomaar een greep uit de zaken die , in mijn ervaring, bij introductie door veel mensen als "onnodig" werden gezien:
Afstandbediening TV, mobiele telefoon, walkman, "Home Computer", Tablet, stappenteller, SmartWatch, e-ink tablet.
Atilim @Tripledad6518 oktober 2024 20:59
Nauw nauw, je voorbeelden zijn wel echt bijzonder, hè. Al jouw voorbeelden zijn praktisch en voegt ook iets echt toe aan iemands dagelijkse leven of ervaring.

Een realistisch voorbeeld is bijvoorbeeld smart brillen, een AI pin, de Razer Zephyr N95, Amazon Astro, een tablet in je F**** koelkast.
Tripledad65 @Atilim18 oktober 2024 22:02
Zo kijk je er nú tegenaan. Bij introductie van al die zaken hoorde je precies wat je nu voor deze case hoort. "Wie zit daar nou op te wachten". Soms klopt dat, en in met zo veel gevallen niet.
Sn0wblind @Tripledad6519 oktober 2024 07:07
Dit schermpje voegt bar weinig toe, klaar.

Het veranderd niet de core experience van de oordopjes, het doet eerder zelfs afbraak vanwege de extra energie dat het kost.

Dit toont aan dat ze eigenlijk met stront tegen de muur gooien om een upper hand in de markt te krijgen en dan kijken of het sticked.
Tripledad65 @Sn0wblind19 oktober 2024 12:24
Dat is nog altijd niets meer dan jouw mening, jij hoort blijkbaar niet tot de doelgroep. Het zou mij niets verbazen als over een half jaar de meerderheid van de doosjes een display heeft.
Sn0wblind @Tripledad6519 oktober 2024 12:41
Leg eens uit waarom het dit product beter maakt?
brobro @lenwar18 oktober 2024 13:01
Voor de app, moet je je telefoon pakken, ontsluiten, de app opzoeken, de app opstarten, voordat je je ding kunt doen.
Media op always on display. Kijk op telefoon: klaar.
The Zep Man @streamnl18 oktober 2024 09:43
Soms hoor ik een leuk, onbekend nummer. Nu “moet” ik mijn telefoon uit mijn broekzak halen om te weten wie het is. Met zo’n hoesje niet.
Waar haal je dat hoesje vandaan? Verder denk ik dat voor jouw use case een smartwatch beter is.
streamnl @The Zep Man18 oktober 2024 10:12
Hoesje zou ik op het bureau laten liggen. Die heeft alleen het nummer weer. Gsm wil ik daar niet hebben liggen. Te veel afleiding 😅
Zelfde reden waarom ik geen smartwatch meer wil.
The Zep Man @streamnl18 oktober 2024 10:46
Hoesje zou ik op het bureau laten liggen. Die heeft alleen het nummer weer. Gsm wil ik daar niet hebben liggen. Te veel afleiding 😅
Zelfde reden waarom ik geen smartwatch meer wil.
Er bestaat iets dat heet "do not disturb" (voor smartphones en -watches), waar je ook weer uitzonderingen voor kan maken voor de zaken die je echt wel wilt ontvangen. Je hoeft een wetware probleem niet altijd op te lossen met meer hardware als software (en een beetje discipline voor de wetware) daarin kan faciliteren. Dat bespaart ook nog eens e-waste, dus win-win.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 oktober 2024 10:47]

streamnl @The Zep Man18 oktober 2024 17:51
I know
Toch werkte dat niet bij mij. Als ik zo’n rode puntje zag bij het kijken van de tijd, wilde ik toch weten hoe of wat. Misschien is dit inmiddels ook aangepast dat je dat kan weglaten. Geen idee.

Anders gezegd. Ik mis mijn smartwatch niet. Ik draag weer met veel plezier mijn analoge horloges en wil geen smartwatch meer.
qithoro @streamnl18 oktober 2024 08:50
Hoe duurder hoe slechter de review. Je zou haast denken dat een duurder model meer geavanceerd en meer kwaliteit uitstraalt. Blijf liever bij mijn Anker Soundcore 4 NC.

Weet niet wat je hebt aan het schermpje op het doosje. Onderweg is het niet echt praktisch. Door 1, 2 of 3 x te tippen of je oortje is het wel praktischer onderweg dan op het doosje te tippen.
lenwar @qithoro18 oktober 2024 08:58
Wat ik ervan begrijp is dat het doosje de functies van de app vervangt. Het doosje heeft dus niet zozeer de bedoeling om het tippen op je oren te vervangen.
jongetje @streamnl18 oktober 2024 07:23
Nu moet je het hoesje pakken om dat te zien.
Vind het allemaal maar verspilling van grondstoffen en materialen om op zulke plekken schermpjes in te bouwen.
Asitis @jongetje18 oktober 2024 10:31
Naast dit, ook de batterijduur van het doosje zal er niet beter van worden. Zonde zonde zonde..
Jeroen hofman @Asitis18 oktober 2024 15:39
Heb 1 jaar geleden een setje bij de wibra gekocht E15.00
Laad 3x op in de case tot heden. Prima geluid en noise canceling en omgeving geluid
Gaat +- 2.5 uur mee op een lading.
Juliuth @streamnl18 oktober 2024 10:43
Nu moet je dat hoesje uit je zak halen...
lenwar @Thomas18 oktober 2024 07:26
Zoals in het artikel staat, kan het schermpje de app vervangen. Dus stel dat je je oortjes gebruikt om via iets anders dan telefoon, dan kun je toch nog makkelijk instellingen regelen.
Ook kan het sneller zijn dan een app opstarten en je ding doen.

Of je daar waarde aan hecht, laat ik even in het midden😊, maar dat zou iets kunnen zijn.
nms2003 @Thomas18 oktober 2024 08:44
Ik zou het waarde vinden toevoegen als je er ook een lijst met favorieten, playlists op kunt opslaan en dan dus zonder telefoon op zak hiermee muziek kunt luisteren. Eigenlijk een next level iPod touch nano; de iPod geïntegreerd in de chargingcase.
ALittleTooLate @nms200318 oktober 2024 13:06
Voor bijvoorbeeld tijdens sporten? Dat zou nog wel toegevoegde waarde hebben.
nms2003 @ALittleTooLate18 oktober 2024 15:12
Tijdens het sporten bijvoorbeeld al is daar de Watch al wel ideaal voor.
Ik zou het ook wel voor me zien in even los te zijn van andere devices. Al zal dat een niche behoefte zijn…
RepareerDroid @ALittleTooLate18 oktober 2024 15:21
Touchscreens werken meestal niet goed met bezweten of natte handen. Ook zie ik nergens staan dat de case tegen water kan (de dopjes zelf zijn IP55 behalve de Flex met IP54, volgens mij wordt de IP rating niet eens genoemd in deze review). Een paar knoppen had het functioneler gemaakt voor tijdens het sporten.
Lennyz @Thomas18 oktober 2024 08:52
Ik heb een JBL Tour Pro 2 (Zwart). Hierbij zit ook dit doosje met een scherm. Je hebt er echt helemaal niets aan. Het zorgt ervoor dat ik sneller moet opladen, daar zorgt het voor.
MatthiasDS @Thomas18 oktober 2024 09:49
Het praktisch nut van zo’n schermpje ontgaat me even. Ik laat mijn oortjes nog wel eens stuiteren en zit dus echt niet te wachten op een scherm dat kapot kan gaan, dus zou deze oortjes om die reden nooit overwegen.
Ik heb wel een goede use case: ik gebruik mijn inears regelmatig wel eens om mij af te sluiten van luidruchtige omgevingen terwijl ik wat lees. Ik wil er dan geen muziek op afspelen: ik gebruik dan bvb zeegeluiden die Jabra mee in de app steekt. Ik gebruik daar nu telefoon en app voor, maar met het doosje zou dat nog gemakkelijker zijn.

Niet dat ik het daarvoor zou kopen, maar wel een voorbeeld van een functionaliteit die hiervoor perfect zou zijn.
Chefd @Thomas18 oktober 2024 14:50
Op zich wel een logische ontwikkeling, al hand ik liever een tussenstap gezien van slechts case naar case met scherm, een model waar je gewoon knopjes heb voor play/pause, vorige en volgende, en volume. A la iPod Mini Shuffle. Verbruikt ook een stuk minder batterij.

Dan zou daarna een evolutie naar display met nummer informatie, en nummertjes toevoegen aan je playlist op Spotify wel een natuurlijke ontwikkeling zijn. Of je telefoon kunnen opnemen/ophangen, notificaties bekijken, etc.

Mits die functies er allemaal op zitten. Anders is het inderdaad weinig toegevoegde waarde, ik heb bijna altijd wel een telefoon bij de hand waar je de uitgebreide informatie kunt bekijken, en instellingen verander ik toch vrijwel nooit nadien.

[Reactie gewijzigd door Chefd op 18 oktober 2024 14:51]

darus87 @Chefd19 oktober 2024 12:03
Je kan notificaties ontvangen, maar dat is zeer beperkt. Maar een paar regels en dat is het, volgens mij alleen de 1e x-aantal woorden. Je zal je telefoon er bij moeten pakken. Deze optie heb ik dan ook uitgezet.
Verder kan je wel doorspoelen van nummers, maar je ziet niet welk nummer er wordt afgespeeld (bij de JBL Tour pro 2). Ik denk dat in de toekomst dat wel gaat komen. Voor nu is het schermpje net aan de te kleine kant.
Ik heb wel een kickstarter project voorbij zien komen, kan hem zo 123 niet meer vinden, daar had je een case met Android er op. Daar kon je inderdaad Spotify opzetten en zonder je telefoon muziek luisteren. Een combi van een smartwatch en smartcase ineen idee.
darus87 @Thomas19 oktober 2024 11:49
Ik heb zelf de JBL Tour Pro 2 TWS, de eerste met zo'n scherm. Bij de aanschaf dacht ik ook wat is het nut van het schermpje. Eenmaal een tijd in gebruik merk ik dat ik het toch best vaak gebruik. In de winkel switchen van noice canceling naar talk truth om het personeel te verstaan. Of als ik op mijn tablet film kijk even de filmmodus aanzetten.
Dit zijn dingen die je ook kan instellen voor de touchbediening op je oortjes zelf, maar dat vind ik persoonlijk niet lekker werken. Dan moet je x-keer drukken of x-tijd om van setting te veranderen. Dan druk je niet goed of lang genoeg en heb je de verkeerde setting.
Je kan het vaak ook met de app op de telefoon aanpassen, maar dan moet je de telefoon pakken en de app openen. Met dit schermpje is het een stuk makkelijker en sneller. Hoewel het ook een beetje een kip en ei verhaal is. Als ik geen schermpje had, dan had ik waarschijnlijk bepaalde settings niet gebruikt en in de winkel gewoon de oortjes uit gedaan bijvoorbeeld (wat ik eigenlijk ook doe, dat is toch sneller en netter).
Verder gebruik ik mijn telefoon of horloge voor het aanpassen van volume en/of skippen van nummers.
Is het een must have? Nee, dat denk ik niet.
Is het handig? Ja dat wel.
Of het een dealbreaker is voor aanschaf is denk ik een persoonlijke keuze. Zelf kon ik de oortjes met een leuke korting aanschaffen, anders was ik wellicht voor andere gegaan.
iqcgubon 18 oktober 2024 07:50
Voor oortjes die na 3 jaar dood zijn omdat de batterij pap is, is deze leuke gimmick van het schermpje pure e-waste.
Verwijderd @iqcgubon18 oktober 2024 08:12
Ik kan je vertellen dat de batterijen van dit soort apparaten altijd veel langer mee gaan dan je denkt.
Mijn vrouw heeft samsung buds live in 2020 gekocht en gaan nog elke dag lang mee.
Batje4 @Verwijderd18 oktober 2024 09:29
Ik ook, en inmiddels overgedragen aan mijn zoon. Doen het prima en nog steeds prima batterijduur.
Daarnaast kreeg ik de pixel buds pro met mijn pixel 8. Sinds een jaar, dus nog te kort om wat meer van te kunnen zeggen dan: na een jaar nog steeds prima batterijduur.
HallonRubus @Verwijderd18 oktober 2024 11:44
Behalve jouw N=1 zeggen het internet toch echt 2-3 jaar. Tegen die tijd gaan ze misschien nog wel 2 uur mee, maar als dat nieuw bijvoorbeeld 6 uur was dan is het product niet meer hetzelfde te gebruiken. Bovendien gebruik je dan op een normale dag bijna de volledige resterende batterijcapaciteit waardoor de staat van de batterij nog sneller verslechterd.
lenwar @iqcgubon18 oktober 2024 08:23
Heb je daar een bron van?
Dus dat de batterij van het product dat dit jaar is uitgekomen na drie jaar pap is?

Ik weet dat het de trend is, maar niet alle producten hebben een kwalitatief slechte/onderbemeten accu.
MatthiasDS @lenwar18 oktober 2024 09:46
Heb je daar een bron van?
Dus dat de batterij van het product dat dit jaar is uitgekomen na drie jaar pap is?

Ik weet dat het de trend is, maar niet alle producten hebben een kwalitatief slechte/onderbemeten accu.
De stelling dat een batterij stelselmatig slechter wordt naarmate het aantal laadcycli is nu toch ook geen vreemde? Het klopt wel dat je daar geen termijn kan opplakken, want gebruik verschilt van persoon tot persoon en dus zal het aantal laadcycle ook verschillen, en dus ook de totale levensduur. Maar dat ze verminderen, dat moge wel duidelijk zijn.

Smartphones zijn bijvoorbeeld voor mijn gebruik typisch na 2-2.5 jaar ontoereikend qua batterij.
Mijn Jabra 7 Active setje waar ik steeds mee ga hardlopen nadert nu de 3 jaar en gingen in het begin 6-7 uur mee, in maart van dit jaar (dus een goeie 2 jaar oud) hielden ze het nog een viertal uur uit.

Heeft op zich niets te maken met slechte kwaliteit.
lenwar @MatthiasDS18 oktober 2024 15:22
Hoe je het nu schrijft is al compleet wat anders.

Anekdotisch:
Ik heb ongeveer 10 jaar geleden een digitale spiegelreflex gekocht. Een Canon hutsefluts. Daar zat uiteraard een accu bij. Al snel kwam ik er achter dat een tweede accu wel handig was. Ik had na een twee weken een andere accu gekocht. Een 'kloon' voor minder geld en ook nog is een hogere capaciteit volgens de specs.

En inderdaad. Met de originele Canon accu kon ik 400 foto's maken en met de kloon 500. (exacte getallen weet ik niet meer, maar even voor het beeld). Ik heb de accu's continu om en om gebruikt. (wanneer de ene bijna leeg was, de volgende erin, enzovoorts). Na een paar jaar intensief gebruik had de originele Canon accu op een volle lading nog ongeveer 350 foto's en de kloon 200.
De accu's zijn over de jaren heen redelijkerwijs even veel gebruikt.

Wat ik bedoel aan te geven is dat sommige bedrijven gewoon goede accu's met goede marges bij hun producten leveren.

Of dat met dit product ook zal zijn is dus afwachten.
Of de accu met 'mijn/jouw/algemeen gebruik', na 3 jaar dus 'pap' is, kun je nu niks over zeggen. Dat hij 'minder' zal worden is evident.
MatthiasDS @lenwar19 oktober 2024 12:58
Hoe je het nu schrijft is al compleet wat anders.
Ik was dan ook niet degene waar je eerst op reageerde.

Ik wou gewoon wat nuance toevoegen. Degradatie hangt van veel factoren af, sowieso, maar is er zeker.

Goed voorbeeld wel van je camera - ik heb +- 13 jaar gedaan met een Pentax spiegelreflex en 2 batterijen. Altijd toereikend geweest. Het voordeel daar is natuurlijk dat die doorgaans veel minder laadcycli doorlopen (tenzij zeer intensief gebruik) dan de kleine batterijen in bvb in-ears, die op enkele uren leeg zijn, en ook steeds weer richting 100% worden geladen in het doosje.

Maar goed: ik denk dat we er wel wat op dezelfde manier tegenaan kijken 🙂
bapemania @iqcgubon18 oktober 2024 08:41
Tja en daarom doe ik sowieso nog bekabelde dopjes. Die van mij (uitvoering: 1MORE Quad Driver In-Ear Headphones (Rood, Zwart)) sluiten goed af dus ANC is niet nodig, de prijs is lager en de geluidskwaliteit erg goed.
iqcgubon @bapemania18 oktober 2024 08:53
Hier ook enkel bedrade oortjes en headphones. Bring back the headphone jack.
JeroenSpock @bapemania18 oktober 2024 10:45
ja hier ook IEM's met snoer, handig want dan raak je ze ook niet zomaar kwijt.
Ligt er weer één dopje in de bus, of een doosje zonder dopjes... Wat een uitvinding
Stev76 @iqcgubon18 oktober 2024 13:09
Voor als de batterijen van de oortjes kapot zijn, dan kan je de oortjes ook nog ombouwen naar een bluetooth stereo speakerset.
Zie dit filmpje op youtube
YouTube: Transforming dead earbuds into POWERFUL wireless speakers
gielie 18 oktober 2024 07:43
Ik vind dit wel een uitvinding, ik heb Sony buds en daar kan je alleen via hun eigen app (en registeren) settings veranderen. Ik vind die app heel irritant en dat ze nu al mijn (fake) gegevens hebben vind ik nergens op slaan, voor oordopjes?
Melvinvm 18 oktober 2024 08:18
Nu nog 4g erin en je kan je telefoon thuislaten :+

Leuk spul maar ik mis in de review beeld bij het gebruik van de touchscreen. Komt er nog een video review?
nms2003 @Melvinvm18 oktober 2024 08:48
Dan heb je ongeveer de ervaring die je nu al kunt hebben met een Apple Watch (of andere watch). Alleen daar heb je nu nog apart een watch en oortjes voor nodig. Dan alleen de oortjes. En het gebrek aan 4G is ook op te vangen door te synchen met je favoriete playlists en die lokaal op te slaan. (Wat nu ook kan met een watch).
Frag1le 18 oktober 2024 10:16
Het had fijn geweest als Tweakers in een review van deze earbuds ook iets had geschreven over de bluetooth codecs die deze ondersteunen.
Even snel gezocht, en ze lijken allen SBC/AAC/LDAC te kunnen en dus geen AptX wat mij betreft een gemis is als je een telefoon hebt met een snapdragon chip.

[Reactie gewijzigd door Frag1le op 18 oktober 2024 10:18]

tszcheetah 18 oktober 2024 10:21
Ik heb zelf de (goedkopere) JBL Tune Flex oortjes, qua vorm van de oortjes is dat vergelijkbaar met de Flex 3 die hier besproken wordt. Ik gebruik ze vrijwel dagelijks op de fiets. Dat het geluid van wind tijdens het fietsen de muziek overstemt is heel herkenbaar, het lijkt eerder versterkt dan gedempt te worden (zowel in ANC als omgevingsmodus).

Zelf heb ik het "Ambient sound control" helemaal uitgeschakeld in de app. Je hoort dan natuurlijk nog steeds wat windruis, maar het wordt niet meer zo versterkt. Geluid van muziek of een podcast blijft daarmee goed hoorbaar. Kortom: zonder enige vorm van ANC werken de oortjes in dit geval beter dan met ANC.

Ik ben wel benieuwd of datzelfde geldt voor de Flex 3.
Galactic 18 oktober 2024 10:45
Ter info voor diegene met wat minder budget, binnenkort komt ook de JBL Tune Beam 2 en JBL Tune Buds 2 uit. Ook komt er een over-ear JBL Live 775NC (volgens mij opvolger van Live 770NC).
HADES2001 18 oktober 2024 11:51
Zelf heb ik van het werk gratis de goedkopere JBL's gekregen maar bellen als ik buiten loop is bijna onmogelijk. Ik hoor alles wel perfect maar hoor altijd de klacht van de andere kant dat ze elk zuchtje wind horen en mijn stem overstemt. los daarvan gebruik ik het met name in de bus om series te kijken noise cancelling is niet geweldig maar doet genoeg, en podcasts als ik loop en ook dat voldoet.
(en gratis gekregen oordoppen mag je nooit echt over klagen natuurlijk)
Kastermaster 18 oktober 2024 13:22
Zie geen enkele meerwaarde van dat schermpje. Ik probeer mijn hoeveelheid 'schermpjes' juist in te perken. Bovendien; nu moet je altijd zo'n doosje meenemen. Of de app gebruiken. Dan heb ik liever de app.

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