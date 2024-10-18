Introductie

JBL bracht afgelopen zomer de derde iteratie uit van de JBL Live-serie, met drie verschillende soorten draadloze in-ears, allemaal met hetzelfde laaddoosje met touchscreen. De JBL Live Buds 3 zijn compacte in-ears zonder steeltje, de JBL Live Beam 3 bestaat uit twee oortjes mét steeltje, en dan is er nog de JBL Live Flex 3, open-ear oordopjes met steeltjes, maar zonder siliconen eartips. We hebben de hoofdtelefoons alle drie uitvoerig getest en de verschillen tussen deze in-ears zijn best groot. Of je nu kijkt naar de sound, het draagcomfort, de noisecancelling of de prestaties tijdens het bellen, de modellen ontlopen elkaar flink. Ook de prijzen lopen uiteen: de JBL Live Beam 3 vind je al vanaf 160 euro in de Pricewatch, de JBL Live Buds 3 kosten minimaal 194 euro en voor de JBL Live Flex 3 betaal je 181 euro of meer. Met deze prijzen mikken de Live 3-oortjes op de bovenkant van de midrange. De JBL Tour Pro 3, die we onlangs met een Ultimate-award beloonden, staat met zijn 300 euro nog een treetje hoger. In deze review bespreken we de drie nieuwkomers van JBL en vergelijken we de voors en tegens van deze typen in-ears. We kijken eerst naar de uiterlijke kenmerken, de app, het laaddoosje en specificaties. Vervolgens bespreken we de geluidskwaliteit, de prestaties in (telefoon)gesprekken, de noisecancelling, omgevingsmodus en ten slotte de accuduur.

Uiterlijk, laaddoosje en app

JBL Live Beam 3 We beginnen met het uiterlijk van de Beam 3. Deze oortjes zien er grofweg hetzelfde uit als de Tour Pro 3 (TP3); ze hebben een steeltje met een aanraakgevoelige buitenkant en aan de andere kant van het oortje prijkt een siliconen oorkussentje dat je in je gehoorgang plopt voor een goede afdichting. Wel zijn de oortjes van de Beam 3 wat compacter dan die van de TP3. In plaats van twee afzonderlijke drivers voor hoge en lage/middentonen, beschikken de luidsprekers van de Beam 3 elk over één dynamische driver van 10mm. We hebben de zwarte variant getest, maar de Beam 3 is ook verkrijgbaar in paars, zilver en blauw. De gekozen kleur is steeds consistent doorgevoerd: bij de paarse editie zijn de oorkussens, de oortjes en het laaddoosje bijvoorbeeld volledig in die kleur uitgevoerd. Daarbij heeft de buitenzijde van het steeltje een glanzend oppervlak, wat we best stijlvol vinden ogen. JBL Live Buds 3 De naam van de Buds 3 zegt het al: dit zijn in-ears zonder steeltjes. De oortjes van de Buds 3 lijken op een flinke boon met een siliconen oorkussen. Deze in-ears zonder steeltje zijn het compactst van deze serie, al bevatten ze dezelfde 10mm-driver als de Beam 3. De kant die van je oren af wijst, heeft een aanraakgevoelig vlak voor de tikbediening. Deze zijde heeft een glanzende afwerking met het JBL-logo in een zilverkleurige ring, terwijl de rest van de oortjes (en het laaddoosje en de oorkussens) in de gekozen kleur zijn uitgevoerd. De Buds 3 zijn ook verkrijgbaar in zwart, paars, blauw en zilver. JBL Live Flex 3 De Flex 3 heeft ongeveer dezelfde vorm als de Beam 3, met als grote verschil dat deze in-ears geen oortip met siliconen kussens hebben. Het zijn open-earoortjes, waarbij ingebouwde speakertjes het geluid direct je oren in sturen zonder je gehoorgang volledig af te sluiten. Een ander verschil met de Beam 3 is dat de volledige oortjes van glossy plastic zijn gemaakt, in plaats van alleen de aanraakgevoelige buitenkant van de steeltjes. Laaddoosje Alle oortjes uit de Live 3-serie worden geleverd met een laaddoosje dat is voorzien van een kleurentouchscreen, net als de Tour Pro 3 en diens voorganger. Die relatief dikke Smart Charging Case is bij de Beam 3, Buds 3 en Flex 3 wel wat compacter, waardoor je deze net wat makkelijker in je broekzak laat glijden. Het touchscreen is daardoor ook wat kleiner dan bij de TP3, maar het schermpje is nog steeds groot genoeg om de oortjes efficiënt te bedienen. Ook met dikke vingers werkt deze bediening na enige oefening prima. Anders dan bij de TP3 kun je geen bluetoothloze audiobronnen op de case aansluiten. Het schermpje dient dan ook puur ter vervanging van de JBL-app. Daarmee heeft het touchscreen een vrij hoog gimmickgehalte, al moeten we toegeven dat de bediening via het schermpje vaak sneller gaat dan via de app. De app De Live 3-oortjes maken gebruik van dezelfde JBL Headphones-app als alle andere moderne hoofdtelefoons van JBL. De beschikbare instellingen zijn daarbij wel afhankelijk van het gekoppelde apparaat. Bij het opstarten zoekt de app dan ook eerst uit welk model je draagt, wat regelmatig een kleine tien seconden duurt. Daarna verschijnen automatisch de juiste instellingen op je scherm. In dat geval gaat de bediening via het touchscreen van het laaddoosje sneller. Er valt relatief veel in te stellen voor de Live 3-setjes. Op het hoofdscherm vind je informatie over de accustatus van de individuele oortjes en de Smart Charging Case. Daaronder vind je onder meer de instellingen voor actieve ruisonderdrukking (anc), de instellingen voor het laaddoosje en een schakelaar om te wisselen tussen een modus met hoge audiokwaliteit (‘audiomodus’) en een met een snellere verbinding (‘videomodus’). Ook kun je op deze pagina instellen of je tikbediening wilt gebruiken en zo ja, welke gebaren je aan welk oortje toe wilt wijzen. Naast het hoofdscherm zijn er nog twee tabbladen. In het middelste tabblad, Audio, kun je hogeresolutiegeluid inschakelen via Sony’s LDAC-codec, de uitgebreide equalizer gebruiken, spatial sound inschakelen voor je films of games (muziek kan ook, maar dat klinkt wat gekunsteld) en VoiceAware instellen, JBL’s sidetonefunctie waarbij je stem tijdens gesprekken door de oortjes klinkt, zodat je minder snel de behoefte voelt om onnodig je stem te verheffen. Een handige extra optie is de Privé-oproepmodus. Deze functie kun je gebruiken als je moet bellen vanuit een luidruchtige omgeving, zoals op een congres. Je kunt dan één oortje inhouden en het andere bij je mond houden terwijl je praat, zodat je stem directer in de microfoons klinkt en het omgevingslawaai beter kan worden onderdrukt. Op het laatste tabblad, Diversen, vind je onder meer de functie Relax-geluid, waarmee je het geluid van bijvoorbeeld golven, een kampvuur of bosgeluiden kunt afspelen. Hierbij kun je vooraf instellen hoelang je die geluiden wilt horen. Ook staat de Vind mijn oordopjes-optie op deze pagina, waarmee je je zoekgeraakte oortjes kunt terugvinden door ze een luide pieptoon te laten afspelen. Tikbediening De drie paar oortjes hebben allemaal een aanraakgevoelig vlak voor tikbediening. Bij de Beam 3 en Buds 3 werkt dit prima, met goede auditieve feedback en niet veel tijd tussen commando en uitvoering. De Flex 3 reageert ook snel op enkele, dubbele en drievoudige tikjes, maar deze oortjes interpreteren soms hoofdbewegingen en kaakactiviteit foutief als input. Om die reden hebben we de tikbediening van de Flex 3 vrij snel weer uitgeschakeld.

Draagcomfort, geluids- en gesprekskwaliteit

Draagcomfort Met zulke uiteenlopende designs is het geen verrassing dat de draagervaring sterk verschilt. Vooral de Flex 3 is een vreemde eend in de bijt naast de Buds 3 en Beam 3. Zonder siliconen oorkussens hangen de dopjes van de Flex 3 losjes in je oren. De lichte druk van een eartip die in je gehoorkanaal klemt, ontbreekt volledig. Je zou misschien denken dat de oortjes daardoor sneller loskomen, maar dat is niet het geval. Om ze aan het schuiven te krijgen, moest ik zo heftig mijn hoofd bewegen dat ik er bijna hoofdpijn van kreeg. Je kunt er dan ook prima mee lopen of rennen. Tegelijkertijd zijn deze oortjes van zichzelf erg licht, waardoor je hooguit het contact met de huid van je oor voelt. Hierdoor vergeet je al snel dat je ze in hebt. Het draagcomfort is daarmee prima. De Beam 3 hangt met zijn steeltjes ook lichtjes aan je oorrand, maar heeft wel oorkussens die je met een licht drukkend gevoel in je oren voelt zitten. Het was voor ons even zoeken naar de juiste manier om ze in te doen. Je hebt al snel de neiging om de dopjes met hun kussens diep in je oren te duwen, maar door de bolling van de driverkast worden de silicoontjes vanzelf iets uit het gehoorkanaal geduwd. Hierdoor komen ze voor je gevoel wat losser te zitten, maar we hebben gemerkt dat de seal op die manier het best is; noisecancelling en geluidskwaliteit zijn dan optimaal. Hoewel de oortjes zich als het ware ‘los’ lijken te duwen, blijven ze in de praktijk steviger zitten dan je gevoel je ingeeft. Ik heb de oortjes ook gedragen tijdens het trainen, met onder meer woeste sit-ups, push-ups en gewichtentraining, maar pas bij heel felle hoofdbewegingen merkte ik dat de oortjes van de Beam 3 wat begonnen te schuiven. Ze schoten echter niet los en ook de verzegeling bleef in stand, getuige de gelijkblijvende sound. Als de Beam 3 en Buds 3 echt hun afdichting verliezen, hoor je dat namelijk terug in een dunner en scheller geluid. Al met al is de Beam 3, na wat gewenning, comfortabel genoeg om urenlang mee rond te lopen, al ben je je meer bewust dat je ze draagt dan de vederlichte Flex 3-oortjes. Dat laatste geldt ook voor de Buds 3, die eveneens iets zwaarder zijn dan de Flex 3. Ten opzichte van de Beam 3 voelen de Buds 3 op hun beurt wel wat compacter en lichter. Als je ze in je oren plaatst, is de juiste positie makkelijker te vinden dan bij de Beam 3. De Buds 3 blijven tijdens het sporten aardig goed zitten, maar ook hier voelden we dat de oortjes bij heftige bewegingen een beetje loskwamen. De oorverzegeling bleef overigens wel in orde. Omdat alle drie de oortjes bij heftige bewegingen los kunnen schieten, zijn ze geen van drieën ideaal om intensief mee te sporten. Wandelen en fietsen gaan wel prima. De Flex 3 is wat toegeeflijker dan de Beam 3 en Buds 3; je moet een stuk meer moeite doen om de Flex-oortjes echt uit je oren te laten vallen. Geluidskwaliteit We testen audioproducten in een geluiddichte kooi met een Kemar-torso met supergevoelige microfoons in de oren en een luidspreker in de mond. Voor ruisdempingstests gebruiken we een monitorluidspreker om ruis af te spelen. Deze staat een meter van de meettorso af (gemeten vanaf de tweeter tot het rechteroor) en is in een hoek neergezet, zodat het geluid uit de luidspreker zowel direct als indirect de oren van ons testhoofd bereikt. De exacte specificaties van onze meetapparatuur vind je in onderstaande tabel. Meetapparatuur audio Audiotesttorso GRAS 45BC Kemar Head and Torso with Mouth Simulator Akoestisch analysesysteem Sinus Apollo Light Analysesoftware Sinus Samurai en Room EQ Wizard (REW) Monitorluidspreker M-Audio BX8 Bluetoothzender/-ontvanger Fiio BT30 Pro Geluidskaart ASUS Xonar Essence STX USB-dac Topping X ShenzhenAudio EX5 Ook de sound die uit de oortjes komt, verschilt nogal. In de basis leveren alle drie prima geluidskwaliteit bij het beluisteren van muziek en podcasts. Maar met zijn open design klinkt de Flex 3 buiten wel compleet anders dan binnen. Buiten hoor je geluiden om je heen vrijwel ongedempt binnenkomen en zich vermengen met de muziek. Het effect lijkt op de omgevingsmodus van gesloten in-ears. De muziek belandt meer op de achtergrond en klinkt scheller. Bij harde wind wordt de muziek vrijwel volledig overstemd. Binnen in een rustige omgeving klinkt de Flex 3 warmer en minder schel. In dergelijke situaties kun je prima opgaan in je muziek zonder je echt helemaal van je omgeving af te sluiten. Nu hebben de lichte Flex-oortjes wel de neiging om standaard wat te dun en vlak te klinken, zoals je in onze meetresultaten hierboven kunt zien. Maar van JBL verwacht je op zijn minst dat je de bassen flink kunt oppompen en dat blijkt inderdaad prima te kunnen. Met de EQ-preset Bass klinkt de Flex 3 warmer en dynamischer, en worden de verschillen met de gesloten Beam 3 en Buds 3 erg klein. Een vereiste is wel dat je noisecancelling ingeschakeld laat, want zonder anc klinkt de Flex 3 flinterdun. Ook de Buds 3 hebben baat bij actieve noisecancelling en klinken minder overtuigend als anc uitstaat. Maar met anc ingeschakeld leveren de Buds 3 zowel binnen als buiten een fijne, warme en krachtige sound, met een goede balans en voldoende dynamiek. We voelden bij de Buds 3 dan ook geen behoefte om in de EQ-instellingen te duiken. Die behoefte is er bij de Beam 3 wel, omdat deze oortjes ons standaard wat te warm klinken, met te veel nadruk op de bassen. Niet dat we vies zijn van een beetje bas, maar uit de 10mm-drivertjes van de Beam 3 klinken die aangezette lage tonen wat hoekig en lomp. Ter vergelijking: de duurdere JBL Tour Pro 3 levert met zijn krachtigere drivers ook een stevig basgeluid, maar dan zonder in te boeten aan detail. Bij de Beam 3 losten we dit op door over te schakelen naar de EQ-preset Studio, waarbij de stevige bassen uit de standaard JBL-frequentieresponscurve iets worden afgezwakt. Daarmee klinken de Beam-oortjes nog steeds minstens net zo warm als de Buds 3. Hoewel de verschillen tussen de Beam 3 en de Buds 3 kleiner zijn dan vergeleken met de Flex 3, levert de Beam 3 wel een iets krachtigere en dynamischere sound. Ook zet de Beam 3 een net wat breder stereobeeld neer dan zijn steelloze broertje. Vermoedelijk door het warmere geluidskarakter van de Beam 3 blijft de sound met deze oortjes ook beter overeind als je anc uitgeschakeld laat. Zonder noisecancelling klinkt de Beam 3 minder bassig, maar valt er alsnog prima naar te luisteren. In dit geval zouden we echter niet de EQ-preset Studio aanraden, want daarmee klinken de oortjes zonder anc wat te schel. Gesprekskwaliteit Bel je veel handsfree? Ook dan heeft de Beam 3 een streepje voor. Volgens onze gesprekspartner klonk onze stem hiermee het helderst. De ruisonderdrukking van de microfoon laat hier en daar een steekje vallen, maar dat resulteert wel in een vrij natuurlijk stemgeluid. Daarmee zijn de belprestaties net niet van het niveau van bijvoorbeeld een Sony WF-1000XM5 of Apple AirPods Pro, maar komt de Beam 3 daar wel dicht bij in de buurt. Via de Buds 3 klinken we iets scheller, maar komen we alsnog luid en duidelijk door. Onze gesprekspartner omschreef de belprestaties van de Buds 3 als ‘wel oké’, terwijl hij ons via de Beam 3 ‘erg goed’ vond klinken. Met de Flex 3 noemde hij het gesprek ‘vervelend’ om aan te horen. Die oortjes laten je stem een stuk blikkeriger klinken, terwijl niet al je woorden even luid doorkomen. We meten de gesprekskwaliteit ook door in ons testlab. Bij de microfoontest laten we een ingesproken boodschap afspelen door de speaker in de mond van ons audiotesthoofd en nemen we het resultaat op via de microfoons van de geteste headset. Bij de microfoonruisdempingstest gaan we een stapje verder. Hierbij maken we het de headset in kwestie moeilijker door ook luide ruis (70dB) af te spelen via een speaker die op een meter afstand van ons audiotesthoofd staat. Op deze manier wordt een lawaaiige straatsituatie gesimuleerd. De resultaten kun je hieronder terugluisteren. De microfoontests onderschrijven onze bevindingen met echte telefoongesprekken: de Beam 3 laat je stem het helderst klinken, met de Buds 3 klink je iets scheller en de microfoons van de Flex 3 laten stemmen nog scheller en dunner klinken. Your browser does not support the audio element. Originele testsample Your browser does not support the audio element. JBL Live Beam 3 Your browser does not support the audio element. JBL Live Buds 3 Your browser does not support the audio element. JBL Live Flex 3 Bij de ruisdempingstest valt op dat via de Buds 3 en Beam 3 veel audioartefacten te horen zijn, maar dat het grootste deel van de boodschap overkomt. Bij de Flex 3 horen we nauwelijks rare bliepjes, maar wordt er wel agressiever in onze stem gesnoeid. Daardoor komt de oorspronkelijke boodschap uiteindelijk net wat minder compleet over. Al met al vinden we dat de microfoonruisonderdrukking van alle drie de setjes ermee door kan, maar niet geweldig is. Your browser does not support the audio element. JBL Live Beam 3 Your browser does not support the audio element. JBL Live Buds 3 Your browser does not support the audio element. JBL Live Flex 3

Noisecancelling, omgevingsmodus en accuduur

Noisecancelling Hoewel alle JBL Live 3-setjes actieve noisecancelling hebben, heeft die bij de Flex 3 veel minder effect. Zonder oorkussens die je gehoorkanaal deels afsluiten voor geluiden van buitenaf, is de passieve noisecancelling van de Flex 3 uiteraard niet noemenswaardig: er wordt een beetje geluid tegengehouden op hogere frequenties, maar lage en middentonen worden nauwelijks gedempt. De actieve noisecancelling introduceert een lichte ruis in de hogere regionen, alsof de anc precies de hoge tonen probeert tegen te gaan die de gebrekkige passieve afdichting nog net wel weet tegen te houden. Gelukkig is deze hoogtonige ruis heel licht, waardoor die binnen enkele seconden al niet meer opvalt. Actieve noisecancelling is doorgaans vooral effectief op lagere frequenties en dat horen we ook bij de Flex 3 terug; die weet laagtonige ruis ietwat te dempen, maar het houdt niet over. Omgevingsgeluid blijft met de Flex 3 altijd goed hoorbaar. Dat geldt ook voor wind. Zeker als die wind vol tegen de oortjes beukt, wordt alles wat je afspeelt volledig overstemd. Door de ingebouwde sensors weigerde de anc dienst als we de oortjes van de Flex 3 in ons audiotesthoofd plaatsten. Hierdoor hebben we de actieve noisecancelling niet kunnen doormeten, maar de bescheiden passieve afdichting door de kussenloze oortjes wel. De anc van de Buds 3 geeft meer het gevoel in je eigen, afgesloten cocon te zitten. Toen we met de oortjes aan het water zaten, kwamen geluiden van een industriegebied aan de overkant nog wel door, maar dan diep op de achtergrond. Zodra we muziek aanzetten, verdwenen die geluiden nog meer naar de achtergrond en was ik me er niet meer van bewust. Wind horen we als een licht ruisend geluid. Blaast die wind vol tegen de oortjes, dan is het geluid duidelijker aanwezig, maar zonder de muziek te overstemmen. Al met al scoort de noisecancelling op de Buds 3 een dikke voldoende. De anc van de Beam 3 gaat nog een stukje verder; die is gewoon goed. We konden duidelijk horen dat de Beam-oortjes net wat meer omgevingsgeluid weten tegen te houden. Wel is het geluid van wind die tegen de oortjes beukt bij de Beam 3 een beetje luider, mogelijk vanwege de steeltjes die uit je oor hangen en daardoor meer wind vangen. Afgezien daarvan presteert de anc van de Beam 3 net iets beter, zoals je in onderstaande meetresultaten kunt zien. Links zie je de actieve en passieve ruisonderdrukking door de Beam 3. De tweede grafiek vergelijkt de actieve noisecancelling van de Beam 3 met de Buds 3. Vergelijken we de noisecancelling van de Beam 3 met die van de duurdere JBL Tour Pro 3, die we onlangs tot de nieuwe anc-koning uitriepen, dan blijft hij daar duidelijk nog wat bij achter. De Tour Pro 3, met schuimrubberen oorkussens, weet in het hogere en middenbereik nog zo’n 5 à 20dB extra te dempen, zoals je hieronder in de rechterafbeelding kunt zien. Omgevingsmodus Veel moderne in-ears beschikken over een omgevingsmodus, waarbij het geluid om je heen niet wordt gedempt, maar juist doorgelaten. Door de open vorm laat de Flex 3 vanzelf al veel omgevingsgeluid door, dus die heeft zo’n modus niet nodig. Ook met noisecancelling ingeschakeld kun je prima gesprekken voeren met mensen om je heen, zonder de oortjes uit te nemen of de muziek te pauzeren. Via de Smart Talk-functie kun je bovendien automatisch het muziekvolume laten verlagen wanneer je spreekt, mocht je toch nog moeite hebben om iemand te verstaan. Deze functie, die ook beschikbaar is voor de Buds 3 en Beam 3, reageert echter ook als je meezingt met de muziek waar je naar luistert. De Beam 3 en Buds 3 beschikken wel over een omgevingsmodus, oftewel Ambient Aware, zoals JBL de functie noemt. Op beide setjes werkt deze functie even goed. Je kunt de mate waarin geluid wordt doorgelaten zelf instellen in de app. Zet je de schuif vol open, dan wordt omgevingsgeluid zelfs een beetje versterkt. Dat klinkt niet heel natuurlijk, maar maakt dat je ook gesprekken op afstand makkelijker volgt. Voor een natuurlijker effect zet je de schuif iets voorbij het midden; omgevingsgeluid klinkt dan haast alsof je geen oortjes inhebt. Accuduur Ook de accuduur verschilt nogal per type oortje. De Beam 3 gaat van de drie het langst mee op één lading. Zonder anc is zijn accuduur ruim dertien uur. De Flex 3 volgt met ruim elf uur. De Buds 3 houden het ondertussen na 650 minuten voor gezien. Schakel je anc in, dan neemt de totale accuduur bij elk setje met ongeveer drie uur af. Door de ingebouwde sensors van de Flex 3 kregen we anc niet ingeschakeld als we die dopjes in onze kunstoren plaatsten, waardoor we de accuduur met noisecancelling ingeschakeld niet op de gebruikelijke manier konden meten. We hebben echter kunnen vaststellen dat ook deze oortjes, net als de Beam 3 en Buds 3, het een volle werkdag uithouden met anc ingeschakeld. Dat is een prima score. Daarnaast kun je de oortjes natuurlijk altijd snel extra opladen door ze in hun laaddoosje te stoppen. Dat laaddoosje heeft voldoende capaciteit om de accu van de oortjes vijf keer volledig op te laden. Dat volledig opladen duurt ongeveer twee uur wanneer de accu’s van beide oortjes leeg zijn.

Conclusie