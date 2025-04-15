Inleiding

Na onze recente round-up van budget in-ears tot 100 euro is het de hoogste tijd voor een level-up. In deze vergelijkende test leggen we zestien draadloze bluetoothoortjes op de pijnbank, ditmaal in de prijsklasse van 100 tot 200 euro. Voor die prijs verlangen we een betere sound en meer ondersteuning voor hi-res audiocodecs, indrukwekkendere noisecancelling en betere belprestaties. Ook verwachten we meer luxere materialen aan te treffen in oortjes en laaddoosjes; onder de 100 euro was het immers vooral plastic fantastic dat de klok sloeg. Zoals je in dit artikel kunt lezen en in onderstaande video kunt zien, onderwerpen we hoofdtelefoons aan zowel objectieve als subjectieve tests. In de komende pagina's behandelen we elk setje eerst per stuk, waarbij we kijken naar onder meer draagcomfort, design, audiokwaliteit, noisecancelling, app, bediening en belprestaties. Ten slotte vergelijken we de accuduur van alle setjes en zullen we de best geteste modellen uitlichten. Update 11-6-2025 - Bij een hertest met onze nieuwe testprocedure bleken de anc-prestaties van de JBL Live Beam 3 minder indrukwekkend dan in onze oudere testprocedure. We hebben de anc-meetgegevens op de bewuste pagina en conclusie hierop aangepast. Over soundstage, dynamiek en scheiding Om de geluidskwaliteit van hoofdtelefoons te beschrijven, maken we gebruik van termen als soundstage en dynamiek. Voor alle duidelijkheid leggen we drie belangrijke termen hieronder uit. De soundstage, in goed Nederlands ook wel ‘geluidsbeeld’ genoemd, is de denkbeeldige, driedimensionale ruimte die wordt gevormd door het geluid uit luidsprekers of hoofdtelefoons. Deze term beschrijft de diepte, breedte en hoogte die je ervaart als je naar muziek luistert. De term dynamiek beschrijft de variatie in volume en intensiteit in de muziek. Hoe groter de verschillen tussen zachte en krachtige passages die een speaker of hoofdtelefoon weer kan geven, hoe beter de dynamiek. De scheiding gaat over hoe goed gedefinieerd de individuele instrumenten, stemmen en andere geluiden zijn binnen de soundstage. Zijn ze goed te volgen, dan spreken we van een goede scheiding. Klinkt het geheel als één grote, gepureerde soundsoep, dan spreken we van een slechte scheiding.

Apple AirPods 4 en Apple AirPods 4 ANC

Apple bracht vorig jaar twee nieuwe versies uit van zijn eartiploze AirPods-oortjes: de AirPods 4 en AirPods 4 ANC. Het grootste verschil tussen die twee versies is de actieve ruisonderdrukking (anc), die vind je alleen op het duurdere model met 'ANC' in de naam. Ook beschikt die duurdere variant als enige van de twee over een transparantiemodus, die het geluid om je heen juist doorlaat, en de functie Gespreksdetectie, die muziekvolume verlaagt en omgevingsgeluid dempt als je een gesprek met iemand begint. Verder zijn de twee modellen nagenoeg gelijk, dus bespreken we ze hier samen. Draagcomfort Apple steekt zijn moderne in-ears graag in compacte laaddoosjes en bij de AirPods 4 is dat niet anders. Deze Charging Case is de kleinste van het hele testveld en glijdt met gemak in de strakkere broekzak. Het compacte formaat betekent wel dat mensen met dikke vingers wat moeten priegelen om de oortjes uit het doosje te krijgen, waar ze rechtop in hun houders staan. Met hun 4,3 gram per stuk zijn de oortjes de lichtste uit deze round-up en ze voelen dan ook erg licht aan tijdens het dragen. Daar moeten we bij aantekenen dat deze AirPods 4, in tegenstelling tot de AirPods Pro 2, geen siliconen eartips hebben, waardoor je ze sneller onbedoeld uit je oren tikt als je onnadenkend met je hand langs de zijkant van je gezicht veegt. Ook bij heftige bewegingen en sporten komen de oortjes wat sneller van hun plek dan de meeste in-ears die wél gebruikmaken van eartips. Het design is verder zoals we van Apple gewend zijn: veel wit, met zwarte roostertjes voor de microfoons en luidsprekers. Oortjes en laaddoosje zijn van glimmend plastic gemaakt en voelen stevig aan. Ook in de regen en bij heftige zweetpartijen kun je de AirPods en hun laaddoosje gerust blijven gebruiken, want beide hebben een IP54-rating en zijn daarbij bestand tegen spattend water, zweet en stof. Dat die rating van toepassing is op de oortjes én het doosje is niet uniek, maar wel vrij zeldzaam binnen deze prijsklasse. Bediening en app Je bedient de AirPods 4 door in de steeltjes van de oortjes te knijpen. Zo kun je telefoonoproepen opnemen of muziek pauzeren door één keer te knijpen, of een telefoongesprek beëindigen of naar het volgende nummer skippen door twee keer te knijpen. Door langer te knijpen kun je wisselen tussen de verschillende omgevingsmodi (ANC-versie) of Siri aanspreken. Je kunt in iOS echter ook instellen dat je gesprekken kunt beantwoorden of weigeren door respectievelijk met je hoofd te knikken of te schudden. Deze bediening met kneepjes en hoofdbewegingen werkte in ons geval vlekkeloos. De AirPods 4 zijn in de eerste plaats bedoeld voor gebruik met iOS-toestellen, waarbij je geen app nodig hebt om de oortjes in te stellen. Alle instellingen vind je gewoon in iOS zelf. Daarbij missen we geen functies, behalve misschien een uitgebreidere equalizer; Apple biedt je wel enkele tientallen presets, maar zelf het geluid naar eigen smaak instellen is er niet bij. Voor Android heeft Apple ook geen bedieningsapp uitgebracht, maar voor die toestellen is de gratis app Assistant Trigger een handige tool. Hiermee kun je niet per se heel veel instellen, maar wel de accustatus van de AirPods aflezen op je telefoon. Sound De AirPods 4 hebben een prima geluidskwaliteit, al zijn er binnen deze round-up een hoop oortjes die duidelijk beter klinken. De soundstage is voldoende ruim en de scheiding van verschillende instrumenten is goed. De dynamiek blijft helaas wel wat achter. Standaard is de sound erg neutraal en gebalanceerd. Bij het doormeten van de frequentierespons blijkt er naar onze smaak iets te weinig nadruk op de bas en iets te veel op het midden te liggen. Je kunt de standaardsound aardig bijsturen met de tientallen EQ-presets in iOS, maar om zelf aan de schuiven te zitten, is een app van derden nodig. Liefhebbers van high-res codecs als LDAC of aptX kijken beter even verder, want de AirPods 4 houden het bij de standaard SBC- en AAC-codecs. De oortjes kunnen ook ruimtelijke audio weergeven, al dan niet in combinatie met hoofdtracking, en doen dat erg goed; zelfs stereomuziek wordt hierbij niet zo uit zijn verband gerukt als we bij veel andere in-ears met 3d-sound zien. Omgevingsgeluid Je zult begrijpen dat deze alinea's alleen van toepassing zijn op de AirPods 4 ANC. Zonder eartips hebben de oortjes natuurlijk niet zo'n goede passieve demping als de meeste andere in-ears in de test, maar de actieve noisecancelling weet alsnog een hoop omgevingsgeluid weg te filteren. Dat is best een knappe prestatie. Verwacht echter geen stille bubbel als je door een drukke straat loopt. De anc is wel voldoende om te focussen te midden van je collega's op je werk, zonder jezelf volledig af te sluiten van de buitenwereld. Nadeel van de mindere passieve afdichting is dat windruis moeilijk is tegen te gaan. Bij wandelingen en fietstochten in de buitenlucht wordt muziek dan ook vaak overstemd door storende windgeluiden. De transparantiemodus van de AirPods 4 ANC is uitstekend op orde: het binnengelaten omgevingsgeluid klinkt erg natuurlijk, zonder rare bijgeluiden. Ook kun je jezelf voldoende horen praten in deze modus, zodat je minder snel geneigd bent je stem onnodig te verheffen. Wil je gesprekken in je omgeving volgen, dan is het wel raadzaam om het muziekvolume te verlagen. In plaats daarvan kun je ook de optie Gespreksdetectie inschakelen: begin je te praten, dan worden het afspeelvolume van je muziek automatisch verlaagd en het omgevingsgeluid gedempt, maar stemmen worden doorgelaten. Erg handig, behalve als je graag met je muziek meezingt. Accuprestaties De accuduur van de AirPods 4 is in vergelijking met de rest van het testveld niet heel bijzonder. De oortjes gaan ongeveer 5 uur mee voordat ze weer in hun laaddoosje moeten. Gebruik je de AirPods 4 ANC met noisecancelling of de transparantiemodus ingeschakeld, dan is de accu na ruim 4 uur leeg. Gelukkig heeft het compacte laaddoosje genoeg capaciteit om beide oortjes vijf tot zes keer volledig op te laden. Dat doosje kun je op zijn beurt opladen via zijn USB-C-poort. In het geval van de AirPods 4 ANC kun je het doosje ook draadloos opladen met een Qi-oplaadmat of een Apple Watch-lader. Bellen Zolang je binnen blijft en de mensen om je heen niet te veel herrie maken, kun je prima bellen met de AirPods 4. De microfoons in de oortjes leggen je stem helder vast, al zou het geluid wat ons betreft iets minder schel mogen. Bij het testen van de ruisonderdrukking van de telefoon stellen de AirPods 4 echter teleur. Ze doen geen enkele moeite om de witte ruis uit onze testspeaker te dempen, waardoor dit geluid constant aanwezig is. Door de ruis heen blijft de boodschap wel verstaanbaar, maar je zult je gesprekspartner geen plezier doen als je belt vanuit een luidruchtige omgeving. Helaas hadden we bij deze test wel een probleem met het opnemen van het geluid van de AirPods-microfoons, waardoor onderstaande geluidsfragmenten niet compleet zijn. De kortere fragmenten geven echter wel een adequaat beeld van de belprestaties. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Apple AirPods 4 (ANC) Your browser does not support the audio element. Micruistest Apple AirPods 4 (ANC)

Audio-Technica ATH-TWX7

De Audio-Technica ATH-TWX7 kwam vorig jaar voor 219 euro op de markt, maar kost inmiddels net iets minder dan 200 euro. Audio-Technica is een populair merk onder sommige muziekfanaten, maar deze in-ears zijn ook als allrounder best aantrekkelijk, zeker als de prijs wat zakt. Zo zijn de oortjes in de zomer van vorig jaar ook een tijdje voor iets meer dan 150 euro te koop geweest. Ze zijn verkrijgbaar in sobere kleurstellingen - zwart, wit en grijs - maar van de sound werden we absoluut vrolijk. Draagcomfort Zwaar kun je de TWX7-steeloortjes niet noemen, want met 4,7 gram per stuk zijn het na de Apple AirPods 4 de lichtste uit de test. Ze zijn bekleed met een grippy kunststof, waardoor je ze probleemloos uit hun wigvormige laaddoosje lepelt. Er worden zachte en 'standaard' eartips meegeleverd, beide in vier maten. Er is daarmee ruim voldoende kans op het vinden van de juiste fit, terwijl je bovendien de keuze krijgt tussen maximaal comfort en geluidskwaliteit (de zachte kussentjes) of optimale noisecancelling. De oortjes bleven tijdens onze dagelijkse training goed zitten, maar drukten met hun korte maar brede eartips wel wat meer tegen de binnenkant van het oor dan de comfortabelste modellen uit de test. Met hun IPX4-rating zijn de oortjes spatwaterdicht. Er is geen rating voor het laaddoosje, dus dat kun je beter niet blootstellen aan de elementen. Bediening en app De TWX7 bedien je met een knopje dat je een, twee, drie keer of lang indrukt door in het linker- of rechtersteeltje te knijpen. Daarnaast kun je ook bedieningselementen toewijzen aan enkele of meerdere tikjes tegen de cirkel aan de zijkant van elk oortje. De bediening werkt goed; je zult hiermee niet snel de seal verbreken, al hadden de oortjes wat ons betreft nog iets sneller op de tik- en knijpcommando's mogen reageren. Dat je de bediening bijna volledig naar eigen inzicht kunt indelen, is mooi meegenomen. Voor het configureren van de tik- en knijpacties gebruik je de fijne Audio-Technica Connect-app. De software is verkrijgbaar voor Android en iOS, heeft een intuïtieve indeling en enkele best wel unieke functies. Zo kun je het volume fijner afstellen door te kiezen voor een volumeschaal in 16, 32 of 64 stappen, in plaats van de standaard tien stappen in Android. Op die manier kun je met knijpen of tikken zorgen dat die ene track niet meer te zacht óf te hard klinkt, maar precies goed. Verder kun je via de app een modus met lagere latency activeren en voorziet deze in een relatief krachtige parametrische EQ, waarbij je de sound met vijf schuiven kunt aanpassen. Elke schuif kan een frequentiegebied met 12dB versterken of dempen, waar de apps van concurrerende in-ears doorgaans blijven steken op +/-6dB. Sound Die EQ met extra spierballen komt goed van pas, want met zijn vlakke frequentieresponscurve lijkt de ATH-TWX7 echt gemaakt voor muziekluisteraars die graag met de schuiven spelen om zo hun eigen sausje over de sound te gooien. De Connect-app biedt daarvoor de juiste tools. Heb je juist geen zin om zelf aan de knoppen te moeten zitten, dan kun je natuurlijk ook gewoon een van de voorgeprogrammeerde presets kiezen. Als we inzoomen op dynamiek en scheiding, dan verdient de ATH-TWX7 een ruime voldoende, maar blijft hij daarmee iets achter bij sommige goedkopere setjes in deze round-up. Met hun lekker ruime soundstage scoren deze oortjes wel bovengemiddeld. Het maximale volume ligt iets lager dan bij de luidste in-ears in deze test, maar we betwijfelen of je in de praktijk ooit tekort zult komen. Veeleisende luisteraars zullen verder blij zijn met de LDAC-ondersteuning. Virtueel 3d-geluid en headtracking hoef je hier overigens niet te verwachten; de ATH-TWX7 doet alleen stereo en dat doet ie goed. Omgevingsgeluid De kwaliteit van de ruisonderdrukking en transparantiemodus is goed, maar er zijn setjes die nog net iets beter scoren. Met de standaard eartips creëert de ATH-TWX7 een stevige geluidsbubbel, waarbij je slechts lichte sealbijgeluiden hoort als je bijvoorbeeld met je hoofd draait. Deze bijgeluiden, die je alleen hoort als je geen muziek op hebt staan, steken overigens ook de kop op in de transparantiemodus. In deze modus klinkt het omgevingsgeluid natuurgetrouw door de oortjes, waarbij je via een slider in de app kunt instellen hoeveel versterking je wilt. De power van de anc zelf is niet in te stellen en er is ook geen 'adaptieve' omgevingsregeling die automatisch schakelt tussen anc en transparantiemodus. De wind zal je luistersessies niet snel verpesten; een stevige bries kun je een beetje tegen de oortjes horen beuken, maar dit resulteert in een acceptabele, laagtonige plofgeluiden die de muziek niet snel overstemmen. Accuprestaties Zonder noisecancelling gaan deze oortjes ruim 6,5 uur mee op één lading, waarmee de TWX7 een plek in de middenmoot scoort. Zet je anc aan, dan neemt de accuduur met een uurtje af. Het laaddoosje kan de oortjes ruim twee keer volledig opladen. Dat laaddoosje zelf laad je vervolgens op via USB of via een draadloze laadmat, als je die hebt liggen. Bellen Als je de ATH-TWX7 gebruikt om vanuit een rustige omgeving te bellen, kun je erop vertrouwen dat je stem verstaanbaar doorkomt bij je gesprekspartner. Het stemvolume is wat aan de lage kant en het geluid had iets minder dof gemogen, maar al met al vinden we het geluid uit de microfoons vrij realistisch. Vanuit een lawaaiige omgeving is het een ander verhaal: standaard doen de oortjes weinig om de ruis weg te filteren, waardoor die constant hoorbaar blijft. Hierdoor moet je gesprekspartner echt zijn of haar best doen om de boodschap te verstaan, wat natuurlijk geen pretje is. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Audio-Technica ATH-TWX7 Your browser does not support the audio element. Micruistest Audio-Technica ATH-TWX7 Samengevat De Audio-Technica ATH-TWX7 is een stel comfortabele in-ears met steeltjes. De oortjes hebben een ruim geluidsbeeld met een vlakke frequentierespons, maar je kunt de sound uitstekend aanpassen met de krachtige equalizer in de bijbehorende app. Ook de noisecancelling werkt prima, al valt hier niet veel aan in te stellen. De ATH-TWX7 heeft verder een vrij gemiddelde accuduur; met gebruik van anc zijn de accu's na 5,5 uur leeg. Pluspunten Licht en comfortabel

Neutrale klank met ruime soundstage

Krachtige equalizer in app

Goede anc en transparantie

Veel verschillende eartips Minpunten Volume en dynamiek blijven wat achter

Bellen in lawaaiige omgevingen

Reageert wat traag op tikjes en kneepjes Getest Audio-Technica ATH-TWX7 Grijs Prijs bij publicatie: € 193,- Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (3)

Bowers & Wilkins Pi6

Vorig jaar reviewden we al de Bowers & Wilkins Pi8, een prijzig setje in-ears met een ijzersterke sound. De Bowers & Wilkins Pi6 is het betaalbare broertje daarvan; in plaats van minimaal 336 euro betaal je daarvoor vanaf 177 euro. Dat prijsverschil van ruim 40 procent zie je er overigens niet aan af, want afgezien van de andere kleurstelling ogen oortjes en laaddoosje precies hetzelfde als de duurdere versie. Dat laaddoosje heeft net als bij de Pi8 geen koppelknop aan de buitenkant; om de oortjes te pairen, houd je je vinger tegen het aanraakgevoelige vlak van beide oortjes. Dit kan als de dopjes in het doosje zitten, maar ook als je ze al in je oren hebt gestopt. Met hun IP54-rating zijn de oortjes beschermd tegen spattend water en stof, maar het doosje moet zo'n rating missen. Draagcomfort Bowers & Wilkins levert vier maten zachte siliconen eartips bij de Pi6. De oordopjes zelf hebben een vlakke binnenzijde die geen vervelende druk uitoefenen op je oor. Daarbij is aan de zijkanten voorzien in een kleine vinvorm die goed helpt om de relatief zware oortjes, 7g per stuk, op hun plek te houden. In het algemeen blijft de seal eenvoudig bewaard, ook tijdens het lopen en fietsen, maar bij felle (hoofd)bewegingen kunnen de oordopjes toch iets losser komen te zitten. Het is trouwens even zoeken naar de juiste seal. Je moet de dopjes juist niet te veel aanduwen, maar enigszins losjes in je oren hangen. Toch voel je de oortjes wel zitten; helemaal onbewust van hun aanwezigheid werden we ons niet. Bediening en app De aanraak- en tikbediening via de glanzend witte buitenkant werkt naar behoren en reageert wat ons betreft nét snel genoeg. De duidelijke auditieve feedback helpt daar ook bij. Met korte en langere tikjes kun je muziek pauzeren of vervolgen, het volume aanpassen, inkomende gesprekken accepteren of weigeren, en schakelen tussen noisecancelling en de transparantiemodus. Je kunt de Pi6 ook bedienen via de Music-app van Bowers & Wilkins. Deze app ziet er fraai uit, maar vereist wel dat je inlogt met een Bowers & Wilkins-account. Je kunt binnen de app ook inloggen met het account van je muziekstreamingdienst om die in de Music-app op te nemen. De instellingen voor de oortjes zijn verder vrij basaal. Zo kun je de sound aanpassen met slechts twee schuiven voor lage en hoge tonen, waar je bij de Pi8 nog beschikking hebt over een EQ-functie met vijf schuiven. Verder kun je hier de draagsensor uitschakelen, zodat de muziek niet meer automatisch stopt met spelen als je de in-ears uit je oren haalt. De tikbediening laat zich maar zeer beperkt aanpassen. Sound Sommige oortjes in deze test hebben een dubbele driver, andere een enkele. In die laatste categorie is het maximale driverformaat 12mm. Dat is ook de drivergrootte bij de Pi6. Daarbij hebben deze oortjes een goede codecondersteuning; naast het gebruikelijke SBC en AAC kun je met deze oortjes ook luisteren via aptX Classic en aptX Adaptive. Bij het doormeten van de frequentierespons blijkt dat de Pi6 van zichzelf een lekker warme sound heeft met veel hoogdetail. In vergelijking met de rest van het testveld hebben de oortjes een bijzonder ruime soundstage; samen met de Denon PerL Pro op de volgende pagina scoort de Pi6 hier het best van allemaal. De dynamiek en scheiding tussen verschillende instrumenten zijn eveneens erg goed, al doen enkele andere setjes het op deze punten nog net iets beter. Omgevingsgeluid Met de Pi6 kun je je prima afsluiten van de buitenwereld. De passieve afdichting houdt bovengemiddeld veel geluid tegen en met de actieve ruisonderdrukking verdienen de oortjes een plek in de subtop van dit testveld. Daarbij zijn er nauwelijks vervelende bijgeluiden te horen en al helemaal niet als de muziek aan staat. Windruis wordt vrij adequaat tegengegaan, ietsje beter dan door de Audio-Technica ATH-TWX7 op de vorige pagina. Maar er zijn in-ears die nóg minder vatbaar zijn voor storende geluiden in winderige omstandigheden. Ook de transparantiemodus werkt naar behoren. Met name gespreksgeluiden worden hierbij goed versterkt, al kan ook wat ruis op midden- en hoge frequenties doorkomen. Hierdoor klinkt de transparantiemodus niet zo natuurlijk als bij enkele andere modellen, zoals de Sony's en JBL's. Het grootste minpunt aan de omgevingsmodi van de Pi6 vinden we echter dat er niets aan in te stellen valt. Je kunt schakelen tussen anc, transparantie of geen van beide en meer niet. Accuprestaties Vonden we de accuduur van de prijzige Pi8 nog wat tegenvallen, die van de Pi6 is al een stuk beter. De oortjes hebben zeker niet de langste adem van allemaal, maar uit onze accutest blijkt dat ze met gemak een volle werkdag meegaan. En dat geldt met anc ingeschakeld. Zonder noisecancelling moeten de oortjes pas weer na negen uur terug in hun doosje om bij te tanken. Dat laaddoosje kan beide oortjes twee keer volledig opladen, maar moet zelf echt aangesloten worden op USB-C voor nieuwe energie; draadloze oplaadmatten worden niet ondersteund. Bellen De belmicrofoons van de Pi6 behoren tot de beste in de test. Je stem wordt met een goede, heldere klank vastgelegd. De ruisonderdrukking van de microfoons vinden we minder overtuigend. De witte ruis die we bij deze test afspelen klinkt fragmentarisch door, terwijl de oortjes desondanks iets te agressief in de boodschap snoeien. Die boodschap komt nog wel over, maar niet 100 procent intact. Daar staat tegenover dat het resulterende geluid fijner is om aan te moeten horen dan bij de vorige twee setjes, waarbij de testruis constant te horen was. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Bowers & Wilkins Pi6 Your browser does not support the audio element. Micruistest Bowers & Wilkins Pi6 Samengevat De Bowers & Wilkins Pi6 is een stel fraaie in-ears zonder steeltjes. Ze leveren een prima geluidskwaliteit, met een zeer ruim geluidsbeeld, goede dynamiek en een warme, gedetailleerde sound. Het is even zoeken naar de juiste fit en een goede seal, maar die blijft vervolgens bij normaal gebruik prima behouden. Intensief sporten met deze in-ears is echter niet aan te raden. De instelopties via de bijbehorende app zijn wat basaal, maar de anc-prestaties zijn bovengemiddeld goed. Bovendien kun je de oortjes met anc ingeschakeld een volle werkdag blijven gebruiken voordat ze in hun laaddoosje moeten. Pluspunten Prima sound

Goede noisecancelling

Nette accuduur Minpunten Even zoeken naar de juiste fit

Verplicht inloggen bij app

Bellen in lawaaiige omgevingen Getest Bowers & Wilkins Pi6 (Cloud Grey) Prijs bij publicatie: € 199,- Vergelijk prijzen Vanaf € 166,- Bekijk alle uitvoeringen (4)

Denon PerL Pro

De Denon PerL Pro is een eigenzinnig setje in-ears. Het gaat om oordopjes zonder steeltje, maar mét een knoopvormige buitenkant die uit je oren steekt als je ze in hebt. Toen we hiermee over straat liepen, bleken het echte blikvangers; of je het fijn vindt om zo op te vallen, mag je zelf bepalen. Je steekt ze met de knoop naar boven in hun langwerpige laaddoosje dat vrij hoog en breed is, waardoor het misschien niet in elke broekzak past. Bovendien is het soms even priegelen om de oortjes uit het doosje te vissen. Die knoop aan de buitenkant heeft echter ook enkele belangrijke voordelen, waar we straks over komen te spreken. De oortjes zelf hebben een IPX4-rating en zijn dus stof- en spatwaterdicht, maar dat geldt niet voor het Denon-laaddoosje. Draagcomfort Met 8,6g per oortje zijn deze dopjes de zwaarste uit de test. Dankzij de meegeleverde wings, in twee maten, leveren ze echter, samen met de Sony LinkBuds Fit, de stabielste seal op. Voor een goede fit vind je vier maten siliconen eartips in de verpakking, evenals één paar kneedbare oorkussens van memoryfoam. Die laatste leveren betere noisecancelling, terwijl de silicoontjes voor een net wat betere sound zorgen. Ondanks zijn formaat en gewicht vonden we de PerL Pro een van de comfortabelste setjes in deze round-up. Met hun rotsvaste seal konden we ermee rennen, springen en fietsen zonder dat ze ook maar één keer losser kwamen te zitten. Bediening en app Je bedient de oortjes door op de zijkant te tikken, dus op de knoop met het Denon-logo. De acht beschikbare tikcommando's kun je naar hartenlust indelen; daarbij heb je doorsnee acties als afspelen/pauzeren, wisselen tussen omgevingsmodi, volume enzovoorts, maar je kunt desgewenst ook ruimtelijk geluid in- en uitschakelen met tikjes of zelfs het basniveau verhogen of verlagen. De tikbediening heeft een duidelijke auditieve feedback die bovendien rap genoeg is. Voor het instellen van de tikbediening gebruik je Denons Headphones-app. Deze is beschikbaar voor zowel Android als iOS, maar wij gebruikten hem op ons Android-toestel. Bij het eerste gebruik móesten we helaas inloggen met een Denon-account. De app biedt alle noodzakelijke opties en functies, maar extra's als niveausliders voor de noisecancelling en transparantiemodus ontbreken. Ook heeft de app geen eigen functie om je zoekgeraakte oortjes terug te vinden. De ingebouwde EQ-functie laat je de sound bijstellen met vijf frequentieschuiven en een aparte basschuif (door Denon 'Immersiemodus' genoemd), maar de maximale versterking per frequentiebereik is beperkt tot 6dB. Mocht je liever gewoon een EQ-preset kiezen, dan moeten we je teleurstellen: die zijn in Denons app niet te vinden. Wel is er een functie die je gehoor test met bliepjes en andere geluiden om zo semiautomatisch een persoonlijk EQ-profiel aan te maken. Sound De frequentierespons van de Denon PerL Pro lijkt op de populaire Harman Kardon-targetcurve, met een stevige bas, een dip in het middenbereik en een korte piek in het hoog. De oortjes klinken standaard dan ook lekker warm, zonder gebrek aan hoogdetail. De soundstage is net zo indrukwekkend ruim als bij de Bowers & Wilkins-dopjes op de vorige pagina. Dynamisch is de Pi6 net iets sterker, terwijl de scheiding van instrumenten en stemmen op de PerL Pro een heel klein beetje beter uit de verf komt. De verschillen zijn minimaal, maar onder de streep leveren beide setjes een fijne sound. Wel heeft de PerL Pro nog een extra codec in de ondersteuningslijst staan: deze oortjes kunnen namelijk ook hogeresolutiegeluid afspelen via de aptX Lossless-codec. Omgevingsgeluid De knopen aan de zijkant van de oortjes zijn niet alleen goed om de aandacht te trekken op straat, maar helpen ook het omgevingslawaai buiten de deur te houden. De actieve noisecancelling is prima voor dit prijspeil, maar niet uitzonderlijk. De passieve afdichting daarentegen is bij de Denon-oortjes ongenaakbaar, als je tenminste de oorkussens van memoryfoam gebruikt. Nog voordat de anc aan het werk wordt gezet, houden de dopjes daarmee algauw 22 procent meer geluid tegen dan de nummer twee in het testveld. Doordat alle anc- en gespreksmicrofoons achter de knoop verstopt zitten, vallen ze nagenoeg buiten het bereik van de wind. Daarmee is de Denon PerL Pro een van de beste opties als je allergisch bent voor windruis. Bovendien heb je in de anc- en transparantiemodus nauwelijks last van storende bijgeluiden. Toch is er ook iets aan te merken op de omgevingsmodi. Zo wordt het geluid om je heen maar een klein beetje versterkt in de transparantiemodus. Daarbij wordt er geen nadruk gelegd op stemgeluid, waardoor gesprekken lastig te volgen zijn met je oortjes in, zelfs als je geen muziek afspeelt. Het voordeel hiervan is dat deze modus erg natuurlijk klinkt. Helaas biedt de app geen mogelijkheid om de mate van geluidsversterking of -demping aan te passen, en een adaptieve omgevingsmodus ontbreekt eveneens. Accuprestaties De accuduur van deze oortjes is voldoende, maar laat zeker geen records sneuvelen. Zonder anc houden ze het na ruim zeven uur voor gezien; mét anc stopt de luisterpret een halfuurtje eerder. Met hun laaddoosje kun je de oortjes twee keer volledig opladen. Het laaddoosje heeft kleurenledjes aan de voorkant die de accustatus aangeven. Heeft het doosje zelf weer verse energie nodig, dan laad je het op via USB-C of met een draadloze laadmat. Bellen De microfoons van de Denon PerL Pro produceren een goed verstaanbaar stemgeluid, maar we vinden de opname niet uitgesproken warm of helder klinken. Het stemvolume is goed, maar er wordt wel een lichte ruis toegevoegd. In onze microfoonruisdempingstest blijken de microfoons nauwelijks witte ruis weg te filteren, waardoor er constant een irritant geluid hoorbaar blijft voor je gesprekspartner. Dat neemt niet weg dat je boodschap overkomt, maar fijn om naar te luisteren is het niet. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Denon PerL Pro Your browser does not support the audio element. Micruistest Denon PerL Pro Samengevat De Denon PerL Pro is een opvallend stel in-ears door de grote ronde 'knoop' die uit je oor steekt. Die knoop is er echter niet alleen voor de looks, hij helpt ook de windruis tot een minimum te beperken. De oortjes hebben daarnaast prima anc-prestaties voor hun prijs, een warme sound en ondersteunen een ruime keur aan audiocodecs. Denon levert verschillende materialen eartips mee plus stabiliserende fitwings, waarmee de seal ook tijdens het sporten goed blijft. Pluspunten Sterke noisecancelling

Weinig last van windruis

Lekker geluid

AptX-ondersteuning

Stevige seal Minpunten Opvallende knoop naast het oor

Accuduur slechts gemiddeld Getest Denon PerL Pro Wit Prijs bij publicatie: € 140,- Vergelijk prijzen Vanaf € 188,- Bekijk alle uitvoeringen (2)

Google Pixel Buds Pro 2

Van de Google Pixel Buds Pro 2 hebben we vorig jaar al een review gepubliceerd, maar inmiddels is de prijs afhankelijk van de kleurstelling gezakt tot rond de 200 euro of minder. De oortjes zijn compleet anders vormgegeven dan hun voorgangers. Ze zijn een derde kleiner en aanzienlijk lichter; in plaats van 6,2g wegen ze nog maar 4,7g per stuk. De in-ears zijn verkrijgbaar in vier kleuren, waarbij je de kleur alleen ziet op het knoopje dat uit je oor steekt. Het bijgeleverde laaddoosje is ovaal en wit en compact genoeg om in de broekzak mee te nemen. Het doosje heeft een statusled die onder meer de accustatus aangeeft. Ook met wat dikkere vingers zijn de oortjes eenvoudig uit het laaddoosje te hengelen. Draagcomfort Google heeft bij de Pixel Buds Pro 2 voor het eerst kleine vleugels op de in-ears geplaatst. Daarmee kun je ze eenvoudig vastdraaien in je oren. Zo blijven ze stabieler zitten dan hun voorgangers, ook tijdens het sporten. In combinatie met het lagere gewicht zorgt dat voor een flinke sprong in draagcomfort en de Pixel Buds Pro 2 behoren dan ook tot de fijnst aanvoelende oortjes in deze test. Bovendien worden er vier maten oorkussens meegeleverd, zodat de kans groot is dat jouw ideale maat ertussen zit. Het laaddoosje is met een eigen IPX4-rating spatwaterdicht, terwijl de oortjes met hun IP54-rating bovendien beschermd zijn tegen stof. Bediening en app Je kunt de oortjes bedienen door op de gekleurde buitenkant van de knoopjes te tikken. Die bediening werkt over het algemeen fijn en snel, met prima auditieve feedback. Alleen de veegbewegingen om het volume aan te passen vonden we problematisch: de kans is groot dat je door te vegen de dopjes los stoot. Om de oortjes in te stellen gebruik je de Pixel Buds-app. Op Google Pixel-toestellen is deze app voorgeïnstalleerd en heeft hij functies die voor andere Android-toestellen niet beschikbaar zijn, zoals spatial audio en headtracking. Voor iOS is de app niet beschikbaar; je kunt de PBP2 wel koppelen aan een iPhone of iPad, maar extra instellingen en firmware-updates zijn via die route niet beschikbaar. De Pixel Buds-app biedt alle functies die we zoeken, behalve een sidetonefunctie om je stem in de oortjes terug te horen tijdens telefoongesprekken. Vind je het storend om je eigen stem dof terug te horen tijdens het bellen, dan moet je bij de Pixel Buds Pro 2 de Transparency-modus inschakelen. De app bevat instellingen voor de digitale assistent, Googles Gemini, die je via de oortjes handsfree kunt gebruiken, een optie om je in-ears terug te vinden door er een alarm op af te spelen en de mogelijkheid om de tikbediening beperkt aan te passen. Een EQ-functie ontbreekt evenmin: deze bevat enkele bruikbare presets, maar je kunt ook zelf de equalizer instellen via vijf schuiven, al is de EQ niet zo krachtig als bij de Audio-Technica ATH-TWX7. Sound De oortjes van de Google Pixel Buds Pro 2 zijn elk uitgerust met een 11mm-driver, net als de eerste Pixel Buds Pro. Deze driver levert desondanks een veel helderdere sound dan zijn voorganger. Het geluid dat standaard uit de oortjes komt, heeft voldoende hoogdetail, maar mist in vergelijking met andere mainstreamoortjes wat bas. Hierdoor vinden we ze zonder verdere EQ-aanpassing iets te schel klinken. De in-ears hebben wel een ruime soundstage met voldoende scheiding en dynamiek, maar ze kunnen op dit vlak net niet aanklampen bij de top van dit testveld. Koppel je de PBP2 aan een recente Pixel-smartphone, dan kun je luisteren naar spatial audio, al dan niet in combinatie met headtracking. Deze functies schakel je in via de app, waarna je kunt opgaan in virtueel surroundgeluid. Dit werkt alleen met 5.1-kanaalsaudio van bekende videostreamingdiensten zoals Netflix en Disney+ en niet met gewone stereomuziek. De oortjes leveren mooi ruimtelijk geluid bij dergelijke films en series. In combinatie met de EQ-preset 'Zware bas' is er een fijne balans met helder stemgeluid, veel richting en krachtige explosies. De headtrackingfunctie werkt naar behoren en laat het geluid subtiel met je meedraaien als je je hoofd beweegt. Omgevingsgeluid De noisecancelling van de Pixel Buds Pro 2 scoort zeker een voldoende, maar is in vergelijking met de andere oortjes in deze test niet bepaald imposant. Met name de passieve afdichting valt tegen voor deze prijs, maar ook de actieve ruisonderdrukking weet de middenmoot niet te ontstijgen. De transparantiemodus is goed: deze klinkt natuurgetrouw en laat je eenvoudig een gesprek voeren op straat zonder dat je de oortjes hoeft uit te doen. Jammer is alleen dat de Pixel Buds-app je geen verdere instellingen biedt voor de omgevingscontrole; je kunt anc of de transparantiemodus in- of uitschakelen, maar meer ook niet. Bij een stevige bries heb je slechts milde last van windruis, maar er zijn zeker oortjes die zich nog beter staande houden in winderige omstandigheden. We stoorden ons een beetje aan het laagtonige sealgerommel als we de oortjes in hadden zonder naar muziek te luisteren, maar als je geluid afspeelt is hiervan niets meer te horen. In onze oorspronkelijke review repten we nog van een vrij irritante, hoge pieptoon als we de oortjes vastpakten en daarbij onbedoeld de microfoons omklemden. Blijkbaar heeft Google hier wat aan gesleuteld met een van zijn softwarepatches van de afgelopen maanden, want tijdens het hertesten voor deze round-up hebben we die pieptoon nog maar één keer meegemaakt. Accuprestaties De accuduur van de Google Pixel Buds Pro 2 is niet de beste uit de test, maar alsnog erg imposant. Zonder noisecancelling gaan de oortjes ruim elf uur mee. Schakel je wél anc in, dan houden ze het een ruime werkdag vol. Raken ze toch leeg, dan laad je ze met het bijbehorende doosje zo'n drie keer volledig op. Het laaddoosje kun je op zijn beurt opladen via USB-C of met een draadloos laadsysteem. Bellen De Google-oortjes presteren bovengemiddeld bij het bellen, maar blinken ook hierin niet uit. In een rustige omgeving scoren de microfoons een ruime voldoende: ze laten je stem wat schel en blikkerig klinken, maar de verstaanbaarheid is prima. Bel je vanuit een lawaaiige omgeving, dan weten de oordopjes de meeste ruis weg te snoeien, al gaat dat af en toe ten koste van de verstaanbaarheid. Het stemgeluid verandert echter niet heel veel in lastige belsituaties. In combinatie met een recente Pixel-telefoon kun je voor dit soort momenten ook de optie 'Helder gesprek' activeren, waarmee de verstaanbaarheid in rumoerige omgevingen net een tikkeltje beter is. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Google Pixel Buds Pro 2 Your browser does not support the audio element. Micruistest Google Pixel Buds Pro 2 Samengevat De Google Pixel Buds Pro 2 zijn een flinke verbetering ten opzichte van de eerste generatie Pro's, maar perfect zijn ze niet. Ze zijn compacter en lichter, zitten fijner en blijven door het nieuwe ontwerp ook beter zitten. Hun sound is krachtiger en helderder. Standaard klinken de dopjes iets te helder, waardoor de goed werkende EQ-functie geen overbodige luxe is. De noisecancelling is goed, maar niet ultiem, en de gesprekskwaliteit in luidruchtige omgevingen valt tegen. Ruimtelijke audio en de headtrackingfunctie werken prima, maar zijn alleen beschikbaar als je een recente Pixel-telefoon hebt. Pluspunten Draagcomfort

Krachtige sound

Goede accuduur

Nette noisecancelling

Vlotte tikbediening Minpunten Geen AptX of LDAC

Standaard te heldere sound

Bellen in lawaaiige omgevingen

Spatial sound alleen op Pixel-telefoons Getest Google Pixel Buds Pro 2 Roze Prijs bij publicatie: € 199,- Vergelijk prijzen Vanaf € 208,- Bekijk alle uitvoeringen (5)

Huawei FreeBuds Pro 4

Het Chinese Huawei heeft met de FreeBuds Pro 4 een stijlvol stel in-ears uitgebracht. Je koopt ze vanaf 169 euro in het wit, zwart of zeegroen. De goudkleurige metalen randjes rond het deksel en de USB-C-poort van het doosje, maar ook rond de steeltjes van de oortjes zelf, geven het geheel een chique uitstraling. Voor deze round-up ontvingen wij de zeegroene uitvoering. De steeloortjes steken rechtop in het laaddoosje, maar er is genoeg ruimte rondom om ze ook met dikkere vingers te kunnen omklemmen. Door het glanzende en gladde oppervlak van de oortjes is het alsnog oppassen geblazen dat je ze niet uit je vingers laat glippen bij het uithalen. Het laaddoosje is lekker compact en past dan ook met gemak in je broekzak. Het doosje heeft geen IP-rating, de oortjes wel. Met IP54 zijn ze bestand tegen spattend water, zweet en stof. Draagcomfort Met 5,8g per oortje zijn dit niet de lichtste dopjes uit de test. Toch zitten ze erg lekker, mede dankzij de fijne eartips. Huawei levert de oortjes met vier maten siliconen oorkussens en drie maten eartips van memoryfoam. Dat laatste materiaal wordt wel vaker meegeleverd om een betere afdichting te garanderen met het oog op noisecancelling, maar de memoryfoamoorkussens van de FreeBuds Pro 4 zijn enkele van de comfortabelste die we tot dusver in hebben gehad. Hoewel de oortjes geen wingtips gebruiken, blijven ze bijna net zo stevig zitten als de Denon PerL Pro. Je springt er gerust mee op de fiets of op de loopband. Bediening en app Ook bij het bedienen van de oortjes zul je niet snel de seal verbreken. Commando's geef je door twee- of driemaal op de zijkant te tikken, in de steeltjes te knijpen of ze ingeknepen te houden. Je kunt hier vrijwel elk denkbaar bedieningscommando aan toewijzen, waarbij je een grote mate van vrijheid hebt. Ten slotte kun je het volume bedienen door langs de steeltjes omlaag of omhoog te vegen. Doordat je veegt met duim en wijsvinger rond het steeltje, blijft ook hierbij de seal prima overeind. De bediening stel je in via de AI Life-app van Huawei. Deze staat niet in de Play Store; om de app te installeren op je Android-telefoon, moet je via je browser eerst de app Huawei AppGallery downloaden en installeren. Vanuit die app kun je vervolgens AI Life opsporen en op je smartphone zetten. De app is ook beschikbaar voor iPhones en iPads; iOS-gebruikers vinden de software wel gewoon in de App Store. In AI Life zie je de laadpercentages van je oortjes en hun laaddoosje, kun je kiezen tussen hoogste audiokwaliteit en stabielste verbinding, updates binnenhalen, je zoekgeraakte oordopjes terugvinden en een pasvormtest doen. Ook geef je hier aan of je oortjes automatisch de muziek moeten pauzeren als je ze uitneemt, kun je een optie voor lage audiolatency activeren en de sound aanpassen via een equalizer. Die laatste laat je kiezen uit acht presets, maar je kunt ook zelf aan de gang met tien EQ-schuiven. Daarmee kun je de sound vrij precies afstellen, al is het maximale versterkings- en dempingsbereik per schuif beperkt tot 6dB. Sound De specificaties beloven veel goeds voor de geluidskwaliteit. De oortjes zijn voorzien van twee verschillende drivers: er is een dynamische driver van 11mm en nog een extra tweeter. Bovendien omarmt dit setje met zijn ondersteuning voor SBC, AAC, L2HC en LDAC ook enkele populaire hi-res codecs. In de praktijk vallen ze gelukkig niet tegen. Ze hebben een stevig volume en een frequentierespons die in grote lijnen de Harman Kardon-targetcurve volgt, maar dan met wat meer nadruk op het middenbereik. De sound is warm, met stevige bassen en voldoende helderheid in het hogere en middenbereik. De oortjes brengen een goede scheiding aan tussen individuele instrumenten en stemmen. Op soundstage en dynamiek scoren ze een dikke voldoende. Omgevingsgeluid Gebruik je de oorkussens van memoryfoam, dan leveren deze oortjes een effectievere passieve onderdrukking dan gemiddeld. De actieve ruisonderdrukking is zelfs nog indrukwekkender: geen enkel setje in-ears uit deze vergelijking weet evenveel dB van de ruis af te snoepen, al komt de OnePlus Buds Pro 3 wel in de buurt. We hebben dit getest in de maximale anc-stand. Via de app kun je ook twee lagere niveaus kiezen. Ook is een dynamische stand beschikbaar, waarbij de oortjes het anc-niveau automatisch aanpassen aan de hoeveelheid omgevingsgeluid. Draag je de oortjes zonder iets af te spelen, dan hoor je alleen heel licht gerommel als je je hoofd beweegt. Met muziek aan valt hier niets meer van te merken. Bij wind gedragen de oortjes zich net als die van Audio-Technica: je hoort harde wind terug in de vorm van laagtonig gebeuk, maar zelden hard of hoogtonig genoeg om de muziek te overstemmen. Door een constant aanwezige ruis klinkt de transparantiemodus in vergelijking met de rest van het testveld niet heel natuurlijk. Wil je in deze stand ook gesprekken voeren, dan kun je beter de schakelaar Spraakmodus activeren. Dit zorgt niet zozeer dat stemgeluid wordt versterkt, maar dempt wel laagtonige ruis, waardoor gesprekken iets makkelijker te volgen zijn. Accuprestaties De accuduur van de FreeBuds Pro 4 valt helaas wat tegen. Met anc ingeschakeld is in minder dan vijf uur tijd de koek op. Zonder noisecancelling wordt de zes uur net niet gehaald. Het compacte doosje kan de oortjes wel ruim drie keer volledig opladen. Naast een USB-C-lader kun je de energie van het laaddoosje zelf ook aanvullen door het op een laadmat te leggen. Bellen Net als bij de Apple AirPods 4 kun je binnenkomende gesprekken weigeren of accepteren door met je hoofd te schudden of te knikken. Helaas blijken de microfoons in de oortjes minder goed toegerust op telefoneren. Zelfs in een stille omgeving moet je rekenen op volumeschommelingen en een vrij schel stemgeluid dat niet constant goed te verstaan is. Dit lijkt te wijzen op een iets te agressief afgesteld noisecancellingalgoritme voor de microfoons. Dat blijkt des te duidelijker als we de microfoons opnieuw testen, maar nu met gesimuleerd omgevingslawaai; de oortjes snoeien zo driftig in de ruis dat delen van de boodschap wegvallen. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Huawei FreeBuds Pro 4 Your browser does not support the audio element. Micruistest Huawei FreeBuds Pro 4 Samengevat De Huawei FreeBuds Pro 4 zijn comfortabele in-ears met een stevige en zeer warme sound. Standaard is het geluid misschien zelfs iets té warm. Het geluidsbeeld is niet zo ruim als bij andere draadloze oortjes in deze prijsklasse. Met de krachtige actieve noisecancelling lukt het prima om jezelf van de buitenwereld af te sluiten. Helaas valt de accuduur nogal tegen: bij gebruik van anc is binnen vijf uur de tank leeg. De AI Life-bedieningsapp vergt wat extra inspanning om te installeren op Android-telefoons, maar werkt wel fijn. Voor heldere handsfree gesprekken zijn de FreeBuds Pro 4 echter minder geschikt. Pluspunten Stevige en warme sound

LDAC-ondersteuning

Krachtige anc

Comfortabel Minpunten Sound standaard iets te warm

Soundstage aan de krappe kant

Accuduur valt tegen

Gedoe om app te installeren

Zwakke belmicrofoons Getest Huawei FreeBuds Pro 4 Groen Prijs bij publicatie: € 169,- Vergelijk prijzen Vanaf € 199,99

JBL Live Beam 3

De JBL Live Beam 3 hebben we al eens gereviewd en dit setje in-ears-met-een-steeltje beviel zo goed dat het in deze round-up niet mag ontbreken. We hebben de zwarte variant getest, maar de Live Beam 3 is ook verkrijgbaar in paars, zilver en blauw. De gekozen kleurstelling geldt ook voor het bijzondere laaddoosje dat erbij wordt geleverd. Dit is best een dikkerdje dat niet in élke broekzak zal passen, maar er zit dan ook een handig touchscreentje boven op het deksel. Daarmee kun je de oortjes, noisecancelling, muziek en meer bedienen zonder je telefoon te hoeven pakken. De dopjes liggen in het doosje en zijn eenvoudig uit te nemen. Met hun IP55-rating zijn ze bestand tegen stof en water, maar hun laaddoosje niet. Draagcomfort De Live Beam 3 wordt geleverd met siliconen oorkussens in drie verschillende maten. Met 5 gram zijn de oortjes licht genoeg voor langdurig draagplezier. Het kan even zoeken zijn naar de ideale manier van indoen; voor de beste seal druk je ze met hun eartips niet te diep in je oren. Ze blijven daarbij goed genoeg zitten, ook tijdens het fietsen en hardlopen; pas bij heel felle hoofdbewegingen kunnen ze misschien wat beginnen te schuiven. Ook bij kleine verschuivingen blijft de seal doorgaans behouden. App en bediening De oortjes hebben een fijne tikbediening met heldere auditieve feedback en niet te veel vertraging tussen input en reactie. Wel zijn de commando's maar beperkt instelbaar via de app. Die app, JBL Heaphones, biedt wel heel veel andere instelmogelijkheden. Zo kun je het gewenste anc- of transparantieniveau vrij precies aangeven, kiezen tussen een modus met hoge geluidskwaliteit (Audiomodus) of een met een snellere verbinding (Videomodus), spatial sound inschakelen, VoiceAware instellen om je eigen stem te versterken in de oortjes of naar ontspannende geluiden luisteren. Via de app kun je ook instellen welke optie- en bedieningsschermen je allemaal wilt weergeven op het touchscreen van het laaddoosje. In principe kun je zo'n beetje alle appfuncties toewijzen aan de Smart Charging Case, zodat je de app nog nauwelijks nodig hebt. Dat kan best interessant zijn, want het starten van de app zelf duurt bij ons toch al snel enkele seconden. Het scherm in het laaddoosje werkt in dat geval sneller. Sound De JBL Live Beam 3-oortjes hebben elk een 10mm-driver aan boord. Hiermee wordt een stevige, warme sound neergezet die standaard wat ons betreft zelfs iets té bassig is. Dit laat zich gelukkig eenvoudig corrigeren via de equalizer in de app of het laaddoosje. Die EQ kun je zelf vrij precies instellen met tien schuiven, waarbij elke regelaar het betreffende frequentiegebied met 6dB kan versterken of dempen. Heb je geen zin om aan de schuiven te zitten, dan lost de EQ-preset Studio ook al een hoop op. De oortjes kunnen naast de gangbare SBC- en AAC-audiocodecs ook overweg met Sony's populaire LDAC-codec. Ze hebben een lekker ruime soundstage, al doen de Denon PerL Pro en B&W Pi6 het nog iets beter. Instrumenten en stemmen zijn goed te onderscheiden en de dynamiek is top. De Live Beam 3 heeft bovendien een stevig volume. We noemden ook al de ondersteuning voor spatial sound, wat helpt een surroundeffect te creëren in films en games. Dit werkt fijn, maar niet als je hiermee naar stereomuziek probeert te luisteren. Omgevingsgeluid De noisecancellingprestaties zijn niet heel indrukwekkend in vergelijking met de rest van het testveld; de passieve demping weet nog wel wat van het omgevingsgeluid af te snoepen, maar de actieve ruisonderdrukking blijkt in onze test niet heel effectief. De transparantiemodus is een stuk indrukwekkender. Daarbij is er veel in te stellen. Je kunt zelf het anc- of transparantieniveau bepalen, of je kunt bijvoorbeeld voor Adaptive ANC kiezen om de oortjes automatisch het niveau te laten kiezen op basis van de hoeveelheid omgevingsgeluid. Zo af en toe horen we wat laagtonige sealgeluiden, maar heel frequent of storend is dit niet. In de wind vallen de oortjes niet tegen. De meeste windvlagen gaan ongemerkt voorbij, maar bij een stevige bries is nog iets van een vrij laagtonig gebeuk tegen de microfoons te horen. Accuprestaties De accuduur van deze oortjes is de beste uit de test. Met anc ingeschakeld gaat de JBL Live Beam 3 net geen tien uur mee. Laat je de ruisonderdrukking uitgeschakeld, dan houden de oortjes er pas na ruim dertien uur mee op. Het laaddoosje kan de oortjes zo'n drie keer volledig opladen voordat hijzelf aan de USB-C-lader of op de laadmat moet. Bellen De Live Beam 3 blinkt ook absoluut uit als het om bellen gaat. De microfoons scoren het best van allemaal en leggen je stem helder en verstaanbaar genoeg vast. Zelfs in een lawaaiige omgeving blijf je goed te verstaan. Je stem zal dan wat doffer klinken en de weggepoetste ruis wordt hier en daar vervangen door een bliepje, maar de boodschap blijft prima te verstaan. Bovendien kun je voor het bellen op lastige plekken ook de optie Privé-oproep activeren; hierbij kun je een van de oortjes bij je mond houden voor een betere verstaanbaarheid. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest JBL Live Beam 3 Your browser does not support the audio element. Micruistest JBL Live Beam 3 Samengevat De JBL Live Beam 3 is een set in-ears die je kunt bedienen via het handige touchscreen in het laaddoosje. De oortjes hebben een steeltje en een siliconen oorkussen. Ze klinken goed voor hun prijspeil, met een mooie dynamiek, een ruime soundstage en een warme sound. Standaard is de klank misschien iets te bassig, maar daar weet de equalizer wel raad mee. Je kunt er bovendien goed mee bellen. De noisecancelling is bij sommige andere oortjes op dit prijspeil beter voor elkaar, maar de windruisdemping is ruim voldoende. Het draagcomfort is dik in orde, al is het soms even zoeken naar de optimale manier om ze in je oren te stoppen. Pluspunten Prima geluid

Heldere gesprekken

Handig laaddoosje met scherm

Goede tikbediening Minpunten Wennen met indoen

Standaard te warme sound

Anc niet heel effectief Getest JBL Live 3 Beam Zwart Prijs bij publicatie: € 128,80 Vergelijk prijzen Vanaf € 159,- Bekijk alle uitvoeringen (4)

JBL Tour Pro 2

De JBL Tour Pro 2 hebben we ook al eens eerder besproken, maar toen kostten deze steeloortjes nog ruim boven de 200 euro. Inmiddels is het setje in de kleurstelling 'champagne' voor minder dan 180 euro te koop. De zwarte variant is op het moment van schrijven weer boven de 200 euro gekomen, maar is het afgelopen jaar ook voor zo'n 130 euro te koop geweest. Het bijgeleverde laaddoosje heeft een ingebouwd touchscreen, net als de JBL Live Beam 3, maar in dit geval vallen schermpje en doosje nog een stukje groter uit. De oortjes hebben een IPX5-rating en zijn daarmee bestand tegen stromend en spattend water, maar niet tegen stof. Het laaddoosje heeft een IPX2-rating en is daarmee enkel bestand tegen verticaal druppelend water, zoals regen. De oortjes staan in het laaddoosje, waardoor het een beetje priegelen is om ze eruit te vissen, maar de ribbeltjes op de in-ears geven wel voldoende grip. Draagcomfort De Tour Pro 2-oortjes zijn voorzien van een steeltje met bedieningsvlak en hebben ovalen oorsiliconen, waarvan drie maten worden meegeleverd. Met 6,1g zijn het niet de lichtste in-ears in de test, maar ook zeker niet de zwaarste. Ze voelen iets zwaarder aan in je oren dan bijvoorbeeld de Live Beam 3 op de vorige pagina, maar de seal is net zo stabiel. Ook in dit geval kun je gerust een stuk gaan wandelen, fietsen of een fitnesstraining doen met de oortjes in. Bediening en app Je kunt de oortjes bedienen door op de zijkanten boven de steeltjes te tikken, waarbij de seal prima overeind blijft. Bij die tikjes hoor je vrijwel directe auditieve feedback, wat fijn werkt. Wel is het aanraakgevoelige vlak aan de kleine kant, waardoor het weleens kan voorkomen dat je mis tikt. De tikbediening laat zich slechts beperkt instellen: je kunt kiezen aan welk oortje een groep bedieningscommando's moet worden toegewezen, maar het tikjesschema helemaal zelf bepalen is er niet bij. Daarnaast kun je het laaddoosje of de app gebruiken om de oortjes in te stellen en te bedienen. Je kunt ook in dit geval vrijwel alle appfuncties een plek geven in het touchscreenmenu, maar je kunt het aantal opties via het laaddoosje ook inperken. Net als bij de Live Beam 3 geldt dat de app wel enkele seconden nodig kan hebben om te laden en dan is de bediening via het 1,45"-kleurentouchscreen sneller. Verder valt er weer genoeg in te stellen, zoals het anc- en transparantieniveau, spatial audio en of je de beste geluidskwaliteit wilt of juist een zo stabiel mogelijke verbinding. Ook bij deze JBL-dopjes vind je een VoiceAware-functie die je kunt inschakelen om je eigen stem te versterken tijdens gesprekken. Uiteraard ontbreekt ook een uitgebreide equalizer niet. Sound Voor veeleisende luisteraars kan de JBL Tour Pro 2 een heel interessant setje in-ears zijn. Ze zijn binnen het bestek van deze round-up gedeeld koploper als het om dynamiek gaat, terwijl hun ruime soundstage en nette scheiding goed zijn voor een plekje aan de top. Ze hebben een stevig volume, al zijn het niet de luidste dopjes uit de test. Verder hebben ze een mooie frequentierespons die weer duidelijk geïnspireerd is op de Harman Kardon-targetcurve. De sound laat zich omschrijven als warm en krachtig, met zeer veel hoogdetail. Mocht je het geluidskarakter toch wat willen aanpassen, dan kan dat via de uitgebreide equalizer met tien schuiven en een versterkings-/dempingsbereik van 7dB. Die EQ is behoorlijk krachtig: als je de basregionen bijvoorbeeld vol opengooit, voel je de bassen stevig uit je Tour Pro 2-oortjes beuken. Na lang luisteren en vergelijken vinden we de Tour Pro 2 daarmee het best klinkende setje uit de round-up. Het is dan ook extra zonde dat de oortjes alleen overweg kunnen met de gangbare SBC- en AAC-audiocodecs. In-ears van dit niveau hadden op zijn minst ook LDAC-ondersteuning verdiend, zoals de JBL Live Beam 3 die wel heeft. Omgevingsgeluid De Ambient Sound-regelaar van de JBL Tour Pro 2 laat je lekker veel instellen aan de anc- en transparantiemodus. Zo kun je adaptieve anc inschakelen om de oortjes op basis van het gemeten omgevingsgeluid te laten kiezen hoe hard de anc moet werken, maar zelf een vast niveau kiezen kan ook. Verder kun je lekkagecompensatie inschakelen en een gehoorgangstest doen om de anc daarop aan te passen. Heel veel verschil leverde dit voor ons gevoel echter niet op. Ook voor de transparantiemodus kun je zelf de mate van versterking kiezen. Daarnaast is er nog een TalkThru-optie, waarbij de muziek wordt gepauzeerd, de transparantiemodus geactiveerd en je eigen stem wordt versterkt om eenvoudiger een gesprek te kunnen voeren. Belangrijker is echter dat de noisecancelling behoorlijk wat omgevingsgeluid weet tegen te houden, al zien we nieuwere setjes wel iets beter presteren. Ook de transparantiemodus is krachtig, maar klinkt tegelijk erg natuurlijk en fijn. De windruisdemping blijft iets achter bij die van de Live Beam 3, al merk je dit echt alleen bij stevige windvlagen. Die hoor je terug als een flakkerend geluid met een hogere toon en dat stoort wat meer bij het beluisteren van muziek. Accuprestaties Ook dit JBL-setje scoort weer prima met zijn accuduur, al doet de nieuwere Live Beam 3 het net iets beter. Met ruim dertien zonder anc en bijna acht en een half uur mét is er echter weinig te klagen. Hoewel het laaddoosje een stuk groter is dan bij de 'Beam', kan ook dit doosje de oortjes tot drie keer volledig opladen. Ook in dit geval worden draadloze laadmatten voor het opladen van het doosje ondersteund. Bellen Bij handsfree bellen staat de Tour Pro 2 zijn mannetje, maar springt hij er niet echt uit. We vinden ons stemgeluid hier wat schel en dun klinken. Wel komt de boodschap goed verstaanbaar over. Die verstaanbaarheid is ook in een lawaaiige omgeving nog wel in orde, maar het resulterende stemgeluid is wat vervelender om naar te luisteren. De oortjes snoeien agressief in de ruis en de stem, waardoor de stem wat zachter klinkt en er audioartefacten te horen zijn in de vorm van bliepjes. De Tour Pro 2 moet bovendien de handige functie Privé-oproep van de JBL Live Beam 3 missen. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest JBL Tour Pro 2 Your browser does not support the audio element. Micruistest JBL Tour Pro 2 Samengevat De JBL Tour Pro 2 zet allround uitstekende prestaties neer. De oortjes zijn aan de forse en zware kant, maar leveren dan ook een uitstekende audiokwaliteit, met een warme, gedetailleerde sound en een weids geluidsbeeld. Ook de belkwaliteit is prima, evenals de noisecancelling en transparantiemodus. Bovendien blijven de in-ears lang doorspelen voordat ze aan de lader moeten. Het handige touchscreen op het laaddoosje is een unieke touch, maar het doosje valt daardoor wel wat groot uit. Pluspunten Uitgebreide functionaliteit

Goede app

Prima geluidskwaliteit

Uitstekende transparantiemodus

Uitstekende accuduur Minpunten Tikbediening lastig op klein vlak

Draagcomfort kan beter

Alleen SBC- en AAC-codec Getest JBL Tour Pro 2 Zwart Bekijk product Bekijk alle uitvoeringen (2)

OnePlus Buds Pro 3

De OnePlus Buds Pro 3 koop je op het moment van schrijven voor minder dan 110 euro, maar dat zie je er niet aan af. Het laaddoosje en de oortjes zien er erg fraai uit. De voor- en achterkant van het laaddoosje hebben een leerachtige structuur en de steeltjes van de oortjes hebben een spiegelende, metalen afwerking. Hoewel de oortjes in het doosje staan, kun je door de bolling van de oortjes er precies een vinger onder krijgen om ze zonder gedoe tevoorschijn te toveren. Met hun IP55-rating zijn de oortjes bestand tegen stromend water en stof. Draagcomfort Met 5,28g per oortje is dit setje licht genoeg voor urenlang ongestoord gebruik, al hebben ze niet de stabielste seal. Zeker bij het bedienen van de oortjes, wat je doet door in de steeltjes te knijpen of omhoog of omlaag te vegen over de steeltjes, willen ze nog weleens uit de seal schieten. Bij een stevige wandeling of fietstocht blijven ze goed zitten, maar tijdens het sporten is een blijvende seal niet altijd gegarandeerd. Wel voelen de in-ears met hun zachte oorkussens zacht aan in de oren. Van die eartips worden vier maten meegeleverd. App en bediening Hoewel de bediening met kneepjes en vegen op zich intuïtief werkt, merkten we dat we met name de veegcommando's zijn gaan mijden omdat die de oortjes los kunnen tikken. Dat is jammer, want de bediening werkt verder goed, met een vlotte reactie en duidelijke auditieve feedback in de vorm van subtiele tikgeluidjes. Helaas is de bediening ook maar beperkt aanpasbaar; sommige commando's kun je niet aanpassen, maar alleen uitschakelen. Op OnePlus-telefoons heb je geen speciale app nodig om de oortjes te bedienen of configureren, maar voor andere Android-telefoons en iOS wel. Voor die platforms gebruik je de app HeyMelody. Dit is een handige en overzichtelijke app met tal van instellingen, zoals verschillende anc-niveaus, een ingebakken equalizer, een optie om ruimtelijke audio in te schakelen, te kiezen tussen betere audio of een stabielere verbinding en een functie om je zoekgeraakte oortjes terug te vinden. Sound Ook deze oortjes hebben standaard een sound die geïnspireerd is op de Harman Kardon-targetcurve, met stevige, warme bassen, een licht gedempt middenbereik en veel aandacht voor hoogdetail. Het resultaat is een fijn en krachtig geluidskarakter dat zich bovendien voldoende laat tweaken met de EQ in de app, waarbij je beschikking hebt over zes frequentieschuiven met maximaal 6dB versterking of demping plus een aparte basschuif. Met zijn 11mm-woofer en 6mm-tweeter levert de OnePlus Buds Pro 3 een stevig volume met een goede dynamiek. De soundstage blijft echter wat achter bij de rest van testveld. De scheiding van individuele instrumenten en vocalen is juist weer erg goed. Naast de gangbare SBC- en AAC-audiocodecs kunnen de oortjes ook overweg met de hi-res LHDC-codec. Je kunt ook overschakelen op ruimtelijk geluid, met of zonder hoofdtracking. Voor films en games werkt dit best goed, maar voor stereomuziek is deze functie minder geschikt. Omgevingsgeluid De noisecancelling werkt erg goed voor deze prijs. De passieve afdichting door de lichte oortjes is nog vrij gemiddeld, maar de actieve ruisonderdrukking presteert bijna net zo goed als die van de Huawei-oortjes. Hierdoor creëren de OnePlus-dopjes een fijne geluidscocon, waarbij je zonder muziek af te spelen een heel lichte sealgons hoort en af en toe een laag bromgeluid bij hoofdbewegingen. De anc kent voldoende instelmogelijkheden. Dat kunnen we van de transparantiemodus niet zeggen: die kun je alleen maar aan of uit doen. Deze modus klinkt redelijk, maar er wordt ook wat ongewenste ruis in het middenbereik versterkt. Loop je buiten door de wind, dan weet de OnePlus Buds Pro 3 nog best wat windruis tegen te houden. Maar bij harde windvlagen hoor je, net als bij de JBL Tour Pro 2, een flakkerend geluid. De muziek wordt er niet door overstemd, maar door de relatief hoge tonen klinkt deze ruis niet heel prettig. Accuprestaties De accuduur van de OnePlus Buds Pro 3 is bovengemiddeld. De oortjes houden het maximaal negen uur vol voordat ze aan de lader moeten; bij gebruik van anc houden ze het na zes uur voor gezien. Het fraaie laaddoosje kan beide oortjes ruim drie keer volledig opladen. Het doosje zelf kun je draadloos opladen of via USB-C. Bellen Bij het simuleren van een telefoongesprek in een rustige omgeving blijkt dat onze stem weliswaar goed verstaanbaar blijft en luid genoeg is, maar dat er ook veel storende plofjes en kraakjes klinken. De microfoons in de oortjes hebben wel een goede ruisonderdrukking. Ook in deze test klinken nog wat plofjes en kraakjes, maar wordt de ruis vrijwel volledig weg gefilterd, met een helder en luid stemgeluid als resultaat. Ook blijft de boodschap hier prima verstaanbaar. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest OnePlus Buds Pro 3 Your browser does not support the audio element. Micruistest OnePlus Buds Pro 3 Samengevat De OnePlus Buds Pro 3 is een stel scherpgeprijsde in-ears met een indrukwekkende geluidskwaliteit en uitstekende anc-prestaties. Ook met hun accuduur en belprestaties scoren ze een dikke voldoende. Daarbij bieden deze lichte oortjes veel draagcomfort, al zijn ze minder geschikt om mee te sporten. Hoewel de knijpbediening goed werkt, vinden we de veegbediening voor het volume minder fijn; hierbij duw je al snel de oortjes van hun plek. Pluspunten Licht en comfortabel

Indrukwekkend geluid

Uitstekende anc

Goede knijpbediening Minpunten Niet ideaal om mee te sporten

Vegen voor volume heft seal op Getest OnePlus Buds Pro 3 Wit Prijs bij publicatie: € 107,21 Vergelijk prijzen Vanaf € 119,95 Bekijk alle uitvoeringen (3)

Samsung Galaxy Buds3 Pro

De Samsung Galaxy Buds3 Pro is de opvolger van de Galaxy Buds2 Pro, maar gelijkenissen zijn ver te zoeken. Zo hebben de nieuwe oortjes wél een steeltje en worden ze geleverd in een laaddoosje met een deksel van doorzichtig plastic. Bij het uithalen is het even priegelen, want de dopjes staan rechtop in het doosje en de ruimte voor vingers is beperkt. Het laaddoosje is wel lekker dun en past daarmee met gemak in de broekzak. Voorop vinden we een statusled die van kleur verandert als de acculading van het doosje terugloopt, terwijl je onderop een USB-C-aansluiting en koppelknop vindt. De oortjes hebben een vrij hoge IP57-rating. Dat houdt in dat ze stofdicht zijn en kunnen worden ondergedompeld in water tot een diepte van een meter. Die IP-rating geldt echter niet voor het laaddoosje. Comfort De oortjes zijn met 5,4g licht zat voor langdurig draagplezier. De seal is goed genoeg om onbekommerd te wandelen of fietsen met de oortjes, maar tijdens heftigere bewegingen kunnen de dopjes van hun plek schuiven. Je bedient ze door in de steeltjes te knijpen, wat prima werkt, maar je kunt ook het volume aanpassen door omlaag of omhoog te vegen. Dat laatste werkt minder fijn: zeker als je omhoog veegt, hebben de oortjes de neiging om te verschuiven. De driehoekige vorm van de steeltjes levert een frisse look op, maar de oortjes kunnen daardoor enigszins ruw aanvoelen tegen de zijkant van het gezicht. In de buitenkant van het steeltje zitten langwerpige, verticale rgb-leds die oplichten om de accustatus weer te geven of de mensen om je heen te trakteren op een lichtshow. Loop je er liever niet als een kerstboom bij, dan kun je deze leds gelukkig ook deels of volledig uitschakelen. Samsung levert drie maten oorkussens mee, maar het is nog best lastig om deze eartips te verwisselen zonder ze kapot te scheuren. App en bediening De knijpbediening via de steeltjes werkt wel lekker vlot en intuïtief. Heel veel valt er echter niet aan in te stellen: je kunt zelf kiezen wat je wilt toewijzen aan het ingeknepen houden van de steeltjes, maar de functie van korte kneepjes staat vast. Je kunt de tik- en knijpcommando's wel uitschakelen, als je dat wilt. Daarvoor gebruik je uiteraard de Wearable-app van Samsung. Deze app is beschikbaar voor Android-telefoons en Windows, maar niet voor iOS. De software is overzichtelijk ingedeeld en biedt genoeg opties, zoals een uitgebreide equalizer, 360-gradenaudio met of zonder hoofdtracking, een gamestand voor minder latency en een functie om je zoekgeraakte oortjes terug te vinden. Sound Met een dynamische driver van 10mm en een 6,1mm-tweeter beschikt de Galaxy Buds3 Pro over stevige audiohardware. Er komt dan ook een prima geluid uit met een bovengemiddeld hoog volume, een goede dynamiek en een van de ruimere soundstages uit deze test. Helaas blijft de scheiding van individuele instrumenten en vocalen duidelijk achter bij de echte audiotoppers. Hoewel de handmatig instelbare equalizer bijna net zo krachtig is als die van de Audio-Technica ATH-TWX7 - er zijn negen schuiven die hun frequentiebereik met 10dB kunnen versterken of dempen - zullen de meeste luisteraars al meer dan tevreden zijn met de standaardsound. Het geluidskarakter is ook hier erg warm, met volle bassen en veel details in het hoog, maar wat minder nadruk op het midden. De oortjes ondersteunen naast de gebruikelijke SBC- en AAC-audiocodecs ook de hi-res Samsung Scalable Codec en Samsung Seamless Codec, maar die laatste twee werken alleen in combinatie met een recente Galaxy-telefoon. Omgevingsgeluid De noisecancelling van de Galaxy Buds3 Pro verdient een dikke voldoende. De actieve onderdrukking van omgevingsgeluid is zelfs erg goed. Met hun passieve afdichting scoren de oortjes echter een plek in de middenmoot, wat betekent dat hogere tonen nog relatief duidelijk doorkomen. Je kunt zelf een anc-niveau instellen of dat overlaten aan de oortjes door voor de automatische 'Aanpasbaar'-stand te kiezen. In dat laatste geval schakelen de dopjes vanzelf heen en weer tussen verschillende anc- en transparantieniveaus. Ook binnen de transparantiemodus kun je zelf een niveau kiezen, waarbij het maximale niveau ook echt heel krachtig is: hierbij kun je met een beetje goede wil zelfs gesprekken volgen, terwijl de muziek doordendert. De noisecancelling levert nauwelijks bijgeluiden op. Alleen met muziek uit konden we bij hoofdbewegingen een heel lichte brom horen, maar echt storend kunnen we dit niet noemen. Ook in de wind weten de oortjes te overtuigen. Een harde windvlaag levert lichte, laagtonige ruisgeluiden op, zonder dat die de muziek overstemmen. Accuprestaties In onze accutest met anc ingeschakeld vielen de oortjes na ruim vijf en een half uur uit. Laat je de noisecancelling uitgeschakeld, dan kun je daar ruim een uur bij optellen. Daarmee bungelen de oortjes ergens onder in de middenmoot. Het compacte laadddoosje heeft wel genoeg capaciteit om beide oortjes ruim drie keer op te laden. Dreigt de accu van het laaddoosje leeg te raken, dan kun je het aansluiten op een USB-C-lader of een draadloze laadmat gebruiken. Bellen Van een telefoonfabrikant zou je misschien oortjes met goede belprestaties verwachten, maar dat valt tegen. We vinden onze stem in deze test uitstekend klinken, maar het volume is te laag. Als we ook nog witte ruis op de oortjes afvuren tijdens de beltest, dan blijft de ruis constant hoorbaar in de opname. Daarbij staat het geluid van die ruis meer op de voorgrond dan onze stem. Maar, het moet gezegd, al met al komt de boodschap wel over. Of mensen het fijn vinden om met je te bellen als je deze oortjes in hebt? Dat wagen we te betwijfelen. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Samsung Galaxy Buds3 Pro Your browser does not support the audio element. Micruistest Samsung Galaxy Buds3 Pro Samengevat De Samsung Galaxy Buds3 Pro komen in een slank en compact laaddoosje. De draadloze in-ears combineren een fijne, warme sound met goede noisecancellingprestaties. Het is misschien even wennen aan de hoekige steeltjes, maar het draagcomfort is prima. Bovendien blijven de oortjes goed zitten bij een wandeling of fietstocht. Hoewel Samsung zelf ook telefoons maakt, vallen de belprestaties helaas wat tegen. Een pluspunt is de relatief hoge IP57-rating, waarmee de oortjes waterdicht zijn tot een meter diepte. Pluspunten Licht en comfortabel

Compact laaddoosje

Fijne sound

Goede noisecancelling

IP57-rating Minpunten Hoekige steeltjes vergen wat gewenning

Tegenvallende belprestaties

Accuduur niet bijzonder

Eartips snel kapot bij verwisselen Getest Samsung Galaxy Buds3 Pro Zilver Prijs bij publicatie: € 143,99 Vergelijk prijzen Vanaf € 150,- Bekijk alle uitvoeringen (2)

Sony LinkBuds Fit

De Sony LinkBuds Fit zijn sinds oktober vorig jaar verkrijgbaar, maar sindsdien afhankelijk van de kleurstelling 60 tot 70 euro in prijs gedaald. Deze opmerkelijk vormgegeven oortjes zijn verkrijgbaar in zwart, wit, groen en paars en vallen op door de zachte, druppelvormige bovenkant. Je plaatst ze liggend in hun laaddoosje, waardoor ze ook makkelijk eruit te halen zijn. Dat doosje is in de breedte en lengte weliswaar erg compact, maar door zijn dubbeldekkerdesign ook aan de hoge kant. Dat betekent dat je hem wat lastiger in een strakke broekzak laat glijden. De oortjes zijn met hun IPX4-rating spatwaterdicht, maar dat geldt niet voor het laaddoosje. Draagcomfort De LinkBuds Fit zijn duidelijk ontworpen met het oog op draagcomfort. Zo hebben de oortjes kortere siliconen eartips, waardoor ze minder ver in je oren zitten en lichter aanvoelen dan andere gesloten in-ears. Dat ze desondanks muurvast blijven zitten, ook tijdens een serieuze sportsessie, is mede te danken aan die zachte, druppelvormige bovenkant: als je de oortjes goed indoet, valt de top van die druppel precies achter de rand van je oor. Voor een stel in-ears dat zo gericht is op comfort, lijkt het misschien wat karig om maar drie maten eartips mee te leveren, maar in ons geval bleek dit aantal voldoende. App en bediening Ook bij het ontwikkelen van de bediening heeft Sony duidelijk gedacht aan een stabiele seal: je kunt de oortjes bedienen door erop te tikken, maar ook kiezen voor 'breedveldbediening', waarbij je op je eigen slapen tikt. Zo blijft de seal in theorie nóg beter bewaard. Dit is echt slim bedacht, maar de praktijk valt helaas tegen. Regelmatig werden die tikjes naast de oortjes niet goed geregistreerd, ook als we deze functie in zijn gevoeligste stand zetten. Dat is erg jammer, maar met voorzichtig tegen de oortjes tikken kom je er ook. Hierbij moet je minimaal dubbeltikken, zodat onbedoelde losse tikjes kunnen worden genegeerd. Deze tikbediening werkt met een lichte vertraging, maar heel storend vonden we dat niet. Je kunt de tikcommando's maar heel beperkt instellen in Sony's Sound Connect-app, maar verder is deze hoofdtelefoonsoftware weer erg uitgebreid. Op de hoofdpagina zie je de laadstatus per oortje en die van het laaddoosje, met daaronder de huidige actieve audiocodec. De app biedt verder opties als een equalizer, een adaptieve geluidsregeling die automatisch schakelt tussen anc en transparantiemodus op basis van je locatie en de gedetecteerde activiteit op dat moment. Ook ruimtelijk geluid en hoofdtracking worden ondersteund. De optie 'achtergrondmuziekeffect' past de muziek die je afspeelt aan door de dynamiek te verminderen en de hoge en middentonen omlaag te schroeven, om je zo te helpen focussen tijdens het luisteren. Sound Sony heeft de LinkBuds Fit uitgerust met een 8,4mm-driver die een wat lager volume produceert dan de rest van het testveld. De soundstage is ruim zat en de dynamiek verdient een dikke voldoende. De oortjes imponeren echter vooral met hun uitstekende scheiding van individuele instrumenten. De doorgemeten frequentierespons lijkt een beetje op de Harman Kardon-targetcurve, maar de sound is in vergelijking iets minder warm in het basbereik. De definitie van hoge tonen is echter uitstekend. De bassen laten zich overigens makkelijk versterken via de Clear Bass-schuif van de equalizer. Daarnaast zijn er nog vijf schuiven waarmee je de sound in het midden- en hogere bereik naar eigen smaak kunt aanpassen. Een belangrijke troef is dat de LinkBuds Fit ook LDAC-ondersteuning hebben. Deze hi-res codec werkt echter alleen als ook het afspeelapparaat ermee overweg kan. In andere gevallen ben je aangewezen op de gebruikelijke SBC- en AAC-codec. Omgevingsgeluid Zoals we van Sony gewend zijn, beschikken ook deze oortjes weer over een uitstekende transparantiemodus. Via de app kun je de mate van versterking van omgevingsgeluid afstellen in twintig stappen, waarbij zelfs de hoogste stand nog erg natuurlijk klinkt. Helaas valt de noisecancelling wat tegen. Door de kortere eartips is de passieve afdichting duidelijk minder effectief. Dit betekent dat met name stemmen en hoogtonig geluid luider door je geluidsbubbel heen prikken dan bij de meeste andere oortjes in deze test. De actieve ruisonderdrukking presteert wel nipt voldoende, maar die werkt vooral in het lagere bereik. Nu valt hiermee nog best te leven als je bereid bent wat stilte op te geven voor een stabiele fit bij het sporten. Je kunt dan wel het best binnen sporten, want een van de zwakste punten van de LinkBuds Fit vinden we de windruisdemping. De zachte druppels die helpen de oortjes op hun plek te houden, blijken erg gevoelig voor wind. Een wat stevige bries hoor je terug als een luid en hoogtonig flakkerend geluid, waarbij het niet heel veel lijkt uit te maken uit welke hoek het waait. Dit geluid vonden we erg storend, omdat het ook echt onze muziek overstemde. Een milde bries klinkt al wat aangenamer, omdat de ruis hierbij lager van toon is, maar echt onhoorbaar wordt de wind niet. Accuprestaties De accuduur van de Sony LinkBuds Fit is erg bescheiden. Ze houden het net iets langer vol dan de AirPods 4 ANC: bij gebruik van noisecancelling is na ruim vijf uur de accu leeg en zonder anc mag je daarbij een kwartier optellen. Het glanzende laaddoosje laadt beide oortjes ongeveer drie keer volledig op voordat het zelf aan de USB-C-lader moet. Draadloos laden is niet mogelijk. Bellen Als je muziek luistert, kun je dat met die zwakke windruisdemping maar beter binnen doen. Moet je bellen, dan geldt hetzelfde, maar dan vanwege de veel te agressieve ruisonderdrukking van de microfoons. In een lawaaiige omgeving hakken de mics gretig in op je boodschap, waardoor hiervan niet veel meer overblijft. Dat is jammer, want als we dezelfde test doen in een rustige omgeving, klinkt onze stem misschien wat blikkerig, maar zijn we prima te verstaan. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Sony LinkBuds Fit Your browser does not support the audio element. Micruistest Sony LinkBuds Fit Samengevat De Sony LinkBuds Fit is een setje lichte in-ears dat duidelijk ontworpen is met het oog op draagcomfort. Zo zijn de steelloze oortjes voorzien van een zachte druppel die zich in de rand van je oor haakt voor een extra stabiele fit. De siliconen eartips zijn bovendien wat korter dan normaal, waardoor ze minder dan gebruikelijk tegen de binnenkant van je oor drukken. Verder leveren deze oordopjes een prima geluid en beschikken ze over een uitstekende transparantiemodus. De noisecancelling en dan met name de windruisdemping laten echter wat te wensen over. Ook is de accuduur niet om over naar huis te schrijven. Pluspunten Licht en comfortabel

Stabiele fit

Prima geluidskwaliteit

Uitstekende transparantiemodus Minpunten Anc valt tegen

Vervelende windruis

Beperkte accuduur Getest Sony LinkBuds Fit Groen Prijs bij publicatie: € 128,- Vergelijk prijzen Vanaf € 126,- Bekijk alle uitvoeringen (5)

Sony WF-C710N

Onlangs bracht Sony de WF-C710N uit, een setje in-ears dat op het moment van schrijven rond de 120 euro kost. Dit is de opvolger van de WF-C700N, die we eerder deze maand bespraken in onze round-up van in-ears in de prijscategorie tot 100 euro. Uiterlijk zijn er slechts kleine verschillen aan te wijzen: zo is het laaddoosje iets dikker en is het chic ogende reliëf op het deksel verdwenen, waardoor het doosje wat goedkoper aanvoelt. De steelloze oortjes zelf hebben geen drukknop meer aan de zijkant, maar een aanraakgevoelig vlak. Met hun IPX4-rating zijn deze dopjes bestand tegen milde regen en zweet. Het laaddoosje moet het zonder IP-classificering stellen. Draagcomfort De WF-C710N wordt net als de LinkBuds Fit geleverd met drie maten eartips. In dit geval zijn die oorkussens langer, waardoor ze dieper doordringen in je oor. Dat voel je, maar het levert ook een betere afdichting op. De seal is uiteraard iets minder stevig dan bij de LinkBuds, omdat de C710 geen stabiliserende wingtips gebruikt. Zolang je ermee wandelt, fietst of lichte trainingsoefeningen doet, is er overigens niet veel aan de hand. Als je de dopjes goed in je oren plaatst, drukken ze wat duidelijker tegen de binnenkant van je oren. Met hun 5,2g voelen ze gelukkig niet te zwaar aan. Daarbij is de nieuwe tikbediening goed te gebruiken zonder dat je bang hoeft te zijn de oortjes los te slaan. App en bediening Als je de oortjes met tikjes bedient, word je getrakteerd op directe auditieve feedback en dat is fijn. Wel vinden we het jammer dat de tikindeling maar beperkt is aan te passen. Dit doen we in de Sound Connect-app die we op de vorige pagina ook al bespraken. In combinatie met de C710N ontbreekt een aantal opties die je bij de LinkBuds Fit wel ziet. Zo hebben deze oortjes geen ondersteuning voor ruimtelijk geluid en ook de functie 'breedgebied tikken' ontbreekt. Wel heeft de C710N een handige appfunctie om je eigen stem terug te horen in de oortjes, wanneer je belt met anc ingeschakeld. Sound Dat de C710N een treetje lager staat dan de LinkBuds Fit, merk je niet alleen aan de lagere prijs. De oortjes moeten het zonder LDAC-ondersteuning stellen, waardoor je bent aangewezen op de gangbare SBC- en AAC-audiocodecs. Ook zijn de drivers met hun 5mm op papier minder indrukwekkend dan de 8,4mm-drivers van de LinkBuds. Toch weten de oortjes best indruk te wekken met een stevig volume (ze gaan harder dan de LinkBuds Fit), een iets betere dynamiek en een soundstage die net iets ruimer klinkt. De scheiding van de LinkBuds is echter wel duidelijk beter. De oortjes hebben dezelfde equalizer. Het standaard geluidskarakter laat zich kenmerken door een warme sound met mooie hoogdetails. Hoewel je de bassen makkelijk verder kunt versterken met de Clear Bass-schuif van de equalizer, loop je daarbij wel snel tegen de grenzen van de 5mm-drivers aan. Omgevingsgeluid Sony zegt de noisecancelling van de WF-C710N sterk verbeterd te hebben ten opzichte van zijn voorganger en op basis van onze metingen kunnen we stellen dat die claim niet uit de lucht gegrepen is. De nieuwe oortjes hebben een goede passieve afdichting en een nog betere actieve ruisonderdrukking. Daarmee hebben ze nog net niet de beste ruisonderdrukking van het hele testveld, maar het scheelt niet veel. De transparantiemodus werkt eveneens uitstekend, waarbij je ook je eigen stem perfect kunt horen. Bovendien kun je aardig wat tweaken aan de omgevingsgeluidsfuncties: het niveau van de anc en transparantiemodus is instelbaar, maar je kunt onder meer ook kiezen voor automatische omgevingsgeluidcontrole op basis van je locatie en de gedetecteerde activiteit. Het systeem maakt onderscheid tussen stilstaan, wandelen, hardlopen en (openbaar) vervoer, waarbij je voor elke bezigheid kunt bepalen of je anc, transparantie of geen van beide wilt gebruiken. Daarnaast kun je bepaalde locaties opgeven, zoals thuis en op het werk, waarbij je ook weer een favoriete instelling kunt kiezen waar de oortjes vervolgens vanzelf naartoe schakelen als die locatie gedetecteerd wordt. Voor locatiedetectie moet je echter inloggen met je Sony-profiel. Over de windruisdemping kunnen we zeggen dat die in de meeste gevallen goed werkt. Als de wind echter onder precies de verkeerde hoek tegen de oortjes beukt, levert dit een stevig en hoogtonig geruis op dat de muziek kan overstemmen. Heb je de oortjes in met anc aan en muziek uit, dan is er voortdurend een laagtonig gerommel te horen. Deze bijgeluiden van de noisecancelling klinken heel zacht, maar nemen bij hoofdbewegingen toe in volume. Accuprestaties De accuduur is gemiddeld in vergelijking met de rest van het testveld. Met anc houden ze het net geen zeven uur vol; zonder anc halen ze een ruime werkdag. Het nieuwe laaddoosje is wat dikker en oogt wat kwetsbaarder, maar kan de oortjes nu ook zo'n 2,5 keer volledig opladen. Zijn voorganger had slechts genoeg voor één frisse lading. Draadloze opladers worden overigens niet ondersteund, dus het laaddoosje zelf laad je op via USB-C. Bellen De WF-C710N is best fijn voor degene met wie je belt. In normale omstandigheden komt je stem enigszins blikkerig, maar luid en duidelijk door. Is er veel lawaai om je heen, dan doen de microfoons hun uiterste best om dat weg te filteren zonder je boodschap om zeep te helpen. Dat lukt heel aardig. Onze stem klinkt nu doffer en zachter, maar de meeste ruis is inderdaad verdwenen. Tussen de resterende sisjes door komt de boodschap voldoende duidelijk over. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Sony WF-C710N Your browser does not support the audio element. Micruistest Sony WF-C710N Samengevat De Sony WF-C710N is de opvolger van de populaire WF-C700N. Deze steelloze bluetoothoordopjes komen in een langwerpig laaddoosje dat wat goedkoper aanvoelt dan bij zijn voorganger, maar het nieuwe doosje kan de oortjes wel vaker opladen. De in-ears drukken een beetje tegen de binnenkant van je oor, maar hebben een seal die goed overeind blijft tijdens een wandel- of fietstocht. Ze hebben een stevige, warme sound en goede noisecancelling, maar de accuduur is vrij gemiddeld. Ook kun je er prima handsfree mee bellen. Helaas is de codecondersteuning beperkt tot de gangbare SBC- en AAC-codecs. Pluspunten Prima seal voor wandelen en fietsen

Fijn geluid

Goede noisecancelling

Nette belprestaties Minpunten Goedkope look-and-feel van laaddoosje

Druk tegen binnenkant van oor

Accuduur niet bijzonder

Beperkte codecondersteuning Getest Sony WF-C710N Zwart Prijs bij publicatie: € 119,- Vergelijk prijzen Vanaf € 89,- Bekijk alle uitvoeringen (4)

Soundcore Liberty 4 Pro

Na JBL heeft nu ook Soundcore een laaddoosje ontwikkeld met een scherm erin. In het doosje van de Soundcore Liberty 4 Pro vind je dat scherm niet aan de buitenkant maar binnen, onder het deksel. Toch heeft Soundcore het doosje vrij plat weten te houden, waardoor het gemakkelijk in een broek- of jaszak past. Omdat het deksel niet opendraait, maar omhoog schuift, kan het onder druk in een broekzak makkelijk opengaan, waarbij het risico bestaat dat de oortjes eruit vallen. Dat is wel iets om op te letten. Het pluspunt is dat je de oortjes makkelijk tevoorschijn haalt. De Liberty 4 Pro, die op het moment van schrijven zo'n 110 euro kost, is verkrijgbaar in blauw, wit, zwart en matzwart. Met hun IPX5-rating kun je de steeloortjes zorgeloos gebruiken als het regent. Draagcomfort De oortjes zijn met 5,5g per stuk licht genoeg om langdurig in te hebben zonder dat ze gaan irriteren. Om zeker te weten dat ze goed in je oren passen levert Soundcore maar liefst zes maten oorkussens mee. Bij de goedkopere Liberty 4 NC stoorden we ons nog aan de korte nozzles op de dopjes, waardoor de eartips in je oor los konden komen. Dat risico is er bij de Pro gelukkig niet: de kussens bevestig je aan een langere nozzle en ze schieten niet meer los. De in-ears zitten comfortabel en drukken nauwelijks tegen de binnenkant van het oor. De seal is stabiel genoeg voor een eindje wandelen of fietsen, maar bij heftigere actie kunnen ze wat verschuiven. Hoewel je het volume kunt wijzigen door omhoog of omlaag te vegen over de steeltjes, merkten we dat we het volume liever verhoogden via de telefoonknoppen: met name veegjes omhoog kunnen de oortjes uit het lood slaan. Dat geldt gelukkig niet voor de bediening met kneepjes. App en bediening De bediening is grotendeels vrij instelbaar. Zo kun je de volumeregeling ook toewijzen aan bijvoorbeeld tweemaal knijpen, in plaats van omhoog of omlaag vegen. Bij elk commando hoor je vrijwel directe feedback, maar het duurt doorgaans een krappe seconde voordat de gevraagde actie wordt uitgevoerd. Om de bediening te wijzigen, gebruik je de Soundcore-app. Deze is te installeren op Android én iOS. De app is fraai en overzichtelijk vormgegeven en bevat veel instelmogelijkheden. Zo vind je er een ambientsoundregelaar, allerlei opties om de sound aan te passen en kun je draagdetectie in- of uitschakelen. Ook kun je hier functies aan het scherm in het laaddoosje toewijzen of juist functies verwijderen. Zo kun je het kleine schermpje gebruiken om het omgevingsgeluid te regelen, de luchtdruk te tonen, een alarm af te spelen op de oortjes als je ze kwijt bent of op afstand een foto te maken met je telefooncamera. Het schermpje is niet aanraakgevoelig, maar je kunt het bedienen met een aanraakgevoelige strook aan de voorkant van het doosje. We vonden het scherm zelf wel handig om even snel te wisselen van transparantieniveau. Bovendien kun je dankzij het scherm direct zien hoe het staat met de accu's van de oortjes als je ze tevoorschijn pakt. Sound De oortjes produceren een lekkere sound met hun 10,5mm-driver en losse tweeter met titaniumcoating. Het zijn enkele van de luidste in-ears in de test, al kun je in de app ook een maximaal decibelvolume instellen. Het standaard geluidskarakter is zoals bij veel oortjes in deze round-up: warm, met stevige bassen en lekker veel detail in het hoog. Met de in de app ingebakken equalizer kun je de sound best effectief naar eigen inzicht aanpassen. Je hebt hier beschikking over acht frequentieschuiven die hun bewuste bereik met 6dB kunnen versterken of dempen. Met zijn dubbele driver levert de Liberty 4 Pro vooral een grote dynamiek. De scheiding is goed en de soundstage voldoende ruim, al blinken de oortjes hier niet in uit vergeleken met de rest. Al met al is de sound prima voor het afspelen van muziek. Als je in de app kiest voor maximale geluidskwaliteit, schakelen de oortjes automatisch over op de hi-res LDAC-audiocodec. Kies je voor een stabiele en snellere verbinding, dan vallen ze terug op de bekende SBC- en AAC-codecs. Van de spatialaudiofunctie zijn we minder onder de indruk: het geluid mist hier helderheid, terwijl headtracking gepaard gaat met merkbare lag. Noisecancelling Er valt best veel in te stellen aan de omgevingsgeluidregeling. De mate van transparantie en anc kun je beide afstellen op vijf niveaus, er is een Airplane-modus waarbij de anc wordt aangepast op de gemeten luchtdruk en een apart in te schakelen windruisdemping ontbreekt evenmin. Helaas zijn de anc-prestaties niet meer dan oké. In vergelijking met de rest van het testveld dempt de Liberty 4 Pro minder dan gemiddeld, zowel passief als actief. Voordeel is dat er nauwelijks anc-bijgeluiden zijn te horen. De windruisdemping levert aardig werk. Schakelen we die functie in, dan klinkt wind zachter en minder hoogtonig door dan als we hem uitlaten. Toch zijn er oortjes die minder vatbaar zijn voor windruis, zoals de Denon PerL Pro. De transparantiemodus klinkt voldoende natuurlijk. De niveauschuif heeft bovendien aardig wat impact; op de hoogste transparantieniveaus worden stemmen in je omgeving flink versterkt. In de transparantiemodus kun je ook je eigen stem goed horen, zodat je niet de neiging krijgt je stem te verheffen in gesprek met anderen. Accuprestaties De Liberty 4 Pro heeft niet de langste adem van het testveld, maar de accuprestaties zijn zeker niet slecht. Zonder anc heb je er ruim acht uur plezier van; met noisecancelling ingeschakeld halen de oortjes net geen vijfenhalf uur. Het slanke doosje, dat de dopjes drie keer volledig kan opladen, laad je op zijn beurt draadloos op of via USB-C. Bellen Deze Soundcore-oortjes leveren best goed werk als ermee gebeld wordt. Hun microfoons laten je stem wat blikkerig klinken, maar het volume en de verstaanbaarheid zijn uitstekend. Voor bellen in lawaaiige omgevingen is een aardige balans gevonden. In de onderste testsample klinkt onze stem behoorlijk dof, maar is ook de ruis grotendeels verdwenen. Dit maakt dat de inhoud uiteindelijk goed te volgen is. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Soundcore Liberty 4 Pro Your browser does not support the audio element. Micruistest Soundcore Liberty 4 Pro Samengevat De Soundcore Liberty 4 Pro is een setje fraaie in-ears met een laaddoosje waarin een handig scherm is verwerkt. Met dit schermpje kun je bijvoorbeeld het anc-niveau aanpassen zonder je telefoon erbij te hoeven pakken. De Liberty 4 Pro kan muziek afspelen via de hi-res LDAC-codec en dankzij de dubbele audiodrivers klinkt muziek luid en warm. Verder hebben de steeloortjes een fijne knijpbediening, maar bij het vegen over de steeltjes om het volume aan te passen kunnen ze loskomen. Helaas is de noisecancelling niet heel indrukwekkend. De accuduur en belprestaties zijn wel ruim voldoende. Pluspunten Handig scherm in compact laaddoosje

LDAC-ondersteuning

Luide en warme sound

Prima accuduur

Nette belprestaties Minpunten Vegen voor volume kan seal verstoren

Noisecancelling niet indrukwekkend Getest Soundcore Liberty 4 Pro Wit Prijs bij publicatie: € 109,99 Vergelijk prijzen Vanaf € 89,- Bekijk alle uitvoeringen (5)

Teufel Airy TWS Pro

De Teufel Airy TWS Pro is het duurdere broertje van de Airy 2 TWS die in onze vorige oortjesround-up aan bod kwam. Het setje heeft nog geen Pricewatch-prijs, maar kost 170 euro in Teufels eigen webshop. Het uiterlijk verschilt niet zo heel veel van het goedkopere setje. De oortjes hebben een wat minder lomp ogend, langwerpiger steeltje en het laaddoosje is iets minder breed. Het is wel aan de dikke kant, maar zal bij de meesten prima in broek- of jaszak passen. Op de rechterkant van het laaddoosje vind je de koppelknop, een USB-C-aansluiting en vier ledlampjes die de accustatus aangeven als je het doosje opent. De oortjes staan rechtop in het laaddoosje, maar er is voldoende ruimte en grip om ze er zonder veel moeite uit te halen. Met hun IPX4-rating hoef je niet bang te zijn dat de oortjes kapotgaan bij een regenbui. Draagcomfort Deze Teufel-oortjes lijken wat fors, maar met 5,7g zijn ze licht genoeg voor langdurig luisterplezier. Ze drukken licht tegen de binnenkant van je oren, zonder daarbij echt te storen. De fit is zeer stabiel. Ook bij het sporten merkten we dat ze goed op hun plek bleven zitten. Bovendien is de kans groot dat je een passende fit vindt, omdat Teufel vijf maten eartips meelevert. Ook de knijpbediening leverde geen problemen op, maar de volumebediening door omlaag of omhoog te vegen over de zijkanten van de steeltjes kan de oortjes wel aan het bewegen krijgen. App en bediening Je stelt de Airy TWS Pro in met de Teufel Go-app, die je kunt installeren voor Android en iOS. De app oogt net als bij de Airy TWS 2 vrij spartaans; met name de versimpelde equalizer vinden we iets te basaal. Toch bevat de app ditmaal iets meer beschikbare opties. Zo kun je nu ook kiezen voor adaptieve geluidsonderdrukking om de oortjes automatisch te laten schakelen tussen anc en transparantie. Verder kun je de knijp- en veegbediening volledig naar eigen inzicht instellen. Bij het knijpen druk je eigenlijk op een fysiek knopje aan de zijkanten van de steeltjes, maar dit werkt goed en met een vlotte auditieve feedback. Toch duurt het soms nog iets te lang voordat de gewenste actie volgt, zoals het pauzeren van de muziek. Zoals je hierboven al kon lezen, vinden we de veegbediening voor het volume minder lekker werken. Gelukkig kun je dat deel van de bediening apart uitschakelen via de app. Sound De Airy TWS Pro heeft net als de Airy 2 TWS een karakteristieke undergroundsound. De nadruk ligt op diepe bassen; het hoog is minder gedefinieerd dan bij de meeste andere oortjes in de test. Voor elektronische muziek kan dit erg lekker zijn, maar wie meer van andere muziekgenres houdt zal deze oortjes minder waarderen. Het volume blijft iets achter bij de rest van het testveld. Wel hebben de oortjes voldoende scheiding en dynamiek, al is de soundstage zeker niet de ruimste. Naast de gebruikelijke SBC- en AAC-codecs ondersteunt de Airy TWS Pro overigens ook aptX Adaptive. Noisecancelling De noisecancelling van deze steeloortjes is prima voor elkaar. Zowel de passieve als actieve ruisonderdrukking weten heel wat decibels weg te nemen, al zijn er oortjes in deze prijsklasse die nog beter presteren. De transparantiemodus klinkt natuurlijk zat en als de muziek uitstaat kun je in deze modus eenvoudig een gesprek voeren zonder de oortjes uit te nemen. Helaas kun je het versterkingsniveau van het omgevingsgeluid niet aanpassen en wordt je eigen stem nauwelijks versterkt bij gebruik van deze modus. De oortjes doen het ook zeker niet slecht als het waait. Echt harde wind hoor je nog wel door de muziek heen, maar gelukkig niet in de vorm van een allesoverstemmend hoogtonig geflakker. Accuprestaties De accuduur is bij dit setje korter dan gemiddeld. Met anc blijven de oortjes alsnog zes uur werken voor ze in hun laaddoosje moeten. Laat je de ruisonderdrukking uitgeschakeld, dan kun je rekenen op een kleine zeven uur luisterplezier. Het relatief dikke laaddoosje laadt beide oortjes ruim driemaal op voor het zelf aan de lader moet. In plaats daarvan kun je het doosje ook draadloos opladen. Bellen Als oortjes voor bellen doet de Airy TWS Pro het niet slecht, maar echt overtuigend kunnen we ze ook weer niet noemen. De microfoons pikken onze stem maar zachtjes op, waardoor het volume laag is en er een beetje ruis doorheen klinkt. De klank is daarbij wel helder genoeg. Als we de test herhalen terwijl we ook witte ruis op de oortjes afvuren, is het stemvolume gek genoeg een stukje hoger. Wel klinkt onze stem hier een stuk doffer en blijft de ruis in de opname voortdurend hoorbaar. Al met al komt de boodschap echter voldoende door. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Teufel Airy TWS Pro Your browser does not support the audio element. Micruistest Teufel Airy TWS Pro Samengevat De Teufel Airy TWS Pro is een stel in-ears met steeltjes. Standaard hebben de oortjes een kenmerkende undergroundsound met diepe bassen en niet al te veel hoogdetail. In vergelijking met de goedkopere Airy TWS 2 heeft de Pro-versie ook ondersteuning voor de aptX Adaptive-audiocodec. De ietwat forse oortjes leveren prima anc-prestaties. Ook bij het bellen ben je hiermee voldoende te verstaan. De accuduur is echter niet bijzonder lang. Pluspunten Typische sound

AptX Adaptive-codec

Prima noisecancelling

Voldoende belprestaties Minpunten Accuduur niet bijzonder

Laaddoosje oogt wat lomp

Redelijk forse oortjes Getest Teufel Airy TWS Pro Groen Prijs bij publicatie: € 169,99 Vergelijk prijzen Vanaf € 149,99 Bekijk alle uitvoeringen (5)

Teufel Real Blue TWS 3

De Teufel Real Blue TWS 3 is nog een Teufel-setje, maar ditmaal zonder steeltjes. Dit setje kost op het moment van schrijven net iets meer dan 130 euro. De Real Blue TWS 3 komt in een langwerpig doosje dat vrij fors oogt, maar niet per se heel zwaar aanvoelt. Het zal met gemak in een jaszak passen, maar in strakkere broekzakken is het proppen geblazen. De oordopjes liggen iets weggezakt in het doosje en we konden ze er eenvoudig uit vissen. Met gladde vingers moet je daarmee wel voorzichtig zijn. De oortjes hebben een IPX4-rating en zijn dus spatwaterdicht, maar deze classificatie geldt niet voor het laaddoosje. Draagcomfort Teufel levert ook ditmaal vijf maten eartips mee, dus de meesten zullen wel een kloppende fit kunnen vinden. Een goede seal krijgen vonden we wat lastiger: daarnaar moesten we in het begin echt even zoeken. Heb je die te pakken, dan duwen de steelloze dopjes relatief stevig tegen de binnenkant van je oren, net als de WF-C710N van Sony. Gelukkig zijn ze met hun 5,8g niet te zwaar. De fit is in dit geval ook niet de stabielste, soms moesten we de oortjes echt even aanduwen. De tikbediening levert overigens geen problemen op voor de seal: je bedient de oortjes alleen met enkele, dubbele en drievoudige tikjes en daarbij blijven ze prima op hun plek. App en bediening Bovendien werkt de tikbediening fijn, met een directe feedback en een snellere respons dan bij de Airy TWS Pro. Welke bedieningscommando's je aan die tikjes wilt toewijzen, mag je helemaal zelf bepalen. Dat doe je ook ditmaal met de Teufel Go-app. Dit is dezelfde als op de vorige pagina, maar bij de Real Blue TWS 3 heb je wat minder uitgebreide instellingen. Zo zijn er geen veegbewegingen in te stellen en ontbreekt een adaptieve ruisonderdrukkingsmodus. Van Teufels uitgeklede equalizer, waarbij je een bolletje over een veld met twee assen verplaatst om de sound aan te passen, zijn we niet echt fan. Sound Deze oortjes bevatten elk een stevige 12mm-driver die net iets meer volume en dynamiek leveren dan bij de Airy TWS Pro. De scheiding van individuele instrumenten en vocalen is in dit geval niet echt indrukwekkend, maar de soundstage juist weer wel: die is lekker ruim. Het geluidskarakter is iets neutraler dan bij de Teufel-oortjes op de pagina hiervoor. De Real Blue TWS 3 is ook wat kariger met zijn codecondersteuning dan zijn duurdere Airy-broer; in dit geval blijft die beperkt tot SBC en AAC. Noisecancelling Deze Teufel-oortjes hoef je voor de noisecancelling niet te halen. De passieve en actieve ruisonderdrukking weten slechts minimaal te snoeien in omgevingslawaai. De transparantiemodus is voldoende, maar geen hoogvlieger, al hoor je je eigen stem in dit geval nét iets beter terug dan met de Airy TWS Pro. De oortjes zijn wel erg effectief in het bestrijden van windruis; ze houden zelfs iets meer windgeluiden tegen dan de Denon PerL Pro. Accuprestaties De accuduur is uitstekend zonder records te breken. Met de gebrekkige anc ingeschakeld houden de oortjes het ruim zeven uur vol op één lading. Laat je de noisecancelling uit, dan kun je ruim acht uur naar muziek blijven luisteren. Het wat fors uitgevallen doosje kan beide oortjes drie keer bijladen voor het zelf aan de USB-C-lader moet. Je kunt het doosje overigens ook draadloos opladen. Bellen Met handsfree bellen stellen deze in-ears niet teleur, zeker als je belt vanuit een rustige omgeving. Onze stem klinkt in de microfoontest iets aan de doffe kant, maar voldoende warm en uitstekend verstaanbaar. Als we de test herhalen in combinatie met luide witte ruis, dan klinkt het stemgeluid wat zachter en behoorlijk dof. Daarbij zijn er nog stukjes ruis hoorbaar, maar de meeste ruis is vrij effectief weggehaald. Al met al vinden we de verstaanbaarheid in lastige situaties voldoende, al is het resulterende geluid niet heel fijn om als gesprekspartner naar te moeten luisteren. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Teufel Real Blue TWS 3 Your browser does not support the audio element. Micruistest Teufel Real Blue TWS 3 Samengevat De Teufel Real Blue TWS 3 is een setje bluetoothoortjes zonder steeltje. Standaard hebben de oortjes een relatief neutrale klank. Wil je die aanpassen, dan ben je in Teufels app aangewezen op een nogal basale equalizer. Het is even zoeken naar de juiste fit, maar met vijf verschillende maten eartips is er in elk geval genoeg keuze. De noisecancelling van deze in-ears is niet bepaald indrukwekkend, maar de accuduur is wel prima. Ook bij handsfree bellen staan de ietwat forse oortjes hun mannetje. Pluspunten Prima belprestaties

Nette accuduur

Vijf maten eartips meegeleverd Minpunten Alleen AAC- en SBC-codecs

Zwakke noisecancelling

Laaddoosje oogt wat lomp

Basale EQ in Teufel-app Getest Teufel Real Blue TWS 3 Mint Prijs bij publicatie: € 129,99 Vergelijk prijzen Vanaf € 119,99 Bekijk alle uitvoeringen (4)

Xiaomi Buds 5 Pro

De Xiaomi Buds 5 Pro koop je voor net geen 200 euro. Dit setje in-ears-met-een-steeltje is daarmee niet goedkoop. Het compacte, meegeleverde laaddoosje ziet er alvast fraai uit met zijn zilveren kleurtje (de set is ook verkrijgbaar in het zwart). Het deksel spiegelt erop los, maar is ook een vingerafdrukmagneet. De onder- en achterkant hebben juist een matte metaalkleur. De oortjes zijn heel eenvoudig uit het doosje te halen. Ze hebben een IP54-rating, wat betekent dat ze stofdicht zijn en ook niet vies zijn van een beetje regen. Draagcomfort Met hun 5,6g hangen de dopjes lekker licht in je oor. Xiaomi levert ze met vier maten siliconen eartips, waarmee voor de meeste oren een goede fit te vinden zal zijn. We moeten zeggen: met hun zachte oorkussens en compacte oordopvorm zitten de oortjes erg lekker, maar ze zitten dan ook niet muurvast in je gehoorgang. Voor activiteiten als wandelen en fietsen is dat geen probleem, maar bij actiever gebruik is de seal wat minder stabiel. Ook bij deze steeldopjes kun je weer het volume aanpassen door omhoog of omlaag te vegen, maar hierbij gaat soms de seal verloren. App en bediening Het is bij deze oortjes echt even wennen aan de knijp- en veegbediening, omdat ze niet altijd even consistent op commando's reageren. Het luistert dan ook erg nauw waar je precies knijpt. Als de kneepjes geregistreerd worden, is de werking wel uitstekend. De auditieve feedback en bijbehorende actie volgen vrijwel onmiddellijk. De bediening is grotendeels naar eigen inzicht in te delen. Hiervoor gebruik je de app Xiaomi Earbuds, beschikbaar voor zowel Android als iOS. Deze app biedt behoorlijk veel instelopties, zoals uitgebreide anc-instellingen, ruimtelijke audio en de mogelijkheid om binnenkomende oproepen automatisch aan te nemen als je de oortjes indoet. Ook kun je de Xiaomi Earbuds-app gebruiken om het microfoongeluid van de oortjes of telefoongesprekken op te nemen. De app werkt in principe snel en intuïtief. Helaas hadden we regelmatig problemen om verbinding te maken met de oortjes, terwijl die al wel gekoppeld waren met onze telefoon. Sound De Xiaomi Buds 5 Pro hebben een flinke set drivers aan boord. In elk oortje zit een 11mm-driver voor de lage tonen, een keramische tweeter voor middentonen en een platte driver voor het hogere bereik. Hier komt een erg lekkere sound uit met een stevig volume, een uitstekende dynamiek en goede scheiding. Helaas is de soundstage wel duidelijk wat krapper dan bij de oortjes van Denon en Bowers & Wilkins. Deze Xiaomi's hebben wel een aangename frequentierespons met krachtige en volle bassen, een licht onderdrukt middenbereik en heel veel hoogdetail. Naast de bekende SBC- en AAC-codecs ondersteunen de oortjes ook aptX Adaptive en aptX Lossless. Hoewel de app voorziet in een equalizer met acht schuiven, is deze niet bijzonder krachtig: elke slider versterkt of dempt het bijbehorende frequentiebereik met slechts 4dB. Verder kun je de Buds 5 Pro via hun app ook instellen op ruimtelijke audio, maar dit vonden we voor muziek niet zo geslaagd; bij video heeft deze modus meer toegevoegde waarde. Ruimtelijke audio kan bovendien worden gecombineerd met hoofdtracking, waarbij we ditmaal geen storende lag ervoeren. Noisecancelling De Xiaomi Buds 5 Pro leveren met hun lichte, losjes zittende oortjes niet de beste passieve demping. Als je met ingeschakelde anc over straat loopt, hoor je daardoor nog wel wat geluiden doorkomen. De actieve ruisonderdrukking werkt wel uitstekend en haalt veel ruis uit het midden- en lagere bereik weg. Daarbij is het anc-niveau in twintig stappen in te stellen via de app. Laat je de niveauselectie liever aan de oortjes zelf over, dan kun je ook adaptieve ruisonderdrukking selecteren. Ook de transparantiemodus klinkt prima en laat zich nog iets tweaken via de app, want je kunt kiezen of je een neutrale sound wilt, stemmen versterkt moet worden of alle omgevingsgeluid luider mag klinken. In winderige omstandigheden zijn deze Xiaomi-oortjes niet de beste ruisdempers, maar ook niet bepaald slecht. Harde wind die onder net de verkeerde hoek tegen de oortjes waait, kan nog behoorlijk luid en storend binnenkomen. Bij een rustig briesje heb je hier gelukkig geen last van. Accuprestaties Deze Xiaomi-oortjes hebben geen bijster indrukwekkende accuduur. Met anc ingeschakeld is na ruim vierenhalf uur de pret voorbij. Zonder noisecancelling gaan ze ruim zes uur mee. Het compacte laaddoosje laadt de oortjes zo'n drie keer volledig op voordat het zelf moet worden opgeladen. Of dat met een draadloze lader is of via USB-C, maakt niet uit; beide worden ondersteund. Your browser does not support the audio element. Originele mictestsample Your browser does not support the audio element. Mictest Xiaomi Buds 5 Pro Your browser does not support the audio element. Micruistest Xiaomi Buds 5 Pro Samengevat Xiaomi heeft met de Buds 5 Pro een stel fraaie in-ears afgeleverd. Het compacte laaddoosje heeft in de geteste uitvoering wel een spiegelend deksel dat ook dienstdoet als vingerafdrukmagneet. De oortjes zitten lekker en produceren een stevige en warme sound met hun drievoudige driver. Het geluidsbeeld is echter niet al te ruim. Wel is het fijn dat de Buds 5 Pro ook twee aptX-codecs ondersteunt. De knijp- en veegbediening luistert wat ons betreft iets te nauw, maar de anc-prestaties zijn goed. Helaas is de accuduur minder indrukwekkend. Pluspunten Lekker zittende oortjes

Stevige en warme sound

AptX-codecs

Goede anc-prestaties Minpunten Vingerafdrukken op deksel

Soundstage aan de krappe kant

Knijpbediening luistert nauw

Accuduur niet indrukwekkend Getest Xiaomi Buds 5 Pro Grijs, Titanium Prijs bij publicatie: € 191,57 Vergelijk prijzen Vanaf € 199,99 Bekijk alle uitvoeringen (3)

Accutests

Wie in deze prijsklasse betere accuprestaties verwacht dan bij oortjes onder de 100 euro, komt bedrogen uit. De gemiddelde accuduur ligt bij deze duurdere oortjes net even wat lager, vermoedelijk door het gebruik van krachtigere drivers en de betere anc-functionaliteit. In de accutests zonder anc eindigen de JBL Live Beam 3 en Tour Pro 2 afgetekend bovenaan, op gepaste afstand gevolgd door de Google Pixel Buds Pro 2 en Bowers & Wilkins Pi6. Dit kwartet voert ook de lijst aan in onze tests mét anc. Bovendien zijn dit de enige vier die het bij gebruik van ruisonderdrukking een hele werkdag volhouden. De Apple AirPods 4 en Apple AirPods 4 ANC eindigen in beide accutests onderaan.

Conclusie