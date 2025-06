Sony kondigt WF-C710N-oordopjes met noisecancelling aan voor 120 euro

Sony heeft de WF-C710N-oordopjes gepresenteerd. De in-earset is een opvolger van de WF-C700N, die in april 2023 op de markt verscheen. De WF-C710N heeft volgens Sony betere noisecancelling dan zijn voorganger en kost 120 euro.

De C710N-oordopjes beschikken net als de C700N over Adaptive Sound Control, schrijft Sony. Hiermee wordt de noisecancelling automatisch aangepast op basis van de omgeving en de activiteit van de gebruiker. In plaats van drukknoppen aan de zijkant heeft de C710N vlakken die gevoelig zijn voor aanrakingen en bediend kunnen worden met tikjes. Daarnaast werken de oortjes met de Sony Sound Connect-app, waarmee de gebruiker kan bepalen hoeveel omgevingsgeluid hij of zij wil doorlaten.

Bij het gebruik van de oplaadhouder als deze volledig is opgeladen ligt de accuduur van de C710N rond de 30 uur. Bij de C700N gaat de accu onder dezelfde omstandigheden tegen de 20 uur mee. De C710N kan volgens de specificaties 8,5 uur continu audio afspelen. Daarnaast gaan de oortjes na vijf minuten laden 60 minuten langer mee.

De driver van de C710N heeft hetzelfde formaat als zijn voorganger: 5mm. Verder is de WF-C710N IPX4-waterbestendig en verkrijgbaar in de kleuren glasblauw, roze, wit en zwart.