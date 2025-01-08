Shokz brengt OpenFit 2-oordopjes uit met langere accuduur dan voorganger

Audiomerk Shokz heeft de OpenFit 2-oordopjes aangekondigd. Ten opzichte van de voorganger uit 2023 kan de nieuwe versie langer toe op een acculading: elf uur in plaats van zeven uur. De accu heeft geen hogere capaciteit.

OpenFit 2 heeft bovendien volgens Shokz een stand-bytijd van 270 dagen, tegenover 10 dagen van de voorganger. De accu's in de oordopjes zijn 56mAh, tegenover 58mAh van de voorganger. Het oplaaddoosje heeft een 600mAh-accu. Waar de langere accuduur precies vandaan komt, vermeldt Shokz niet.

De oordopjes gaan van een IP54-certificering naar een IP55-certificering, maar het doosje heeft geen enkele certificering. De bluetoothversie gaat van 5.2 naar 5.4. De oordopjes zijn bovendien iets zwaarder, maar verdere wijzigingen lijken beperkt. De prijs is 179 dollar tegenover 159 dollar van de voorganger. Een europrijs is nog niet bekend. Net als de voorganger maakt OpenFit geen gebruik van botgeleiding, maar van DirectPitch. Dat is een technologie waarbij de oordopjes omgekeerde geluidsgolven gebruiken om meer audio naar het oor te krijgen en minder audio in andere richtingen te sturen. Daardoor zou erminder geluid weglekken, wat de privacy van gebruikers moet bevorderen.

Shokz kwam ook met de OpenMeet, een headset voor videovergaderingen. Dat is een nieuwe productlijn, al was er wel een vergelijkbare OpenComm-headset. De OpenMeet gaat 219 dollar kosten en komt ook dit kwartaal uit.