Shokz brengt OpenFit 2-oordopjes uit met langere accuduur dan voorganger

Audiomerk Shokz heeft de OpenFit 2-oordopjes aangekondigd. Ten opzichte van de voorganger uit 2023 kan de nieuwe versie langer toe op een acculading: elf uur in plaats van zeven uur. De accu heeft geen hogere capaciteit.

OpenFit 2 heeft bovendien volgens Shokz een stand-bytijd van 270 dagen, tegenover 10 dagen van de voorganger. De accu's in de oordopjes zijn 56mAh, tegenover 58mAh van de voorganger. Het oplaaddoosje heeft een 600mAh-accu. Waar de langere accuduur precies vandaan komt, vermeldt Shokz niet.

De oordopjes gaan van een IP54-certificering naar een IP55-certificering, maar het doosje heeft geen enkele certificering. De bluetoothversie gaat van 5.2 naar 5.4. De oordopjes zijn bovendien iets zwaarder, maar verdere wijzigingen lijken beperkt. De prijs is 179 dollar tegenover 159 dollar van de voorganger. Een europrijs is nog niet bekend. Net als de voorganger maakt OpenFit geen gebruik van botgeleiding, maar van DirectPitch. Dat is een technologie waarbij de oordopjes omgekeerde geluidsgolven gebruiken om meer audio naar het oor te krijgen en minder audio in andere richtingen te sturen. Daardoor zou erminder geluid weglekken, wat de privacy van gebruikers moet bevorderen.

Shokz kwam ook met de OpenMeet, een headset voor videovergaderingen. Dat is een nieuwe productlijn, al was er wel een vergelijkbare OpenComm-headset. De OpenMeet gaat 219 dollar kosten en komt ook dit kwartaal uit.

Shokz OpenFit 2Shokz OpenFit 2

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 08-01-2025 08:56 24

08-01-2025 • 08:56

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Reacties (24)

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ikkuhisperry 8 januari 2025 09:06
Een geweldig product. Ik ben mijn linker oortje verloren, openfit verkoopt geen enkele oortjes helaas. Dus ik kan er niks meer mee. Maar jeetje wat was ik hier blij mee zeg. En kwalitatief goed geluid, hard ook als je de eq aanpast. Maar met name de fit ervan, tijdens het rennen sporten, het maakt niet uit. Ding zit geweldig. Zeker voor iemand met best aardig grote oren en super kleine gehoorgangen waardoor in ear pieces nooit ooit goed passen of zitten.
Cyb @ikkuhisperry8 januari 2025 10:21
En kwalitatief goed geluid, hard ook als je de eq aanpast. Maar met name de fit ervan, tijdens het rennen sporten, het maakt niet uit.
Bij rennen kan het misschien nog wel, maar bij fietsen vind ik zowel de OpenFit als de OpenRun Pro 2 flink tegenvallen vanwege windnoise (ik heb ze beiden). Ondanks dat Shokz plaatjes laat zien van sporters die de OpenRun op de fiets gebruiken, is audio slecht te volgen op de fiets. In de stad ermee fietsen met verkeer om je heen, geeft naast de windnoise ook nog eens te veel omgevingslawaai. Bij muziek is het misschien niet direct een groot probleem, maar bij het volgen van een podcast wel.
SVMartin @Cyb8 januari 2025 14:00
Klopt, ik heb de openrun pro voor het hardlopen. Bevalt ontzettend goed, maar een podcast langs een drukke autoweg of bij stormachtig weer is niet te doen.
ido_nl @Cyb8 januari 2025 14:35
Ik gebruik de openrun pro dagelijks op de fiets, audioboeken, Wat betreft wind eigenlijk geen last van. En auto's, dat wel, gelukkig maar 1 stukje waar dat t geval is.

Het is wel altijd nog beter dan een koptelefoon of dopjes. Ik hoort nu nog wel wat er omeheen gebeurt.

Bij stukken met meer lawaai zet ik em iets harder, of druk ik een kant tegen mijn hoofd aan, of zet een muts op.
ikkuhisperry @Cyb14 januari 2025 19:42
Sorry voor deze trage reactie nog, maar ik die oortjes helemaal de lucht in prijzen(ze zijn ook erg goed, daar kan je gewoon niet omheen.) Maar de service is, in mijn ervaring tenminste en wie ben ik nou, niet heel tof. Korte reacties terug, het kan niet, geen goede opties etc. Mijn eerste paar was binnen een behoorlijk korte periode al kaduk omdat een oortje niet meer wilde laden. Garantie natuurlijk, maar toch goed om even te vermelden.

Verder hoor ik jou zo, en ik wil eigenlijk even mijn TOZO O2 oortjes van 7 tientjes op Amazon promoten, een geweldig product voor het bedrag. Ik vond eerst dat ze zacht gingen, maar toen ik realiseerde dat ze gewoon zorgen dat ik geen(niet nog meer tenminste) gehoorschade oploop. En tja die heb ik al aangezien ik nooit ooit zelf eens op kan letten met wat ik doe.(zeker niet met die Openfit dingen, als je die eq krankt is het echt wel te hard hoe hard ze gaan de hele dag door dan. Volgensmij zijn mijn iphone (die ook op mijn oren let blijkbaar) al heel snel niet doen. Maar waarom ik het nog even benoem is dat je de scharnier kan draaien van deze oortjes, dus je kan dan effectief de afstand tussen de speaker en je gehoorgaatje verkleinen. Dus zws een goede optie om jou benoemde probleem tegen te gaan.
Marve79 @ikkuhisperry8 januari 2025 09:25
Doe mij maar de openrun. Die ben ik trouwens al vaak genoeg kwijt, laat staan 2 oortjes :P

Maar de openrun voel je amper dat je hem om hebt. Soms zoek ik ze zelfs en draag ik hem al.

Geluid is idd wat minder maar goed genoeg.
furiax83 @Marve798 januari 2025 10:57
Die zitten inderdaad heel makkelijk.
Ik draag de openrun dagelijks wanneer ik naar mijn werk fiets, eenmaal op het werk aangekomen pauzeer ik dan mijn muziek met de knop op de zijkant en ga ik naar de kleedkamers om mij om te kleden. Ik kan al niet meer tellen hoeveel keer ik uit de kleedkamer gekomen ben met de openrun nog steeds op mijn hoofd zonder dat ik het besefte dat ik hem nog op had. Je voelt dat ding totaal niet op je hoofd. Meestal moet een collega het dan zeggen dat ik hem nog draag.
Marve79 @furiax838 januari 2025 14:50
Inderdaad, tijdens trails schrik ik vaak als ik de muziek uit heb staan van shit ik ben ze kwijt. En dan zitten ze nog om. Briljant apparaat. Ik ben wel al aan mijn 6e of 7e toe inmiddels, begonnen bij Aftershokz. Maar ik wil niet anders meer.
Freezhost 8 januari 2025 09:13
Ben ik even blijk dat ik die Opencom niet heb gekocht met black friday, nu wacht de OpenMeet af. Zijn super fijne headsets ook voor het gebruik met teams
JayWheel @Freezhost8 januari 2025 18:22
Heb ik ook een tijdje op zitten azen. Er kwam maar geen aanbieding voorbij (Opencomm 2 UC)
Ben uiteindelijk voor de Openrun Pro 2 gegaan.
Deze gebruik ik alleen voor teams calls, maar wat een geweldige dingen zijn het.
Alleen de multipoint werkt niet lekker. Zodra ik met de telefoon buiten bereik ben geweest wordt de verbinding niet meer automatisch hersteld. Met de laptop wel gelukkig.
Freezhost @JayWheel8 januari 2025 21:34
Ja alles was met korting behalve die 2UC... Ik ga eens kijken naar die Openrun Pro 2, bedankt voor de tips
Davey400 8 januari 2025 09:14
“Omgekeerde geluidsgolven”.
Dat vraagt om uitleg.

Even gekeken wat ik kon vinden:
Wat ze lijken te doen is het toepassen van fase-annulering, waarbij geluidsgolven met tegengestelde fasen elkaar opheffen, waardoor geluid naar buiten wordt verminderd en de geluidsdruk gericht naar de gehoorgang wordt versterkt.

Een beetje zoals we dat kennen van het richten van WiFi met een antenne-array.

Als iemand meer details heeft dan word ik graag aangevuld of gecorrigeerd.

[Reactie gewijzigd door Davey400 op 8 januari 2025 09:21]

Jamie4242 @Davey4008 januari 2025 13:13
Dit klinkt een beetje als de cardioïde-opstelling die voor subwoofers op evenementen wordt gebruikt om het geluid directioneel naar het publiek te sturen i.p.v. rondom.

Ik kwam laatst deze video tegen die dit duidelijk laat zien.
proatjeboksem 8 januari 2025 09:15
Ah, er zit een accu in het doosje. Dat verklaart het een en ander.
Ik snapte er al niks van, groen lampje op het doosje, maar de oordopjes waren leeg (rftm vermoedelijk)

Maar, fijne oordopjes, het beste van twee werelden (in je oren of over je oren) wat mij betreft.
jja2000 @proatjeboksem8 januari 2025 10:20
Lampje buiten het doosje is voor het doosje, lampje binnen het doosje is voor de oortjes. Mocht je het echt zeker willen weten kun je ook de app gebruiken. Mocht je een wat afwijkende oplader gebruiken zou ik altijd even opletten dat die lampjes aangaan en niet knipperen, heb ik voorheen ook problemen mee gehad.
proatjeboksem @jja20008 januari 2025 10:30
kijk, dat scheelt mij (en mogelijk anderen) weer rftm :) Dank!
B64 @proatjeboksem8 januari 2025 13:47
rftm... ik wist niet dat dat ook al kon met die oortjes 8)7 :o
proatjeboksem @B648 januari 2025 14:03
Dat moest natuurlijk rtfm zijn, excuus. (en ook nog twee keer ook)
peeceej 8 januari 2025 09:47
Ik ben een beetje een niche case, want ik gebruik de Shokz producten voornamelijk omdat ik otosclerose heb. Een aandoening waarbij je gehoorbeentjes trillingen verminderd doorgeven aan het slakkenhuis, maar het slakkenhuis zelf nog wel goed functioneert. Ik kan muziek dus veel beter horen met bone conduction dan met reguliere oortjes. Het enige nadeel is die band achter je hoofd als je bijvoorbeeld op bed ligt. Ik hoop dus van harte dat Shokz nog eens een bone conduction variant maakt waarbij je twee losse oortjes hebt zoals het product in het artikel, én een variant waarbij de trilkast achter het oren zit in plaats van tegen je slaap. Daar geleidt het namelijk nog beter.
Shadow-Dancer 8 januari 2025 10:21
Momenteel gebruik ik de Openfit Air bij het sporten en op de fiets en vind het een goed alternatief op hun bone conduction oortjes. Het geluid is merkbaar beter dan bone conduction. Ik had wel gehoopt dat ze iets anders konden verzinnen voor de besturing op de oordopjes zelf. De touch besturing van de Openfit is erg beperkt en de volume aanpassen is enorm traag.

Hele fijne producten van Shokz maar ik vind wel dat ze altijd overdrijven met hun marketing en al die 'nieuwe' technologieën die ze elk jaar weer uitvinden.
peeceej @Shadow-Dancer8 januari 2025 13:49
Klopt. Ik heb het idee dat ze qua ontwikkeling een beetje tegen een muur oplopen momenteel. De techniek staat als een huis, het zijn nu vooral de toepassingen waar op ingezet wordt.
stimpy183 8 januari 2025 13:27
Die zitten idd fantastisch goed. Geluid matig is het goed, jammer dat bij het fiets er wel veel ruis is.
Maar dat is ook normaal met het open oor design.

ik heb wel problemen met mjn oortjes dat die zelf in de case hun batterij drainen. Dus als ik die een week in de kast leg dan is de batterij van de oortjes + de case leeg.
Tweddy @stimpy1838 januari 2025 21:25
Is het geluid nou matig of goed? Waarom heb je tijdens het fietsen last van ruis?
JR1966 12 januari 2025 16:44
Ik heb de Openfit vorig jaar voor mijn vrouw aangeschaft, voor het hardlopen. Ze is er erg tevreden over. Zelf vind ik ze ook erg prettig. Prima laag, prima detail. Zitten briljant en je bent nog onderdeel van de omgeving. Vond ze zelf erg veel prettiger dan de modelletjes met bone conduct. Daar werd ik een beetje iebelig van, dat gekriebel op je hoofd. Maar dat is net dit soort dus niet meer nodig.

Met een beetje geluk is generatie 2 nog wat beter.

Nb. Zelf hol ik met Bose Quietcomfort II. Dat is een heel ander soort oordopjes. Die zijn zonder ANC buiten eigenlijk niet bruikbaar. Of het moet helemaal windstil zijn. Staat tegenover dat ze in de trein enzo dus wel ANC hebben. (En heel erg veel bas) Maar dan zit je itt de Openfit wel helemaal in je eigen bubbeltje.

Voor hollen enzo is de Openfit van harte aanbevolen.

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