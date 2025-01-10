Soundcore onthult open oortjes, speaker met AI-karaokefuncties en buitenmodel

Soundcore onthult verschillende nieuwe audioproducten tijdens de CES. Naast de open-ear clip-on AeroClip-oordopjes toont het Anker-submerk een speaker met AI-karaokefuncties en een draagbare luidspreker die op buitengebruik is gericht. Het bedrijf deelt nog geen adviesprijzen.

De Soundcore AeroClip-oortjes hebben een open-ear Soundcore AeroClipclip-on-ontwerp. De open ring is gemaakt van een 0,5mm titanium draad en zacht tpu. Hierdoor moet hij een flexibele pasvorm hebben en de druk gelijkmatig verdelen. De oordopjes zijn met 5 graden gebogen aan de achterkant, wat volgens Soundcore de druk in het oor moet verminderen.

De fabrikant gebruikt AI om de kwaliteit van telefoongesprekken te verbeteren en 'virtuele bas-technologie' om een rijke bas te leveren, maar geeft in beide gevallen geen details. De AeroClip zal naar verwachting vanaf midden mei beschikbaar zijn.

Soundcore richt zich met de Rave 3S op feestjes. Hij komt in het grootste formaat van het merk, levert 200W aan geluid en kan de ingebouwde verlichting synchroniseren op basis van de afgespeelde muziek. De speaker beschikt over verschillende AI-gestuurde karaokefuncties, waaronder AI-vocal remover, enhancer en reverb. De Rave 3S komt met twee draadloze microfoons die in het apparaat opgeborgen kunnen worden. De speaker wordt eind januari verwacht.

Tot slot is er de Boom 2 Pro. Deze draagbare luidspreker heeft een vermogen van 140W en bevat twee woofers, dubbele tweeters en twee passieve radiators. De IP68-certificatie wijst erop dat hij geschikt is voor buitengebruik. Bovendien drijft hij volgens het audiomerk op water, wat hem ideaal moet maken voor gebruik in en rond zwembaden. Overige eigenschappen omvatten aanpasbare rgb-lichteffecten en een accuduur van 20 uur. De Boom 2 Pro wordt eind maart verwacht.

Soundcore Rave 3S Boom 2 ProSoundcore Rave 3S Boom 2 Pro

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 10-01-2025 21:06 23

10-01-2025 • 21:06

23

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Soundcore AeroClip

vanaf € 123,70

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Reacties (23)

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Nicked 10 januari 2025 22:21
Ik kan me niet helemaal inbeelden hoe die oordopjes op je oor clippen, jammer dat daar geen afbeelding van is. Ik ben namelijk wel op zoek naar fatsoenlijke oordopjes die niet in-ear zijn, maar weet tot nu toe nog niet zo gauw iets te vinden wat me kan bekoren. Blijkbaar ben ik iets te selectief.
Dus ik ben wel benieuwd naar deze.

[Reactie gewijzigd door Nicked op 10 januari 2025 22:22]

latislos @Nicked10 januari 2025 22:32
zo ziet dat er uit:
https://cdn.shopify.com/s...01_US_V1.png?v=1735891100
Nicked @latislos12 januari 2025 22:24
Thanks, dat maakt het wel duidelijk ja. Niet mijn ding dus (ik vind het heel suf).
coffey @Nicked11 januari 2025 18:14
Ik heb na lang vergelijken de Soundcore Aerofit Pro voor als ik de omgeving nog wil horen. Niet meest esthetisch maar heeft fysieke knoppen ipv touch. Voor sporten en in de trein enzo de soundcore sport x20. Beide hebben een ear hook maar dat bevalt me dus uitstekend.
Nicked @coffey12 januari 2025 22:26
Dat is eigenlijk wel interessant ja. Heb denk ik niet zo'n probleem met die vormfactor dus dit is een interessante optie.
schekker @Nicked11 januari 2025 17:35
Lijkt me hetzelfde principe als de Bose Open Earbuds Ultra (die me trouwens wel heel goed bevallen)
Verwijderd @Nicked13 januari 2025 11:56
Sony Linkbuds zijn geweldig, snap alleen niet waarom ze nu zo achterlijk duur zijn.
Fred13 10 januari 2025 22:54
Soundcore aerofit 2 al eens geprobeerd?
Bevallen me goed als open earphone.
storchaveli 11 januari 2025 00:28
Ai Ai en nogmaals Ai….
Quintiemero @storchaveli11 januari 2025 09:08
Noicecancel is AI-sound control. Het perfecte geluid voor ieder moment.
B64 @storchaveli11 januari 2025 10:51
Inderdaad, het valt nog mee dat die Boom 2 Pro geen AI gebruikt om te blijven drijven.
ed737 @storchaveli11 januari 2025 12:37
In België hebben ze al veel langer een variant: amai, amai en nogmaals amai.
Micromize 10 januari 2025 22:37
Sony Linkbuds al geprobeerd? @Nicked

OT; ik had hetzelfde, na een afbeelding gezien te hebben laat ik ze toch even aan me voorbij gaan ;(

[Reactie gewijzigd door Micromize op 10 januari 2025 22:38]

Nicked @Micromize12 januari 2025 22:22
Thanks voor de tip, die zien er inderdaad erg interessant voor mij uit! Eens kijken hoe ik die even kan proberen :D
flaskk 11 januari 2025 02:38
Ben benieuwd wanneer de eerste printer met AI aangekondigd wordt.

Is dit het nieuwe marketing woord van 2025? Zoals overdreven veel vram van videokaarten 10 jaar geleden? (Gt730 4gb) Of 3d televisies?

OT ik heb zelf in ear en q35 koptelefoon van soundcore en meer dan tevreden over!
Zwarte_os @flaskk11 januari 2025 09:13
Lijkt me helemaal geen gek iets, een ‘a.i.’ die je foto of document nog even optimaliseert zodat ze inkt besparen, sneller printen of juist er beter uitkomen. Tuurlijk, een beetje kenner kan dat allemaal zelf maar voor de leek is dat ideaal
Marzman @flaskk14 januari 2025 15:38
Mijn printer heeft AI die kleuren om kan zetten in grijstinten ;)
Pusherman_ 11 januari 2025 10:00
Hoe zit dat met die speakers van Soundcore, zijn die net als JBL aan elkaar te linken?

Ik vind de charge en extreme serie van JBL echt super maar ik ben zwaar afgeknapt op dat er elke keer een nieuwe techniek komt om ze onderling te kunnen koppelen (partyboost, connect+) die niet backwards compatible is.

Sowieso wordt het toch wel eens tijd dat daar een universele standaard voor komt of dat dat gewoon merk onafhankelijk werkt via BT (een soort mesh systeem ofzo). Zo moeilijk moet dat niet zijn toch?
JeroenH 10 januari 2025 21:25
"De oordopjes zijn met 5 graden geboden"

Wat betekent dat? :?
AuteurIdrizV @JeroenH10 januari 2025 21:26
Dat moest dus gebogen zijn ;) bericht is gecorrigeerd!
Quintiemero @tinzarian11 januari 2025 09:09
Zo, jij bent op oorlogspad deze vroege ochtend.

Ff op een nette manier feedback geven ;)

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