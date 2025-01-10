Soundcore onthult open oortjes, speaker met AI-karaokefuncties en buitenmodel

Soundcore onthult verschillende nieuwe audioproducten tijdens de CES. Naast de open-ear clip-on AeroClip-oordopjes toont het Anker-submerk een speaker met AI-karaokefuncties en een draagbare luidspreker die op buitengebruik is gericht. Het bedrijf deelt nog geen adviesprijzen.

De Soundcore AeroClip-oortjes hebben een open-ear clip-on-ontwerp. De open ring is gemaakt van een 0,5mm titanium draad en zacht tpu. Hierdoor moet hij een flexibele pasvorm hebben en de druk gelijkmatig verdelen. De oordopjes zijn met 5 graden gebogen aan de achterkant, wat volgens Soundcore de druk in het oor moet verminderen.

De fabrikant gebruikt AI om de kwaliteit van telefoongesprekken te verbeteren en 'virtuele bas-technologie' om een rijke bas te leveren, maar geeft in beide gevallen geen details. De AeroClip zal naar verwachting vanaf midden mei beschikbaar zijn.

Soundcore richt zich met de Rave 3S op feestjes. Hij komt in het grootste formaat van het merk, levert 200W aan geluid en kan de ingebouwde verlichting synchroniseren op basis van de afgespeelde muziek. De speaker beschikt over verschillende AI-gestuurde karaokefuncties, waaronder AI-vocal remover, enhancer en reverb. De Rave 3S komt met twee draadloze microfoons die in het apparaat opgeborgen kunnen worden. De speaker wordt eind januari verwacht.

Tot slot is er de Boom 2 Pro. Deze draagbare luidspreker heeft een vermogen van 140W en bevat twee woofers, dubbele tweeters en twee passieve radiators. De IP68-certificatie wijst erop dat hij geschikt is voor buitengebruik. Bovendien drijft hij volgens het audiomerk op water, wat hem ideaal moet maken voor gebruik in en rond zwembaden. Overige eigenschappen omvatten aanpasbare rgb-lichteffecten en een accuduur van 20 uur. De Boom 2 Pro wordt eind maart verwacht.