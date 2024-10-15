OPPO brengt Enco X3i draadloze oordopjes uit in Nederland

OPPO brengt zijn nieuwste draadloze oordopjes, de Enco X3i, dinsdag uit in Nederland. De oordopjes zijn onder meer uitgerust met actieve ruisonderdrukking en worden verkocht voor een adviesprijs van 149 euro.

De oordopjes zijn uitgerust met een 10,4mm-woofer en een 6mm-tweeter. Volgens OPPO moet dit zorgen voor een frequentiebereik van 15Hz tot 40kHz. De oordopjes zijn uitgerust met actieve ruisonderdrukking. OPPO claimt een dempingsniveau tot 49dB. De oordopjes passen de anc-modus automatisch aan op basis van omgevingsgeluiden. Qua accuduur belooft OPPO tot 10 uur gebruik zonder anc, of 44 uur inclusief de oplaadcase. Met snelladen zou 10 minuten opladen goed zijn voor 7 uur luistertijd.

De Enco X3i is IP55-gecertificeerd voor stof- en waterbestendigheid. Bediening gaat via aanraakgevoelige vlakken op de steeltjes, waarmee ook het volume geregeld kan worden. De oordopjes ondersteunen dubbele apparaataansluitingen en zijn compatibel met Android, iOS en Windows. Ook ondersteunen ze Fast Pair. OPPO brengt de Enco X3i uit voor een adviesprijs van 149 euro. De oordopjes zijn verkrijgbaar via OPPO's webshop en andere verkoopkanalen.