OPPO brengt Enco X3i draadloze oordopjes uit in Nederland

OPPO brengt zijn nieuwste draadloze oordopjes, de Enco X3i, dinsdag uit in Nederland. De oordopjes zijn onder meer uitgerust met actieve ruisonderdrukking en worden verkocht voor een adviesprijs van 149 euro.

De oordopjes zijn uitgerust met een 10,4mm-woofer en een 6mm-tweeter. Volgens OPPO moet dit zorgen voor een frequentiebereik van 15Hz tot 40kHz. De oordopjes zijn uitgerust met actieve ruisonderdrukking. OPPO claimt een dempingsniveau tot 49dB. De oordopjes passen de anc-modus automatisch aan op basis van omgevingsgeluiden. Qua accuduur belooft OPPO tot 10 uur gebruik zonder anc, of 44 uur inclusief de oplaadcase. Met snelladen zou 10 minuten opladen goed zijn voor 7 uur luistertijd.

De Enco X3i is IP55-gecertificeerd voor stof- en waterbestendigheid. Bediening gaat via aanraakgevoelige vlakken op de steeltjes, waarmee ook het volume geregeld kan worden. De oordopjes ondersteunen dubbele apparaataansluitingen en zijn compatibel met Android, iOS en Windows. Ook ondersteunen ze Fast Pair. OPPO brengt de Enco X3i uit voor een adviesprijs van 149 euro. De oordopjes zijn verkrijgbaar via OPPO's webshop en andere verkoopkanalen.

Oppo Enco X3i
OPPO Enco X3i

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 15:08 10

15-10-2024 • 15:08

10

Lees meer

OPPO introduceert vouwbare Find N5 op 20 februari; plant wereldwijde release
OPPO introduceert vouwbare Find N5 op 20 februari; plant wereldwijde release Nieuws van 10 februari 2025
OPPO brengt Enco Air4 Pro-oordoppen uit in Nederland voor 99 euro
OPPO brengt Enco Air4 Pro-oordoppen uit in Nederland voor 99 euro Nieuws van 27 januari 2025
Soundcore onthult open oortjes, speaker met AI-karaokefuncties en buitenmodel
Soundcore onthult open oortjes, speaker met AI-karaokefuncties en buitenmodel Nieuws van 10 januari 2025
OPPO brengt Reno13 en Reno13 Pro uit in China
OPPO brengt Reno13 en Reno13 Pro uit in China Nieuws van 26 november 2024
OPPO brengt Find X8 Pro-smartphone naar Europa voor 1149 euro
OPPO brengt Find X8 Pro-smartphone naar Europa voor 1149 euro Nieuws van 21 november 2024
Audio-Technica introduceert open-backhoofdtelefoon voor 999 euro
Audio-Technica introduceert open-backhoofdtelefoon voor 999 euro Nieuws van 26 oktober 2024
OPPO brengt A60 5G-, A40- en A40M-budgetphones uit voor prijzen tot 249 euro
OPPO brengt A60 5G-, A40- en A40M-budgetphones uit voor prijzen tot 249 euro Nieuws van 9 september 2024
Tecno en OPPO tonen renders smartphones met dubbel vouwbaar scherm
Tecno en OPPO tonen renders smartphones met dubbel vouwbaar scherm Nieuws van 29 augustus 2024
OPPO brengt Reno12F 5G met MediaTek 6300-soc uit voor 399 euro
OPPO brengt Reno12F 5G met MediaTek 6300-soc uit voor 399 euro Nieuws van 26 augustus 2024
OPPO introduceert A80 5G met verstevigde behuizing voor 299 euro
OPPO introduceert A80 5G met verstevigde behuizing voor 299 euro Nieuws van 12 augustus 2024
OPPO brengt Find X- en Reno12-series wereldwijd uit
OPPO brengt Find X- en Reno12-series wereldwijd uit Nieuws van 5 juni 2024
OPPO brengt Reno11 met betere camera uit in Nederland voor 449 euro
OPPO brengt Reno11 met betere camera uit in Nederland voor 449 euro Nieuws van 19 april 2024
OPPO brengt eerste details slimme bril Air Glass 3 naar buiten - update
OPPO brengt eerste details slimme bril Air Glass 3 naar buiten - update Nieuws van 26 februari 2024
OPPO A18-budgettelefoon krijgt betere soc en helderder scherm en kost 169 euro
OPPO A18-budgettelefoon krijgt betere soc en helderder scherm en kost 169 euro Nieuws van 2 februari 2024
Meer producten en artikelen
Oordopjes OPPO Oordopjes

Reacties (10)

-Moderatie-faq
10
10
4
0
0
6
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
PVTD 15 oktober 2024 15:49
Kopie pasta Oneplus Buds 3, die aan 99€ stond toen ik die in Februari kocht. Correctie, gratis kreeg bij aankoop van OnePlus Watch 2...
Edit: source: https://www.oneplus.com/global/oneplus-buds-3/specs
On-topic, Love them, voor mij de beste buds tot nu toe.

[Reactie gewijzigd door PVTD op 15 oktober 2024 15:50]

MPIU8686 @PVTD15 oktober 2024 15:51
Vraagje, gaan deze echt 10 uur lang ( 5 uur noise cancelling) mee zoals aangegeven ongeacht welk volume en bass deze afspelen ?


Bij deze Enco X3i staat zelfs 10uur aangegeven, lijkt me wel heel optimistisch te zijn


.

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 15 oktober 2024 15:57]

PVTD @MPIU868615 oktober 2024 15:55
Zonder in hoesje te steken, neen, en zeker niet als je de ANC aan hebt staan, maar je zou ze nooit 10u dragen, er is altijd een moment dat je die in zijn doosje terugzet om te eten vb. Die laden zeer snel op. ANC is ook echt super zowel noise cancelling als passtrough, ik wandel met mijn hond in de nacht en hoor de auto's van ver komen met muziek aan of in een discord call. er is ook een fout in de specs, er is véél meer dan 10m bereik.

[Reactie gewijzigd door PVTD op 15 oktober 2024 15:57]

MPIU8686 @PVTD15 oktober 2024 16:00
Inderdaad, hier hoogstens 2 tot 4 uur in de oren. Maar ik gebruik gewone van JVC zonder noise cancelling, al komt er op zich zeer weinig volume van buitenaf door .. auto's hoor ik zelfs niet komen. Het moeten al zware, grote of luide voertuigen zijn wil ik het horen.


.

[Reactie gewijzigd door MPIU8686 op 15 oktober 2024 16:04]

Xfade @PVTD15 oktober 2024 21:51
dus wat is je punt ?
Dat ik die buds 3 voor een tientje minder kan kopen ? 89 bij belsimpel.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 15 oktober 2024 21:52]

jimz93 @Xfade16 oktober 2024 07:53
Die van mij 2 weken geleden voor €60 kunnen kopen, dan scheelt het toch aanzienlijk in prijs... :)
PVTD @Xfade17 oktober 2024 16:52
Mijn punt is, dit is gewoon rebrand zelfde model voor 50€ meer. exact zelfde specs en is niet "nieuw" maar intussen meer dan 8 maand oud. Dat was mijn punt.
Michster 15 oktober 2024 15:50
Is dit zowat de opvolger van de enco x2? Dat zijn mijn huidige oordoppen en vind ze voor het geld nog altijd de beste optie. Benieuwd of er veel verbeterd is hiermee.
Glenn C @Michster15 oktober 2024 21:37
Hoi de Oppo X3i is voor zover ik weet niet de opvolger van de Oppo X2 maar die wordt eind deze maand gepresenteerd en heet de Oppo Enco X3 MET Dynaudio. De X3i heeft dat volgens mij niet. BTW: ik had de Oppo X zwart (verkocht) nu heb ik de Oppo X2 in een witte, hier luister ik naar en een zwarte X2 nog geseald in de doos. Fantastisch Geluid !! Veel beter dan de concurrentie. Zoals die hap uit die appel.Trouwens, de meeste mensen kennen Oppo Earbuds niet, todat ze het geluid horen. Denk zelf
dat ik uiteindelijk de Oppo X3 ga kopen. Mvg Glenn

[Reactie gewijzigd door Glenn C op 15 oktober 2024 21:41]

Michster @Glenn C16 oktober 2024 10:46
Hey, dank je voor reactie! Die X3 ga ik dan goed in de gaten houden. Enigste andere earbuds die k geprobeerd heb en die ik misschien beter zou nemen zijn de Denon Perl pro met hun gepersonaliseerd geluid, maar die zijn veel duurder en ik kreeg ze niet met een goede seal in mijn oren.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.