OPPO introduceert vouwbare Find N5 op 20 februari; plant wereldwijde release

OPPO houdt op 20 februari een evenement in Singapore. Het bedrijf kondigt dan de wereldwijde release van de OPPO Find N5 aan. De fabrikant deelde ook enkele nieuwe beelden van de dunne vouwbare smartphone.

Uit een post op X blijkt dat het evenement om 12.00 uur plaatselijke Nederlandse tijd zal plaatsvinden. De aankondiging zal ook via een YouTube-livestream te volgen zijn. In een andere post op X werden meer informatie en meer beelden van de OPPO Find N5 gedeeld. Hieruit blijkt dat de smartphone in twee kleuren beschikbaar komt: zwart en wit. Uit promomateriaal op de officiële website van OPPO blijkt dat de achterkant van de witte variant een textuureffect heeft meegekregen. De Find N5 krijgt aan de zijkant ook een notificatieschakelaar mee. Op de achterzijde van het toestel zijn er drie cameralenzen te zien.

De OPPO Find N5 is recent nog in het nieuws gekomen. De Chinese fabrikant heeft eind januari enkele teaserbeelden van de vouwbare smartphone gedeeld waarin de afmetingen van de smartphone werden getoond. Op een van de foto’s was het toestel te zien naast twee gestapelde yuanmunten. Hieruit kan worden afgeleid dat de smartphone in opengeklapte vorm ongeveer 3,7mm dik is.