OPPO brengt Enco Air4 Pro-oordoppen uit in Nederland voor 99 euro

OPPO heeft de Enco Air4 Pro-oordoppen uitgebracht in Nederland. De oortjes zijn per direct te koop voor 99 euro. De draadloze oordoppen hebben actieve noisecancelling en een accuduur van maximaal 12 uur, of tot 44 uur inclusief case.

De oortjes hebben 12,4mm-drivers en drievoudige microfoons voor de actieve noisecancelling. OPPO claimt dat de noisecancelling tot 49dB aan geluid kan onderdrukken en bij windsnelheden tot 20km/u werkt. De oordoppen hebben een transparantiemodus om geluid van buitenaf door te laten.

De Enco Air4 Pro ondersteunen Bluetooth 5.4 en de LHDC 5.0-bluetoothcodec. OPPO spreekt van een latency van 47ms en Google Fast Pair-ondersteuning. De oortjes hebben aanraakbediening en gebruikers kunnen dubbeltikken op een van de oordoppen om selfies te maken met een telefoon. Zonder noisecancelling hebben de oortjes een accuduur van tot 12 uur, of tot 44 uur met laadcase. OPPO meldt niet wat de accuduur is met noisecancelling aan. Na 10 minuten laden zijn de oortjes maximaal 4 uur te gebruiken, eveneens zonder actieve noisecancelling.

OPPO zegt dat de oortjes elk 4,4 gram wegen en IP55-stof- en waterbestendig zijn. De Enco Air4 Pro komen in Nederland uit in het wit. De oordoppen waren al sinds vorig jaar in andere landen te koop, maar waren nog niet officieel in Nederland uitgebracht.