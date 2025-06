OPPO brengt A60 5G-, A40- en A40M-budgetphones uit voor prijzen tot 249 euro

OPPO heeft drie nieuwe budgetsmartphones geïntroduceerd: de OPPO A40, A40m en A60 5G. De toestellen beschikken elk over een 6,67”-lcd, een 50-megapixelcamera en een verstevigde behuizing. De A40 kost 189 euro, terwijl de A40m 219 euro en de A60 5G 249 euro kost.

De display van de OPPO A40m heeft volgens de fabrikant een maximale verversingssnelheid van 90Hz, net als het scherm van de OPPO A40. Bij de OPPO A60 5G ligt die verversingssnelheid op 120Hz. De panelen van de smartphones kunnen een piekhelderheid van 1000cd/m² aan. Achter de schermen zijn vingerafdrukscanners geïnstalleerd. De drie toestellen zijn uitgerust met een primaire camera van 50 megapixel en hebben een selfiecamera die foto’s van maximaal 5 megapixel kan maken. Aan de achterkant is ook een flickersensor aanwezig.

De OPPO A60 5G beschikt over een MediaTek Dimensity 6300-soc, terwijl de twee overige smartphones met een Snapdragon 6s 4G Gen 1 uitgerust worden. Het werkgeheugen van de A60 5G en A40 is 4GB groot en bestaat uit Lppdr4x-geheugen. Bij de A40m is gekozen voor 8GB. De opslagcapaciteit ligt bij de A60 5G en A40 op 128GB. Bij de A40m ligt dit op 256GB. Dit geheugen bestaat uit een eMMC 5.1-module. Het is mogelijk om de opslagruimte van de telefoons uit te breiden met een geheugenkaart.

De behuizingen van de OPPO A40 en A40m hebben dezelfde afmetingen: 165,71x76,02x7,86mm. De A60 5G meet dan weer 165,77x76,08x7,86mm. De drie smartphones wegen elk 168g en hebben een 5100mAh-accu. Alle drie de toestellen ondersteunen snelladen met 45W.

De smartphones bieden ondersteuning voor Wi-Fi 5, Bluetooth Low Energy en NFC. De A60 5G beschikt ook over een 5G-radioantenne en ondersteunt Bluetooth 5.3. De toestellen ondersteunen audiocodecs SBC, AAC en aptx. Er zijn een USB-C-aansluiting en een 3,5mm-audiojack aanwezig. De OPPO A60 5G, A40 en A40m draaien op ColorOS 14.0. Dit besturingssysteem is gebaseerd op Android 14.