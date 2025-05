OPPO voorziet A79 in tegenstelling tot voorganger van 1080p-scherm

OPPO heeft de A79 5G uitgebracht in de Benelux. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de A79 een display met 2400x1080 pixels, waar de voorganger het nog moest doen met 1612x720 pixels.

Dat scherm is bovendien groter en feller, zo meldt OPPO. Het gaat om een 6,72"-lcd met een verversingssnelheid van 90Hz en een maximale helderheid van 680cd/m2. Dat is meer dan de 575cd/m2 van zijn voorganger, maar minder dan veel andere huidige telefoons.

De soc is een Mediatek Dimensity 6020, voorzien van 5G-modem. Dat is op papier nauwelijks een upgrade ten opzichte van de Dimensity 700 van zijn voorganger: het heeft dezelfde cpu-kernen en dezelfde gpu. De telefoon heeft stereoluidsprekers. De camera's zijn een 50-megapixelhoofdcamera, een 'portretcamera' van 2 megapixel en een 8-megapixelfrontcamera. De software kan de foto's opblazen tot 108 megapixel, maar waarom dat is, vermeldt de fabrikant niet. Veel telefoons die een sensor hebben van 108 megapixel verkleinen juist foto's naar bijvoorbeeld 12 megapixel.

De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en kan laden met 33W. De telefoon heeft 4GB aan werkgeheugen en 128GB aan UFS 2.2-opslag. De adviesprijs van de telefoon is 299 euro en hij komt maandag uit.