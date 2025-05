Venezuela stopt met eigen cryptomunt Petro

Venezuela is gestopt met de eigen cryptomunt Petro. De munt heeft in totaal bijna zes jaar bestaan, maar was in die tijd nooit een groot succes.

De overheid van Venezuela begon in 2018 met Petro om onder Amerikaanse sancties uit te komen, maar veel burgers van het land begrepen niet precies hoe het werkte, meldt Barrons. Er was bovendien een politiek schandaal rond de cryptomunt. Patria Platform, waar burgers in Petro konden handelen, meldde het stoppen van de munt.

Petro is de afgelopen jaren ingezet voor betalingen, onder meer bij staatsdiensten. Gebruikers die Petro hebben, krijgen de waarde uitbetaald in regulier geld, bolivars. De portemonnees van gebruikers zijn vanaf maandag niet meer beschikbaar om betalingen mee te doen.