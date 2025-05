Delta verhoogt snelheid 5Gbit/s-abonnement naar 8Gbit/s

Internetprovider Delta heeft de snelheid van zijn snelste internetabonnement verhoogd van 5Gbit/s naar 8Gbit/s. Odido biedt al langer een 8Gbit/s-abonnement aan. Bestaande en nieuwe klanten krijgen de nieuwe snelheid.

Het Unlimited Glasvezel-abonnement verandert verder niet, meldt Delta. De prijs blijft staan op 125 euro per maand. Voor die prijs krijgen klanten ook een mobiel abonnement met onbeperkt 5G erbij. Odido vraagt 85 euro voor dezelfde snelheid, maar heeft er geen 5G-abonnement bij. KPN heeft 4Gbit/s voor 67,50 euro.

Het is onbekend waarom Delta juist nu de hogere snelheid gaat aanbieden. De gebruikte techniek, XGS-PON, zit al langer in het netwerk en kan die snelheden in theorie altijd aan. Het abonnement blijft alleen beschikbaar in combinatie met een mobiel abonnement. Met een los internetabonnement is de maximale snelheid 2Gbit/s. Tweakers schreef eerder dit jaar een achtergrondartikel over de hoge snelheden via glasvezel.