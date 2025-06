Hands-on met Wi-Fi 7

De komst van Wi-Fi 7 hangt al een tijdje in de lucht. Ruim een jaar geleden presenteerde Qualcomm de FastConnect 7800-chipset op de Mobile World Congress, en deze chipset vinden we inmiddels al terug in mobiele telefoons zoals de Xiaomi 13 Pro en ASUS ROG Phone. De eerste Wi-Fi 7-clients zijn dus al verkrijgbaar in Europa, maar je hebt daar nog weinig aan omdat er nog geen accesspoints, wifirouters of meshsetjes in de winkel liggen met Wi-Fi 7.

Voor wie ons uitgebreide artikel over Wi-Fi 7 nog niet heeft gelezen, beginnen we eerst met een korte uitleg: bij de ontwikkeling van Wi-Fi 7 is vooral aandacht besteed aan het vergroten van de doorvoersnelheid. De twee belangrijkste eigenschappen die hiervoor moeten zorgen, zijn de grotere bandbreedte van 320MHz, de stap omhoog in modulatie (4k-QAM) en mlo. Dit laatste staat voor multi-link operation, een techniek waarbij alle frequentiebanden tegelijk gebundeld kunnen worden ingezet voor dataoverdracht.

Bij elkaar moet dat zorgen voor een theoretisch maximale doorvoersnelheid van 46Gbit/s, opgebouwd uit zestien spatial streams van 2,88Gbit/s per stuk. Dat is fors hoger dan bij Wi-Fi 6(E), dat maximaal acht streams van 1,2Gbit/s kan bundelen voor een totaal van 9,6Gbit/s. Er zijn echter geen apparaten met zoveel antennes, dus dit zijn uiterst theoretische voorbeelden. In de praktijk zullen clients veelal over twee antennes beschikken en routers over het dubbele aantal. Omdat de snelheid per stream op papier verdubbelt, betekent dit dat Wi-Fi 7-apparatuur met dezelfde hoeveelheid antennes de potentie heeft om flink sneller te zijn.

Maximale snelheden volgens specificatie. Bron: TP-Link

Tot voor kort konden we bij gebrek aan Wi-Fi 7-accesspoints niet testen of die beloftes waargemaakt worden, maar daar is nu verandering in gekomen.

Experimentele Wi-Fi 7-apparatuur

TP-Link bracht deze week een bezoek aan de redactie en het testlab van Tweakers, en nam daarbij Wi-Fi 7-apparatuur mee, zodat we konden kijken hoe die in de praktijk presteert. Die apparatuur betrof nu nog een prototype: we kijken naar een Amerikaanse Deco BE85 BE22000 Tri-Band-meshset die geschikt is gemaakt voor gebruik in Europa. Hiervan komt in de nabije toekomst een Europese variant die nog kan verschillen in de samenstelling van de hardware ten opzichte van de meshwifiset waar we vandaag naar kijken.

De TP-Link BE85 heeft Wi-Fi 7-ondersteuning waarmee je een stuk meer bandbreedte beschikbaar krijgt dan de vorige generatie Wi-Fi 6(E)-apparatuur biedt. Dat is niet alleen draadloos: ook de netwerkpoorten zijn geschikt voor hoge snelheden. De BE85 beschikt over twee 10Gbit/s-aansluitingen, twee 2,5Gbit/s-aansluitingen en een sfp-aansluiting voor bijvoorbeeld glasvezel in combinatie met een sfp-module.

De Amerikaanse consument vindt in de verpakking drie meshnodes. Er wordt verwacht dat deze set in Europa per twee stuks verpakt zal worden met een combinatieprijs van 899 euro. Hiernaast komen dan ook losse exemplaren te koop om zo'n basisset mee uit te breiden.

Testopstelling

Onze meshopstelling is nog in opbouw, dus eigenschappen die meshspecifiek zijn, kunnen we nog niet testen. Toch willen we de kans niet voorbij laten gaan om eens in de praktijk te kijken naar de prestaties van Wi-Fi 7 en dan vooral op het gebied van bandbreedte; per slot van rekening is dat zo'n beetje de crux waar Wi-Fi 7 om draait.

Om de hoge bandbreedtes die Wi-Fi 7 met zich meebrengt, te meten, is een meshset als deze eigenlijk ideaal vanwege de radio-eigenschappen. De Wi-Fi 7-clients die nu verkrijgbaar zijn, beschikken allemaal over ondersteuning voor maximaal twee streams. De meshnodes waar we vandaag naar kijken, koppelen zichzelf onderling met vier wifistreams, wat de bandbreedte verdubbelt.

De tests gingen niet zonder slag of stoot, wat natuurlijk niet helemaal onverwacht is voor een omgebouwd product met een vers ontwikkelde firmware. Zo hadden we vaak meerdere testpogingen nodig voordat de snelheid goed op gang kwam, duikelde in sommige testen de snelheid ineens onverklaarbaar omlaag en bleek de uplinkrichting in de praktijk iets sneller dan de downlinkrichting. We hebben daarom de meeste testen meerdere malen herhaald en we publiceren hieronder het best behaalde resultaat.

Maximale doorvoer

Om de maximale doorvoer van de backhaul te testen, hebben we de twee 10Gbit/s-netwerkadapters van onze trafficgenerator elk verbonden met een node, deze anderhalve meter van elkaar verwijderd opgesteld in onze kooi van Faraday om zo zonder externe ruis de backhaulverbinding tussen de twee meshapparaten voluit te kunnen belasten.

De maximale doorvoersnelheid van de backhaulverbinding, gemeten in megabit/s

Zoals te zien is, hebben we de doorvoer over de backhaul in beide richtingen getest, waarbij opvalt dat de uplinkrichting, dus richting de 'hoofd'-node die aan de internetverbinding hangt, de snelste richting is. Met 8262Mbit/s doorvoer kom je al aardig richting de 10Gbit/s, een doorvoersnelheid die je misschien bij een enkele tweaker in de backbone van het bedrade netwerk aantreft, maar voor de rest vrijwel ongekend is voor de gemiddelde thuisset-up. In de downlinkrichting komt de snelheid iets lager uit, al kan dit zijn doordat dit verkeer wordt geanalyseerd door bijvoorbeeld de firewall. De exacte oorzaak konden we niet direct achterhalen en het kan ook aan de prototypestatus van het apparaat liggen.

De maximale snelheid die Wi-Fi 7 belooft, is in theorie 2882Mbit/s per stream bij een kanaalbreedte van 320MHz, 4096QAM en de kortste guard interval. Als er vier streams bij elkaar zijn, kom je uit op 11528Mbit/s. Met de onvermijdelijke demping, ruis en protocoloverhead haal je daar over het algemeen zo'n 70 procent van, wat neerkomt op 8067Mbit/s. Wij zagen dus zelfs een nog iets hogere doorvoorsnelheid. Dat komt mogelijk omdat we onder ideale omstandigheden hebben getest, maar we kunnen ook niet uitsluiten dat multi-link operation actief was. Dit hebben we bekeken met de spectrumanalyzer, waar inderdaad veel activiteit op 5GHz zichtbaar was en ook de 2,4GHz-band in gebruik bleek te zijn.

Een tweede aanwijzing dat multi-link operation actief was, was de aparte opbouw van de bandbreedte in de backhaul. Als we een actieve doorvoertest met iPerf3 stopten, terwijl de router tegen de 8Gbit/s presteerde, en direct daarna weer startten, was de doorvoer een moment tussen de 200 en 300Mbit/s, steeg na een paar seconden naar een waarde rond de 3Gbit/s en nog een moment later klom de bandbreedte omhoog om uiteindelijk rond die 8Gbit/s uit te komen. Het lijkt erop dat de router opeenvolgend de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-radioband inzet om de drukte op de backhaul te faciliteren.

De set weet nog niet de maxima te raken, maar dat is absoluut geen schande voor een prototype wat nog in ontwikkeling is en waar nog weinig gebruikservaringen over bekend zijn.

Maximale doorvoer naar mobiele client

Natuurlijk is zo'n snelle backhaulverbinding mooi, maar we waren ook benieuwd naar welke prestaties we zien bij verbinding met een Wi-Fi 7-client. Dit hebben we helaas niet kunnen testen met onze vaste desktopclients, want die ondersteunen nog geen Wi-Fi 7.



Wel hebben we in ons testlab een exemplaar van de eerdergenoemde Xiaomi 13 Pro-smartphone met Wi-Fi 7, waar we een Android-versie van onze iPerf3-testsoftware op hebben geïnstalleerd om zo de snelheid te kunnen meten. We zagen hierbij resultaten tot bijna 2Gbit/s. Dat is een prima snelheid en hoger dan de circa 1.6GBit/s die we al gezien hebben bij Wi-Fi 6-clients met twee antennes, maar 2Gbit/s komt nog niet in de buurt van de theoretische limiet van 5764Mbit/s die twee Wi-Fi 7-streams kunnen leveren. Hier is dus nog ruimte voor verbetering, al is op basis van onze beperkte test lastig te zeggen of de bottleneck bij de TP-Link BE85, de gebruikte smartphone of bij de combinatie van beide ligt.

Demping

Om te kijken wat voor invloed demping heeft op een verbinding die zich over meerdere frequentiebanden verspreidt, hebben we een van de nodes in een eigen kooi van faraday gestopt en een signaaldemper tussen deze verbinding ingezet. De demping hebben we in een aantal stappen verhoogd en na elke stap opnieuw een snelheidstest uitgevoerd.

De doorvoersnelheid van router naar client, bij 0 tot 54dB demping

Het antennepad dat door de demper heen loopt, plus twee 'sprongen' door de lucht, onderdrukt ook zonder extra demping toe te passen al een deel van het signaal, wat we direct terugzien in de bandbreedte zonder demping. De demping heeft de grootste invloed op het 6GHz-spectrum waar nu juist een groot deel van de snelheid van afkomstig is. De Deco is helaas niet zo scheutig met informatie, dus het antwoord op welke eigenschappen de backhaulverbinding aanneemt tijdens deze tests, moeten we schuldig blijven. Via onze spectrumanalyzer zagen we erg weinig activiteit op 2,4GHz. Het lijkt erop dat deze niet of weinig wordt ingezet door de software op de Deco. Dit kan natuurlijk veroorzaakt worden door de bètafirmware. Hiermee missen we wat doorvoer, zeker bij wat slechter bereik, omdat de 2,4GHz-band met zijn betere reikwijdte daar tegenwoordig eigenlijk pas echt nuttig wordt.

Het lijkt er in elk geval op dat we niet al te veel verwachtingen moeten hebben van een backhaulverbinding die gebruikmaakt van 6GHz op het moment dat de onderlinge afstand of demping door muren en plafonds tussen de meshnodes wat groter is. Daarvoor verliest de verbinding op deze band snel zijn snelheid bij demping, zo lijkt de voorlopige conclusie op basis van deze eerste tests.

Het einde van het bedrade tijdperk is dus nog niet ingegaan, maar de snelheden die straks met Wi-Fi 7 in de praktijk haalbaar worden, zijn veelbelovend en absoluut indrukwekkend te noemen. Het voorproefje dat we met deze eerste korte tests hebben gekregen, smaakt in ieder geval naar meer. We hopen snel meer en uitgebreidere Wi-Fi 7-tests te kunnen uitvoeren.