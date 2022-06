Qualcomm brengt Wi-Fi 7-adapters dit jaar naar laptops en smartphones

Qualcomm kondigt de FastConnect 7800-netwerkadapter aan. Die biedt ondersteuning voor Wi-Fi 7, oftewel 802.11be. Daarnaast ondersteunt de adapter Bluetooth 5.3 met twee bluetoothradio's.

Qualcomms FastConnect 7800 biedt ondersteuning voor Wi-Fi 7, de opvolger van Wi-Fi 6E. Voorlopig is de specificatie voor Wi-Fi 7, oftewel IEEE-standaard 802.11be, nog een draft, maar fabrikanten zijn al bezig producten op basis van de nieuwe wifigeneratie te ontwikkelen. Net als bij Wi-Fi 6E is er ondersteuning voor 2,4GHz, 5GHz en 6GHz.

Bij de FastConnect 7800 leidt dat tot pieksnelheden tot 5,8Gbit/s, belooft Qualcomm. Dat kan dan via een enkel kanaal met een breedte van 320MHz of twee gebundelde 160MHz-kanalen. Als 6GHz niet beschikbaar is, bedraagt de snelheid maximaal 4,3Gbit/s, luidt de claim. Apparaten kunnen met Wi-Fi 7 schakelen tussen kanalen op 5GHz en 6GHz, maar volgens Qualcomm is de doorvoer ook te aggregeren om netwerkcongestie te voorkomen en lagere latency te bieden. Qualcomm noemt dit High Band Simultaneous Multi-Link.

FastConnect 7800 ondersteunt Bluetooth 5.3, dat onder andere LE Audio-functionaliteit biedt. Die techniek maakt het uitsturen van meerdere onafhankelijke, maar synchrone audiostreams mogelijk en ook is er een broadcastoptie. Qualcomm gebruikt twee bluetoothradio's bij zijn netwerkadapter om het bereik te vergroten en de tijd die het duurt om te pairen te verlagen. De Qualcomm FastConnect 7800 verschijnt vanaf de tweede helft van het jaar in producten als laptops en smartphones.