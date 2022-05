Qualcomm kondigt draadloze AR-bril met XR2-chip aan

Halfgeleiderfabrikant Qualcomm introduceert een draadloze versie van het referentieontwerp van zijn AR-bril Smart Viewer. Fabrikanten kunnen dit ontwerp aanpassen om vervolgens hun eigen AR-bril op de markt te brengen.

Qualcomms Wireless AR Smart Viewer Reference Design draait op het Snapdragon XR2-platform en is ontwikkeld door de Chinese componentenfabrikant Goertek. De behuizing is veertig procent dunner dan het vorige model uit 2019 met XR1-chipset. Net als zijn voorganger maakt de AR-bril verbinding met een telefoon of computer. Ook ondersteunt het 6dof-headtracking en handtracking met gebarenherkenning door de aanwezigheid van dubbele zwart-witcamera's en een rgb-camera.

De nieuwe Smart Viewer is voorzien van oledschermen met een resolutie van 1920x1080 pixels en een beeldverversing tot 90Hz. Het gezichtsveld is volgens The Verge met 40 graden diagonaal iets smaller dan bij zijn voorganger. Volgens Qualcomm is de gewichtsverdeling beter gebalanceerd voor een prettiger draagcomfort. De Smart Viewer beschikt dankzij de aanwezigheid van de FastConnect 6900-soc over Wi-Fi 6/6E en Bluetooth 5.2. De latentie tussen een smartphone en de AR-bril bedraagt volgens de fabrikant minder dan 3ms.

Qualcomm kondigt ook twee nieuwe chipsets voor smartphones aan: de high-end Snapdragon 8+ Gen 1 en de midrange Snapdragon 7 Gen 1. Deze verschijnen onder meer in aankomende smartphones van Honor, Oppo en Xiaomi.