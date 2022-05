Microsoft en Volkswagen maken HoloLens 2 inzetbaar in bewegende voertuigen

Microsoft en Volkswagen hebben samenwerkt aan algoritmes die de HoloLens 2 beter inzetbaar moeten maken in continue bewegende voertuigen. Dat was voorheen niet mogelijk omdat de sensoren van de AR-headset in de war raakten in bewegende voertuigen.

Uit een blogpost van Microsoft blijkt dat de Duitse autofabrikant in 2015 al aan het onderzoeken was hoe men augmented reality kon inzetten in het autoverkeer. Volkswagen gebruikte hiervoor onder andere de HoloLens-AR-brillen van Microsoft, maar liep tijdens de tests met die bril naar eigen zeggen tegen problemen aan. "Wanneer de AR-bril in een bewegend voertuig werd geplaatst, slaagden de sensoren er niet meer in om de omgeving te tracken en hierdoor verdwenen de hologrammen in het scherm", aldus een medewerker van het bedrijf.

Volkswagen deelde de problemen met het team van Microsoft dat instond voor de ontwikkeling van de Hololens en de twee bedrijven besloten in 2018 om het probleem te onderzoeken en er een oplossing voor te bedenken. De onderzoekers kwamen er op die manier achter dat camera’s in de AR-headset geen beweging konden detecteren in een rijdend voertuig terwijl de interne bewegingssensoren dat wel konden.

Zo ontstond er een discrepantie tussen de gegevens die beide sensoren konden verzamelen, waardoor de bril niet meer goed functioneerde. Er werd vervolgens een algoritme ontwikkeld dat het verschil in meetresultaten van beide sensoren moest verhelpen en dat algoritme werd nadien uitvoerig getest en goed bevonden.

Microsoft lichtte begin 2022 bedrijven in over de vooruitgang die het had gemaakt. Volgens het Amerikaanse bedrijf toonde al enkele maritieme organisaties interesse om de Hololens 2, dankzij de nieuwe technologie, in te zetten in hun maritieme werkomgeving die ook vaak veraf gelegen is. Momenteel werkt de functie volgens Microsoft op grote schepen, maar het bedrijf is naar eigen zeggen druk in de weer om het platform ook compatibel te maken voor het gebruik in bewegende liften, treinen, wagens en andere bewegende omgevingen.