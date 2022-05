Onderzoekers simuleren VR-water en -spinnen op mond met haptische feedback

Onderzoekers van de Carnegie Mellon University hebben een techniek ontwikkeld waarbij spelers bij het gebruik van een VR-headset haptische feedback op de mond krijgen. Door middel van ultrasonische golven kan de sensatie van water, wind en zelfs spinnen opgewekt worden.

Het prototype, gemaakt door de Future Interfaces Group aan de betreffende universiteit, simuleert sensaties op de lippen, tanden en tong van een gebruiker door gericht geluidsgolven uit te zenden. Dit moet vervolgens bepaalde sensaties opwekken, ter ondersteuning van wat er in de virtuele wereld gebeurt. De tientallen ultrasonic phased arrays kunnen op uiteenlopende manieren worden ingezet, bijvoorbeeld door één punt rondom de mond te stimuleren of door een beweging na te bootsen. Het huidige prototype werd op een Oculus Quest 2 gemonteerd en moet in principe zonder verdere hardware gebruikt kunnen worden.

De onderzoekers hebben door middel van verschillende VR-scènes toepassingen van haptische feedback voor de mond getest. Zo moesten testsubjecten door een spookachtig bos lopen, waarbij ze door spinnenwebben liepen en aangevallen werden door spinnen. Door met de ultrasonische haptische feedback respectievelijk een veeg en willekeurige impulsen op de mond te 'tekenen' zou de VR-ervaring nog echter aanvoelen. Ook zouden waterdruppels, de wind, het drinken van koffie en het roken van een sigaret met de technologie levensechter aanvoelen.

Volgens de onderzoekers is de mond na de handen het meest aanraakgevoelig omdat hier relatief veel receptoren dicht bij elkaar zitten. Het concept van haptische feedback wordt doorgaans toegepast op de handen, bijvoorbeeld in de nieuwe DualSense-controllers voor de PlayStation 5 of in de VR-handschoenen van Meta.