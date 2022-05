Meta onthult prototype van vr-handschoen met haptische feedback

Meta heeft een prototype van een handschoen laten zien met haptische-feedbackfuncties. Volgens het moederbedrijf van Facebook moet deze handschoen te gebruiken zijn in de toekomstige metaverse. De handschoen zit nog vroeg in de ontwikkelingsfase.

De handschoen met haptische-feedbacktechnologie moet een gevoel van aanraking naar het toekomstige metaverse brengen, zegt Meta. Gebruikers moeten textuur, druk en vibraties kunnen voelen die overeenkomen met die van de virtuele omgeving dankzij kleine, opblaasbare luchtzakjes in de handschoen.

Het prototype heeft witte markeringen waarmee camera's kunnen zien hoe de vingers bewogen worden. Ook bevat de handschoen kleine, interne sensoren om te volgen hoe de gebruiker zijn vingers buigt. Meta zegt zachte actuators, kleine luchtzakjes, over de hele handschoen te hebben geplaatst om een gevoel van onder andere druk en vibraties te kunnen leveren.

De handschoen bevat volgens Meta 's werelds eerste snelle microfluïdische processor. Met die microfluïdische chip wordt de luchtstroming bestuurd waarmee de actuators op de handschoen bewegen. Meta zegt dat door gebruik te maken van de luchtstroming, er veel meer actuators op de handschoen passen dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van elektronische schakelingen.

Meta zegt nog in de beginfase te zitten van het onderzoek. Het bedrijf wil de haptische handschoen in de toekomst combineren met consumenten-vr- en -ar-brillen voor gebruik in de metaverse. Het moet dan onder meer mogelijk zijn om in vr een 3d-puzzel te maken, waarbij Meta belooft dat de vingers van gebruikers automatisch stoppen met bewegen als ze een puzzelstukje oppakken. Ook de scherpe, kartonnen randjes moeten levensecht aan gaan voelen.

Handschoenprototype van Meta met actuators.

Een ander bedrijf dat haptische vr-handschoentechnologie ontwikkelt, HaptX, beticht Meta van mogelijke patentinbreuk. De kerncompontenten van Meta's haptic feedback-handschoen zijn volgens het bedrijf identiek aan diens gepatenteerde technologie. Als voorbeeld noemt HaptX het 'op siliconen gebaseerde, microfluïdische tactile feedback-laminaat' van de handschoen. Ook de 'pneumatische besturingsarchitectuur' van Meta's handschoen zou door de patenten beschreven zijn.

HaptX hoopt een 'eerlijke en rechtvaardige' overeenkomst te kunnen sluiten waarmee het moederbedrijf van Facebook de technologie van HaptX geoorloofd mag gebruiken in diens producten. Het bedrijf zegt tot dusver nog niks van Meta gehoord te hebben.