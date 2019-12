Teslasuit werkt aan vr-handschoen met haptische feedback

Teslasuit werkt aan een virtualrealityhandschoen die gebruikers objecten in vr in het echt laat voelen. De Teslasluit Glove kan daarnaast ook biometrische data als hartslag meten. De Teslasuit Glove is bedoeld voor bedrijven moet in de tweede helft van 2020 uitkomen.

De Teslasuit Glove kan alleenstaand functioneren, maar kan ook via wifi verbonden worden met het vr-pak dat Teslasuit eerder al introduceerde. De Teslasuit Glove is, net als het full-body-pak, vooral bedoeld voor training, rehabiliteren na medische ingrepen, motion capture en andere professionele toepassingen.

De handschoen biedt haptische- en force feedback door middel van negen elektrodes voor iedere vinger, die in een 3x3-raster op de vingertoppen zijn gepositioneerd. Deze elektrodes moeten de gevoelssensatie nabootsen, terwijl het plastic omhulsel van de handschoen weerstand en vibraties moet produceren. De handschoen heeft daarnaast een pulse oximeter, waarmee biometrische data als hartslag vergaard kan worden, waardoor de handschoen onder andere het stressniveau van gebruikers kan inschatten. Ook kan de handschoen de precieze bewegingen en posities van vingers en polsen meten.

De Teslasuit Glove concurreert met andere vr-handschoenen als HaptX en het Nederlandse Manus VR. Eerstgenoemde heeft meer accurate haptische feedback met 130 feedbackpunten over het complete oppervlak van de handschoen, maar heeft geen biometrische functies.

Teslasuit toont de vr-handschoen tijdens CES 2020 in januari, maar aanwezigen kunnen de handschoen nog niet testen, aangezien de Teslasuit Glove zich nog in een testfase bevindt. De handschoen moet in de tweede helft van 2020 uitkomen. Over een adviesprijs wordt nog niet gerept. Soortgelijke vr-handschoenen van andere bedrijven kosten duizenden euro's.