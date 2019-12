TomTom Go voor iOS is nu ook verkrijgbaar met goedkoper jaarabonnement

TomTom introduceert een jaarabonnement in zijn TomTom Go-app voor iOS. In plaats van achttien euro voor twee keer zes maanden, kan er nu een abonnement worden afgesloten voor dertien euro per jaar. Voor Android hanteert TomTom een ander verdienmodel.

Met de nieuwe abonnementsformule voor de TomTom Go Navigation-app kunnen iOS-gebruikers op jaarbasis ongeveer zeven euro uitsparen. Voorheen hadden zij enkel de keuze uit abonnementen voor een, drie en zes maanden, en die waren relatief duurder dan het nieuwe jaarabonnement. Het abonnement van drie maanden komt te vervallen. Eén maand kost twee euro, voor zes maanden rekent TomTom negen euro aan en een jaarabonnement komt dus neer op dertien euro. Alle formules kunnen een tijdje gratis worden geprobeerd.

De TomTom Go Navigation-app voor iOS werd eerder dit jaar van een grote update voorzien die onder meer ondersteuning voor CarPlay toevoegde. Met die update introduceerde het bedrijf ook de periodieke betalingen.

Voor TomTom GPS Navigation, het Android-equivalent van TomTom Go Navigation, hanteert het bedrijf vooralsnog een ander verdienmodel. Deze app laat gebruikers maandelijks 75 kilometer onbeperkt navigeren – een mogelijkheid die de iOS-versie intussen liet varen. Wie meer wil, heeft in de Android-app de keuze uit een maandabonnement van zes euro euro of een jaarabonnement van twintig euro.