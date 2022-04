TomTom brengt Go Discover-navigatiesystemen uit met schermen tot 7"

TomTom brengt drie nieuwe losstaande navigatiesystemen uit in de Go Discover-serie. Het gaat om varianten met scherm van 5", 6" en 7" en prijzen van 230 tot 300 euro. De hardware heeft onder andere 5GHz-wifi voor snellere kaartupdates.

Volgens TomTom hebben de Go Discover-navigatiesystemen een nieuwe processor die leidt tot een 'tot vier keer snellere en betere respons', maar welke chip de fabrikant gebruikt is niet bekend. Naar eigen zeggen is het de krachtigste TomTom tot nu toe. De grootste versie met 7"-scherm heeft een resolutie van 1280x800 pixels.

De navigatiesystemen hebben een ingebouwde accu, maar houden het daarop niet lang vol. De grootste variant werkt een kleine twee uur zonder voeding, de twee kleinere tot een uur. TomTom levert ook een auto-oplader en Micro-USB-kabel mee.

De navigatiesystemen hebben een touchscreen en volgens TomTom zijn ze van een krachtige luidspreker voorzien. De TomTom-wereldkaarten zijn 'nooit ouder dan een week' en worden via 5GHz-wifi vernieuwd. Om andere informatie, zoals flitspaalwaarschuwingen, informatie over brandstofprijzen en beschikbaarheid van parkeerplaatsen en oplaadpunten voor ev's te zien, kunnen gebruikers hun smartphone via bluetooth verbinden met het navigatiesysteem. De Go Discover heeft zelf geen ingebouwde simkaart en dus geen mobiele dataverbinding.

TomTom verkoopt de Go Discover-systemen zelf voor 300, 260 en 230 euro. De twee grotere varianten zijn ook via andere retailers te koop; de 5"-versie brengt TomTom alleen uit via zijn eigen webwinkel.