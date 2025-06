TomTom kondigt navigatieplatform aan dat tot betere kaarten moet leiden

TomTom heeft een nieuw navigatieplatform aangekondigd, TomTom Maps Platform. Via dit platform zullen er nieuwe en meer gedetailleerde kaarten worden ontwikkeld en kan er een ecosysteem opgezet worden tussen partnerbedrijven die navigatiedata kunnen uitwisselen.

De kaarten die TomTom via TomTom Maps Platform zal ontwikkelen zullen volgens het bedrijf meer geografische dekking bieden en meer verschillende soorten data ondersteunen. Welke dat zijn, is niet duidelijk. TomTom wil via het platform ook de updatecycli verbeteren. Het bedrijf spreekt dan ook van voortdurende updates voor de nieuwe kaarten.

Om dit voor elkaar te krijgen zal TomTom eigen data samenvoegen met data van zogenaamde ‘super sources’. Dat zijn volgens het Nederlandse bedrijf bronnen die gigantische hoeveelheden accurate locatiedata kunnen aanleveren op een manier die kostenefficiënt is. Het bedrijf vermeldt zijn eigen mobiele captatiewagens, MoMas, als voorbeeld maar verwijst ook naar partnerbedrijven en open source-projecten zoals OpenStreetMap. Het bedrijf wil het komende jaar meer partners aan boord krijgen om de navigatie-ervaring via kaarten nog verder te verbeteren. De eerste kaarten die gemaakt zijn voor het platform, moeten in het tweede kwartaal van 2023 verschijnen.

Volgens het Nederlandse bedrijf heerst er een grote vraag naar navigatietechnologie door bedrijven. TomTom vermeldt ondernemingen zoals Uber en Deliveroo die in de afgelopen jaren mede konden ontstaan zijn door deze technologie. Het nieuwe platform lijkt in eerste instantie ook op bedrijven gericht te zijn.