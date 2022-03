Apple: monteren iPhone op motorfiets kan trillingsschade aan camera veroorzaken

Apple waarschuwt gebruikers dat het monteren van een iPhone op een motorfiets ertoe kan leiden dat de trillingen van het voertuig de camera beschadigen. Binnen de wereld van motorfietsen is dit een bekend fenomeen, maar de erkenning door een smartphonemaker is nieuw.

"Als u uw iPhone blootstelt aan trillingen met hoge amplitude binnen bepaalde frequentiebereiken, met name trillingen die worden gegenereerd door krachtige motorfietsen, kunnen de prestaties van het camerasysteem afnemen" is Apples officiële, vertaalde standpunt. Met name de optische beeldstabilisatie en de closed-loop autofocus zouden gevaar lopen om door de sterke trillingen van een motorfiets beschadigd te raken.

Apple raadt het af om een iPhone te monteren op een motorfiets met een sterke motor of die een hard geluid produceert. Bij soortgelijke voertuigen met een kleinere of elektrische motor zou het risico nog te overzien zijn, maar daar raadt Apple nog steeds het gebruik van een trillingsdempende telefoonhouder aan en adviseert het om de telefoon niet te vaak zo te gebruiken. Het is aannemelijk dat smartphones van andere merken hetzelfde risico lopen in deze situaties, als ze ook uitgerust zijn met de kwetsbare onderdelen in kwestie.

YouTuber Unknown Overland, die zich bezighoudt met motorfietsen, maakte vorig jaar een video over het onderwerp, inclusief metingen van de trillingen die hij op zijn motoren ervaart. Daarin demonstreert hij ook hoe een beschadigde iPhone-camera zich gedraagt.

Video begint op punt van demonstratie probleem met camera