TomTom AmiGO-navigatie-app is beschikbaar op Android Auto

TomTom heeft zijn gratis navigatie-app AmiGO compatibel gemaakt met Android Auto. Daarmee is de app nu te bedienen via het infotainmentscherm van auto's, indien die zijn voorzien van de Google-software.

AmiGO is een navigatie- en verkeersapp die volgens TomTom draait om de community. Gebruikers kunnen meldingen doorgeven van 'wat er op de weg gebeurt'. Daardoor geeft de app waarschuwingen voor flitsers, gevarenzones en geblokkeerde en afgesloten wegen. De app is gratis en bevat geen advertenties. TomTom AmiGO staat in de Google Play Store, de App Store van Apple en in de Huawei AppGallery.

TomTom AmiGO is een van de eerste apps van derden die beschikbaar is voor Android Auto. Google maakte eerder deze week bekend dat ontwikkelaars hun Android Auto-apps in de categorieën navigatie, parkeren en laden kunnen publiceren. Android Auto is sinds eind maart officieel beschikbaar in Nederland en België.