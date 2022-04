TomTom brengt nieuwe versie van inbouwnavigatiesoftware uit

TomTom brengt nieuwe software uit voor navigatie- en infotainmentsystemen. Navigation for Automotive is meer op de cloud gericht en kan daardoor live verkeersinformatie geven en kaarten bijwerken. Ook heeft de software Alexa-integratie.

TomTom brengt de software uit voor verschillende automakers, zoals Peugeot, Fiat en Renault, waarmee het bedrijf al een paar jaar samenwerkt. De software kan verkeersinformatie tonen, zoals waar files staan, op basis van data van andere TomTom-gebruikers en doet dat volgens de fabrikant sneller dan voorheen. Het is niet per se nodig een mobiele verbinding te hebben; het werkt ook offline.

De software heeft daarnaast een andere UI, die volgens het bedrijf makkelijker te bedienen is op touchdisplays of op de hud bij bijvoorbeeld het stuur. Ook is er integratie aanwezig voor Alexa en voor alternatieve stembediening via Cerence en Houndify. De software kan volgens TomTom samenwerken met andere sensoren in de auto, waardoor het mogelijk is op tijd te navigeren naar een oplaadpunt of tankstation.