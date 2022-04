WhatsApp brengt mogelijkheid om stickerpacks te importeren wereldwijd uit

WhatsApp heeft donderdag de mogelijkheid om stickerpacks van derden te importeren, wereldwijd uitgebracht. WhatsApp heeft de functie in drie landen getest, maar in overige landen is ze tot nu toe niet beschikbaar.

Gebruikers op Android hebben versie 2.21.3.19 of nieuwer nodig, op iOS is dat 2.21.31.2 of nieuwer, meldt WABetaInfo. Tweakers heeft geverifieerd dat de functie inderdaad werkt. Het toevoegen van stickerpacks werkt via specifieke stickerapps, die stickerpacks kunnen toevoegen aan WhatsApp. Die stickerapps staan in de Play Store. Stickers kunnen statische afbeeldingen zijn, maar ook geanimeerde gifjes.

De functie wijkt af van hoe het toevoegen werkt binnen concurrent Telegram, waar importeren gaat via weblinks en waar gebruikers zelf stickers kunnen uploaden via een chat met Stickerbot. De test met het importeren van stickers begon drie weken geleden in Indonesië, Brazilië en Iran.