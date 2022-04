Facebook verwijdert accounts van Chinese staatshackers die Oeigoeren aanvielen

Facebook heeft meerdere accounts van Chinese staatshackers offline gehaald omdat die Oeigoeren in het buitenland zouden aanvallen. De hackers zouden geïnfecteerde websites en apps gebruiken om de Oeigoeren, maar ook journalisten en activisten, te bespioneren.

Het gaat om een groep hackers die in de securitywereld bekend staat als Evil Eye. Die hackers worden gelinkt aan de Chinese staat. De groep zou Facebook-profielen hebben aangemaakt waarop de hackers zich voordeden als journalisten, studenten of mensenrechtenactivisten. Zo probeerden ze het vertrouwen te winnen van Oeigoeren die in Turkije, Kazachstan, de VS, Syrië, Australië en Canada wonen. China onderdrukt die etnische minderheidsgroepering al jaren.

Nadat de hackers het vertrouwen van de slachtoffers hadden gewonnen probeerden ze die te phishen. De hackers bouwden daarvoor nieuwswebsites die de Insomnia-malware op iPhones wisten te installeren en die de Play Store van Google nabootsten waar de slachtoffers toetsenbord- of woordenboek-apps konden downloaden die de PluginPhantom- en ActionSpy-malware downloadden.

Facebook zegt dat diens platformen werden gebruikt om links te delen, maar het is niet duidelijk op welke manier dat gebeurde. Volgens Facebook voerden de hackers geavanceerde aanvallen uit en wisten ze goed te verbergen wie er achter de aanvallen zat. Het is onbekend hoeveel accounts er precies zijn verwijderd.