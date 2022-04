'Huawei werkte mee aan vier surveillancesystemen met etniciteitherkenning'

Huawei heeft behalve het camerasysteem dat Oeigoeren herkent nog vier surveillancesystemen mede ontwikkeld, waarmee overheden etniciteit van voorbijgangers kunnen vaststellen. Huawei promootte die tot voor kort op de eigen site.

Huawei ontwikkelde de systemen met vier verschillende bedrijven, meldt The Washington Post. Promotiemateriaal voor de projecten was te vinden op sites van Huawei zelf. De eerste is een systeem dat Huawei maakte met Beijing Xintiandi Information Technology voor luchtfotografie, waarbij overheden in 3d bezoekers van steden kunnen volgen en hun identiteit, waaronder hun etniciteit, kunnen vaststellen.

Een systeem dat Huawei maakte met SenseTime moet voorkomen dat Chinese burgers 'illegaal' naar een hogere overheid stappen om verkeerde beslissingen van lagere ambtenaren aan de kaak te stellen; die lagere ambtenaren kunnen dat systeem gebruiken, maar het is onbekend hoe het precies werkt.

Met iFlytek maakte Huawei een systeem om aan de hand van stemgeluid iemand te identificeren en op die manier etniciteit vast te stellen. Het bedrijf iFlytek biedt de dienst aan en die zou dan draaien op hardware van Huawei. De Amerikaanse overheid zei eerder dat iFlytek een van de bedrijven is die de Chinese overheid in de arm heeft genomen om Oeigoeren in de gaten te houden. Het vierde bedrijf is Yitu; Huawei werkt daarmee samen op het gebied van de ontwikkeling van 'smart cities', met daarin onder meer projecten op het gebied van gezichts- en stemherkenning.

Huawei reageerde vorige week op het bericht dat het een camerasysteem testte om Oeigoeren te tracken, met de mededeling dat de test lijnrecht inging tegen de waarden die Huawei als bedrijf aanhangt. Huawei onderzoekt deze nieuwe bevindingen van samenwerkingen bij projecten die overheden helpen etniciteit via surveillance vast te stellen. Het bedrijf ontkent systemen te ontwerpen die als doel hebben om etniciteit vast te stellen. "We keuren het gebruik van onze technologie om leden van een gemeenschap te discrimineren of te onderdrukken niet goed", aldus Huawei.