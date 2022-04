'Justitie VS wil deal sluiten met cfo Huawei die Canada niet mag verlaten'

Justitie in de VS zou in gesprek zijn met financieel directeur Meng Wanzhou van Huawei, die nu al twee jaar Canada niet kan verlaten vanwege een beschuldiging van fraude. De deal zou inhouden dat zij schuld bekent en in ruil daarvoor terug mag naar China.

Meng zou niet geneigd zijn om de deal te accepteren, omdat ze vindt dat ze onschuldig is, meldt The Wall Street Journal. De zakenkrant beroept zich op anonieme bronnen en de betrokken partijen onthouden zich van commentaar. Meng is naast cfo ook de dochter van de oprichter van de Chinese techgigant.

De financieel directeur van Huawei werd twee jaar geleden gearresteerd. Zij zou bij een presentatie over de banden van Huawei met Iran in 2013 gezwegen hebben tegen banken over het Amerikaanse handelsembargo tegen Iran, waardoor die banken honderden miljoenen dollars aan transacties goedkeurden. Zij verzet zich sinds de arrestatie tegen uitlevering naar de Verenigde Staten.

De arrestatie kwam op een moment dat de politieke relatie tussen de VS en China onder hoogspanning kwam te staan en Huawei is volop verstrikt geraakt in die wereldpolitiek. Inmiddels zijn de gevolgen daarvan steeds meer zichtbaar geworden; de leveringen van Huawei-smartphones in westerse landen lopen sterk terug en Huawei heeft dochtermerk Honor verkocht aan de overheid van Shenzhen.