Gerucht: overheid VS onderzoekt Facebook voor belemmeren concurrentie VR

Het Amerikaanse ministerie van justitie is bezig met ontwikkelaars te vragen naar hun ervaringen met Facebook op VR-gebied. De gedachte is dat Facebook de macht van dochterbedrijf Oculus op de markt voor VR-headsets en VR-software misbruikt.

Met het gedrag zou Facebook start-ups op het gebied van VR dwarszitten, meldt Bloomberg op basis van twee anonieme bronnen. Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft de vragenronde niet bevestigd of ontkend. Het ministerie zou ontwikkelaars spreken om te kijken of een volledig onderzoek naar het gedrag van Facebook op de markt van VR nodig is.

Facebook zou het onder meer start-ups lastig maken door de toegang tot de Oculus Store te blokkeren. Bloomberg heeft het verhaal opgetekend van een VR-app voor het bijhouden van fysieke activiteit die maar niet in de Oculus Store kon komen. Gebruikers van Oculus-headsets die de app wel hadden, moesten hem verwijderen om andere apps en games te kunnen starten. Vervolgens kwam Facebook zelf dit najaar met een vergelijkbare dienst.

Daarnaast zou Facebook zijn Quest 2-headset volgens een Franse ontwikkelaar van zakelijke VR-headsets onder de kostprijs aanbieden. Met de gebruikte onderdelen zou de verkoopprijs ongeveer 50 dollar hoger moeten uitkomen. De prijs van de Quest 2 is met 350 euro ook lager dan die van de eerste Quest. Facebook heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen. Het is onbekend of het tot een onderzoek zal komen.