ACM onderzoekt vermoedelijk of Apple NFC-chip in iPhones moet openstellen

De ACM is een nader onderzoek gestart naar de vraag of smartphonemakers NFC-chips moeten openstellen voor betaalapps van derden. De ACM zegt niet op wie het onderzoek zich richt, maar Apple is de enige die de NFC-chip heeft afgesloten.

Het gaat specifiek om toegang tot NFC-chips, zegt de ACM. In een toelichting zegt woordvoerder Murco Mijnlieff tegen Tweakers dat de ACM niet wil bevestigen over welk bedrijf of welke bedrijven het gaat. "Ik kan geen namen van bedrijven of apparaten/diensten noemen of op welke onderdelen ons onderzoek zich richt. Daarvoor moeten jullie nog geduld hebben."

De kans is groot dat het om Apple gaat, omdat het de enige fabrikant is die de NFC-chip in zijn telefoons afsluit voor apps van derden; alle andere smartphones hebben NFC-chips waar apps van derden gebruik van kunnen maken. Apple verdiende in het eerste kwartaal dat Apple Pay in Nederland beschikbaar was, tussen 0 en 5 miljoen dollar aan de betalingen van Nederlandse gebruikers. Tussen 1 en 5 miljoen mensen hebben hun pinpas aan Apple Pay gekoppeld.

De ACM zou niet de enige zijn die naar Apple kijkt vanwege het gesloten houden van de NFC-chip op iPhones. Duitsland deed dat al eerder en de EU lijkt met regels te komen tegen het gesloten houden van de NFC-chip voor betaalapps van derden.

De ACM rondde eerder deze week verkennend onderzoek af naar de rol van grote techbedrijven op de betaalmarkt. Dat richtte zich op veel meer bedrijven, waaronder Facebook, Amazon en Alibaba. Facebook heeft Facebook Payments als dochterbedrijf om betaaldiensten aan te bieden, terwijl Amazon op websites van derden Amazon Pay heeft. Alibaba heeft AliPay.