Duitse overheid wil dat Apple betaaldiensten toegang geeft tot nfc-chip iPhone

De Duitse regering wil dat Apple de nfc-functie van iPhones openstelt voor meer aanbieders van betaaldiensten. Tot nu toe kunnen iPhone-gebruikers via de nfc-chip alleen contactloos betalen met Apple Pay. De Duitse overheid vindt dat Apple andere partijen gelijke kansen moet geven.

Apple geeft apps van financiële instellingen en concurrerende betaaldiensten geen toegang tot de nfc-chip van de iPhone. Hierdoor zijn deze diensten gedwongen om gebruik te maken van Apple Pay of om hun toevlucht te zoeken tot omslachtigere betaalmethoden, zoals het scannen van een qr-code. De Duitse federale overheid vindt dat Apple hierdoor een concurrentievoordeel heeft en wil het technologiebedrijf nu via een wetswijziging dwingen om de afscherming van de nfc-functie ongedaan te maken.

Het voorstel voor de wetswijziging is donderdag aangenomen door de Bondsdag, meldt Handelsblatt. Als de Federale Raad de maatregel ook goedkeurt, zal Apple de nfc-functie van de iPhone in de toekomst ook moeten openstellen voor andere betaaldiensten en financiële instellingen. IPhone-gebruikers zouden dan contactloos kunnen betalen zonder het gebruik van Apple Pay.

Bij Apple is naar verluidt met grote verbazing gereageerd op het voorstel tot wetswijziging. "We vrezen dat een dergelijke maatregel de privacy van de gebruiker en de veiligheid van financiële gegevens in gevaar kan brengen", zei een woordvoerder van het bedrijf. Hij voegde eraan toe dat Apple graag met de Duitse federale overheid wil samenwerken om de technologische achtergrond van Apple Pay toe te lichten.

Woordvoerder Jens Zimmermann van de SPD-fractie ziet dat als een poging van Apple om het wetsvoorstel in te laten trekken of af te zwakken. Hij wijst die 'lobby' van Apple nadrukkelijk af en stelt dat het parlement zich niet laat intimideren door internationale bedrijven.

Bij Android-smartphones is er geen monopolie voor één bepaalde betaaldienst. De nfc-functie kan gebruikt worden door zowel Google Pay als andere betaal-apps.