Nederland voert betaalrichtlijn PSD2 in

Nederland heeft de Europese betaalrichtlijn PSD2 ingevoerd. Vanaf dinsdag kunnen bedrijven bij De Nederlandse Bank vergunningen aanvragen voor toegang tot bankrekeningen, om nieuwe diensten aan te kunnen bieden.

Nederland is de laatste Europese lidstaat die de betaaldienstenrichtlijn, oftewel Payment Services Directive 2, invoert. De richtlijn maakt nieuwe online betaal- en rekeningdiensten mogelijk, waar met name fintechbedrijven met bijvoorbeeld apps op in kunnen springen. De belangrijkste wijziging is dat bedrijven de mogelijkheid kunnen krijgen voor toegang tot bankrekeningen van consumenten en bedrijven en transacties mogen verrichten. De rekeninghouder moet hier toestemming voor geven.

De bedrijven moeten daarnaast over een vergunning beschikken. Ze kunnen zich daarvoor vanaf dinsdag melden bij DNB. Ook toestemming van een andere toezichthouder uit de Europese Unie is mogelijk. Vervolgens kunnen aanbieders van financiële diensten bijvoorbeeld als tussenpersoon betalingen verrichten voor rekeninghouders. Ook kunnen ze bestedingspatronen analyseren en op basis daarvan inzichten en adviezen geven. De verwachting is dat nieuwe aanbieders zo gaan concurreren met traditionele banken, de enige partijen die tot nu toe naast klanten zelf bij rekeningen kunnen. In Litouwen heeft Google zich bijvoorbeeld gemeld voor een vergunning.

Volgens banken gaat de betaalrichtlijn voor overzicht en gemak zorgen, bijvoorbeeld door rekeningoverzichten van verschillende banken in een enkele app te bundelen. Critici zoals de Consumentenbond wijzen op de risico's, zoals al te lichtvaardige toestemming om rekeningen in te kunnen zien. PSD2 bevat ook regels over transparantie met betrekking tot bijvoorbeeld kosten en wisselkoersen.

Eigenlijk lag de implementatiedatum op 13 januari 2018, maar de overheid besloot tot uitstel 'voor een zorgvuldige afweging van alle belangen'. In december ging de Eerste Kamer akkoord waarna de implementatieprocedure afgerond kon worden.