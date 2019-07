Nederlandsche Bank komt met richtlijnen voor gebruik kunstmatige intelligentie

De Nederlandsche Bank heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in de financiële sector. DNB wil daarmee andere instellingen aan het denken zetten over de mogelijkheden en risico's die ai met zich meebrengt.

De richtlijnen beschrijven onder andere aan welke eisen kunstmatige intelligentie zou moeten voldoen als banken of andere financiële instellingen het inzetten. Het gaat daarbij met name om soliditeit, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, ethiek, deskundigheid, en openheid. Het is volgens DNB belangrijk dat dergelijke aspecten al tijdens de ontwerpfase worden meegenomen, en ook regelmatig worden gecontroleerd.

DNB zegt zelf dat soliditeit het belangrijkste aspect is. Kunstmatige intelligentie zou volgens DNB betrouwbaar en accuraat moeten zijn, voorspelbaar moeten handelen en binnen regelgeving zoals de AVG moeten vallen. Ook aansprakelijkheid is belangrijk, zegt de instelling. "Financiële instellingen zouden ontegenzeggelijk moeten laten zien dat zij hun verantwoordelijkheid rondom ai begrijpen", staat in het rapport. De Bank wijst daarbij op de verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de Raad van Bestuur en de noodzaak om toezichthouders voor artificiële intelligentie in te stellen.

De Bank wil de regels deels opstellen om het vertrouwen van de samenleving in financiële instellingen op peil te houden. Daarom zou ai bijvoorbeeld ook 'eerlijk' moeten zijn, bijvoorbeeld door mensen alsnog handmatig naar de resultaten te laten kijken. Ook ethiek is een belangrijk onderdeel van de richtlijnen. Die zou van tevoren moeten worden vastgelegd, zegt DNB.

Volgens de instantie maken financiële instellingen steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie, zowel voor het verbeteren van interne bedrijfsprocessen als voor het aanbieden van producten aan klanten. Dat heeft veel voordelen, maar de instantie waarschuwt ook voor de risico's: "Incidenten met ai kunnen een financiële onderneming en haar klanten schaden, en dat heeft mogelijk ernstige gevolgen voor de reputatie van het financiële stelsel als geheel."

Het gaat volgens DNB om richtlijnen, niet om regels die de instantie aan banken en bedrijven oplegt. DNB wil de komende tijd in discussie gaan met de financiële sector om de richtlijnen te bespreken. In de loop van 2020 komt de instelling met een verslag daarover.