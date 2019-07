Belgische Apple-reseller Switch verkeert in financiële problemen

De Belgische Apple-verdeler Switch kampt met financiële problemen. Medewerkers zouden te horen hebben gekregen dat het moederbedrijf zijn schuldeisers niet meer kan betalen en onder curatele staat. Switch is een van de grootste Apple Premium Resellers van België.

Switch heeft 28 winkels in België met onder meer vestigingen in Antwerpen, Mechelen en Brussel. Wat de gevolgen voor die winkels zijn is nog niet duidelijk. Volgens OneMoreThing is een procedure tot gerechtelijke reorganisatie gestart waarbij gepoogd wordt om een akkoord met de schuldeisers te sluiten. Deze fase kan zowel uitmonden in een faillissement als in een redding. De winkels van Switch blijven voorlopig gewoon open; moederbedrijf It Pro heeft nog niet gereageerd.

De keten groeide de voorbije jaren sterk in omvang door de overname van een aantal concurrenten. Zo werd in 2011 S&S ingelijfd, dat vooral actief was in Belgisch Limburg, en werd It Pro in 2017 eigenaar van Easy-M, dat op dat moment nog de grootste Apple Premium Reseller van België was.

De afgelopen jaren stapelden de schulden van Switch zich echter in hoog tempo op. Eind 2016 was er een put van 10,5 miljoen euro, maar uit de meest recente jaarrekening blijkt dat dit in 2017 is opgelopen tot 31 miljoen euro. Over het boekjaar 2017 werd een bedrijfsverlies geleden van ruim 44.000 euro. Een jaar eerder realiseerde Switch nog een winst van bijna 1,9 miljoen euro. Recentere cijfers zijn niet bekend.