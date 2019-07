Huaweis 5g-modem in Mate 20 X 5G heeft 3GB ram

Huaweis Mate 20 X 5G-smartphone heeft 3GB lpddr4x-geheugen dat is gekoppeld aan de modem. Dat ontdekte iFixit tijdens een teardown van het toestel. Waarom het modem zo'n grote geheugenhoeveelheid heeft, is niet bekend.

Op het moederbord van de Mate 20 X 5G is de 5g-modem niet zichtbaar. Het modem blijkt onder een geheugenchip te zitten, schrijft iFixit. Het gaat om een lpddr4x-module van Samsung met een capaciteit van 3GB. Dit staat los van het werkgeheugen, dat bestaat uit 8GB lpddr4 van Micron. Onder de Samsung-geheugenmodule trof iFixit een HiSilicon Hi9500-chip aan en dat is hoogstwaarschijnlijk Huaweis Balong 5000-modem. Onder het Micron-geheugen zit de HiSilicon Hi3680, de soc die beter bekendstaat als de Kirin 980.

Het geheugen op de 5g-modem wordt wellicht gebruikt als buffer, maar het is niet duidelijk waarom er zo'n grote hoeveelheid nodig is. Hoeveel geheugen de 5g-modems van bijvoorbeeld Samsung en Qualcomm hebben, is nog onduidelijk. IFixit heeft nog geen smartphones met modems van die bedrijven uit elkaar gehaald en de fabrikanten geven daar zelf geen informatie over.

Het is gebruikelijk dat een modem van geheugen wordt voorzien. Bij 4g-modems die geïntegreerd zijn in socs is de geheugenhoeveelheid waarschijnlijk veel kleiner dan de 3GB die Huawei gebruikt. In een whitepaper van ARM staat beschreven hoe een lte-modem gemaakt kan worden met 128MB dram.

Links: moederbord van Mate 20 X 5G met 3GB extra geheugen (geel). Rechts: 5g-modem (rood) dat onder de geheugenchip is geplaatst.

Verder valt op dat de Mate 20 X 5G een 4200mAh-accu heeft, terwijl er in de Mate 20 X zonder 5g-modem een 5000mAh-accu zit. De kleinere accu levert een ruimtebesparing op en die is nodig om plek te maken voor het 5g-modem.

De Huawei Mate 20 X 5G is een toestel met een 7,2"-oledscherm met een resolutie van 2244x1080 pixels en een Kirin 980-soc. Het scherm heeft een druppelvormige inkeping en aan de achterkant zitten drie camera's met resoluties van veertig, twintig en acht megapixel. Het 5g-toestel kost 999 euro en verscheen in juli in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland en het VK. De smartphone komt niet uit in Nederland en België.