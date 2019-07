Gerucht: Huawei komt eind dit jaar als eerste met soc met geïntegreerde 5g-modem

Huawei zou nog dit jaar een soc uitbrengen met daarin een 5g-modem geïntegreerd. Als dat lukt, is het de eerste fabrikant die dat voor elkaar krijgt. Qualcomm is van plan om een soc met 5g-modem in de eerste helft van 2020 uit te brengen.

Volgens de Japanse krant Nikkei komt de soc met 5g-modem van Huawei ergens tussen oktober en december dit jaar uit. De krant baseert zich op twee bronnen die bekend zijn met de plannen van het bedrijf. Er zijn momenteel al 5g-smartphones op de markt, maar die gebruiken een losse modem die naast de soc wordt geplaatst. Huidige 5g-modems zijn nog relatief groot; deze moeten kleiner gemaakt worden om ze te integreren in de soc zelf.

Qualcomm maakte begin dit jaar bekend dat zijn soc met 5g-modem in de eerste helft van 2020 uitkomt. Ook MediaTek heeft een soc met 5g-modem aangekondigd voor begin volgend jaar. Een soc met geïntegreerde modem van Apple zal langer op zich laten wachten. De iPhone-fabrikant maakt zelf socs en neemt modems af bij Qualcomm. Vermoedelijk is Apple van plan om ook eigen modems te gaan maken, getuige de overname van de modemdivisie van Intel. Het ontwikkelen en integreren van een modem in een soc is echter een proces dat jaren in beslag kan nemen. Bovendien heeft Apple een deal gesloten met Qualcomm waarin is vastgelegd dat het de komende jaren modems afneemt van die fabrikant.

Huawei zou de chip laten maken door TSMC op een procedé met euv. Waarschijnlijk gaat het om 7nm, want de Taiwanese chipfabrikant is dit jaar begonnen met euv-productie op zijn 7nm-procedé. Volgens Nikkei gebruikt Huawei datzelfde procedé voor de Kirin 985, een soc die al in productie zou zijn en naar verluidt in de Mate 30-serie terechtkomt.

Bronnen van Nikkei zeggen ook dat Huawei hard bezig is om zich op lange termijn onafhankelijk te maken van Amerikaanse leveranciers. Dit jaar zouden veel nieuwe Huawei-producten nog Amerikaanse componenten bevatten, maar in de komende jaren zou dat veranderen. De Chinese fabrikant zou wifi-chips en signaalversterkers die het afnam bij de Amerikaanse bedrijven Skyworks, Qorvo en Broadcom nu verkrijgen van Murata Manufacturing uit Japan en het Taiwanese RichWave.

Huawei werd in mei dit jaar door de regering van de VS op een zwarte lijst gezet waardoor Amerikaanse bedrijven niet mogen handelen met de Chinese fabrikant. Topmannen van grote Amerikaanse techbedrijven waaronder Google, Intel, Micron en Qualcomm hebben deze week een ontmoeting gehad met president Trump waarin hij beloofde snel een beslissing te maken over het al dan niet geven van toestemming om te leveren aan Huawei.