Qualcomm: nieuwe mobiele soc met geïntegreerde 5g-modem komt in 2020 beschikbaar

Qualcomm heeft in het kader van het Mobile World Congress laten weten dat in de eerste helft van 2020 de eerste commerciële toestellen met een Snapdragon-soc met geïntegreerde 5g-modem zijn te verwachten.

Qualcomm meldt dat volgens de planning in het tweede kwartaal van dit jaar exemplaren van de nieuwe soc naar fabrikanten gaan. Dat betekent dat de nog aan te kondigen nieuwe Snapdragon-soc in de eerste helft van volgend jaar in toestellen wordt verwacht. Vermoedelijk zal die soc in high-end toestellen verschijnen, zoals wellicht de opvolger van de Galaxy S10 van Samsung.

Veel details over het nieuwe product geeft de fabrikant nog niet, al zegt Qualcomm wel dat de soc voortborduurt op de ervaringen van de bestaande 5g-modems, de X50 en de onlangs gepresenteerde X55. Verder stelt Qualcomm dat de nieuwe soc 'baat heeft' bij tweede generatie van de eigen mmWave-5g-antennemodule. De eerste versie daarvan werd in de zomer van vorig jaar onthuld.

De huidige high-end Snapdragon 855 van Qualcomm is een 7nm-chip die 5g al wel ondersteunt, maar maar daarvoor is nog wel een aparte, interne X50-modem nodig, die niet standaard geïntegreerd is. Door een modem voor 5g te integreren in wat wellicht de opvolger van de Snapdragon 855 wordt, zal het eenvoudiger worden om van 5g-netwerken gebruik te kunnen maken. Daarnaast zal een interne 5g-oplossing minder energie van de accu vragen.