Peugeot introduceert elektrische versie van de 208-auto met een 50kWh-accu

De Franse autofabrikant Peugeot heeft een nieuwe versie van de 208-hatchback gepresenteerd. Naast de gebruikelijke diesel- en benzinemotoren brengt het bedrijf ook een geheel elektrische variant uit. Deze beschikt over een 50kWh-accu.

Peugeot meldt dat de zogeheten e-208 een elektromotor krijgt die een vermogen van 136pk levert en een koppel van 260Nm. Met de 50kWh-accu heeft de auto conform de WLTP -norm een bereik van 340km, De accu heeft een garantie voor acht jaar of 160.000km voor zeventig procent van de laadcapaciteit.

Chauffeurs kunnen gebruikmaken van 100kW-laders, waarmee 80 procent van de accu binnen dertig minuten moet zijn opgeladen. De interne lader kan met drie fasen overweg en daarmee is 11kW-laden mogelijk; daarmee is de accu in 5 uur en 15 minuten volledig op te laden.

De nieuwe 208-auto is gebouwd op het Common Modular Platform, zodat auto's op basis hiervan zijn aan te passen aan alle soorten aandrijvingen, waaronder een elektromotor. Dat betekent dat de elektrische variant dezelfde bagageruimte en ruimte in het interieur heeft als de reguliere, verbrandingsmotorvarianten, aldus Peugeot.

De nieuwe versie van de 208 komt ergens in de herfst van dit jaar op de markt en zal voor het eerst in maart worden getoond tijdens de Autosalon van Genève. Wanneer de elektrische 208 precies uitkomt en voor welke prijs is nog niet bekendgemaakt.