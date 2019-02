Citroën toont kleine elektrische tweezits conceptauto voor in stad

Citroën heeft de Ami One Concept onthuld. Dit is een kleine, geheel elektrisch aangedreven tweezitter die volgens de fabrikant is bedoeld als stadsvoertuig. Het gaat waarschijnlijk om een conceptauto die in ieder geval voorlopig niet in productie zal gaan.

Citroën meldt dat de Ami One Concept bedoeld is als een urban mobility object, waarmee het bedrijf aangeeft dat het de individuele mobiliteit in de stad nieuw leven wil inblazen. Daartoe heeft het 2,5 meter lange,1,5 meter hoge en 450kg zware voertuig een bereik van 100km en een topsnelheid van 45km/u. Volgens de maker kunnen ook mensen zonder rijbewijs gebruikmaken van de auto.

Gebruikers kunnen de auto door middel van een spraakgestuurde app voor bijvoorbeeld vijf minuten huren, maar ook voor de duur van vijf jaar, waarbij Citroën samenwerkt met Free2Move. De deuren gaan open via een qr-code. In de auto is een 5"-scherm aanwezig, een bluetooth-luidspreker en smartphones kunnen draadloos worden opgeladen.

De Franse fabrikant zal het voertuig waarschijnlijk niet of niet geheel in deze vorm in productie nemen, maar het bedrijf geeft hiermee aan wat zijn visie is op de toekomst van individuele mobiliteit in de stad.