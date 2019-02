LG presenteert drie midrange-smartphones

LG heeft voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona volgende week drie midrange-smartphones gepresenteerd. De meest luxe daarvan is de Q60, met naast een reguliere camera een camera met groothoeklens aan de achterkant.

De Q60 heeft naast die twee camera's ook nog een camera die werkt als dieptesensor voor het blurren van de achtergrond in portretfoto's, zegt LG. De fabrikant is verder summier in de details over de nieuwe midrange-smartphones. Exacte processors, prijzen en releasedata ontbreken, net als informatie over veel van de specs.

De Q60 en K50 hebben hetzelfde formaat en ook hetzelfde 19,5:9-lcd met een diagonaal van 6,26" en een resolutie die LG aanduidt als 'hd+'; vermoedelijk 1560x720 pixels. Daarmee komt het scherm uit op rond 275 pixels per inch. De K50 heeft geen groothoeklens, maar alleen een primaire camera en camera die in gebruik is als dieptesensor. Beide telefoons hebben een 3500mAh-accu.

De K40 is een kleinere telefoon met 18:9-scherm van 5,7". Alledrie de telefoons hebben volgens LG een octacore-processor met een maximale kloksnelheid van 2GHz, maar welke dat is, is onbekend. De K40 heeft een 3000mAh-accu. Alledrie de toestellen hebben een vingerafdrukscanner op de achterkant.

LG zal vermoedelijk meer informatie over de telefoons naar buiten brengen op telecombeurs Mobile World Congress, dat maandag begint in Barcelona. De naamgeving van de telefoons is anders; de voorganger van de Q60 heet Q7 en kwam afgelopen zomer uit voor 350 euro.