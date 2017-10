LG levert iets meer smartphones dan een jaar geleden

LG heeft in de afgelopen maanden iets meer smartphones geleverd dan in dezelfde periode een jaar geleden. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de fabrikant. Dat komt volgens LG door stabiele verkopen van topmodel G6, dat het daarmee beter lijkt te doen dan zijn voorganger, de G5.

LG leverde in totaal 13,7 miljoen smartphones deze zomer, 1 procent meer dan dezelfde periode een jaar geleden. Vooral in thuisland Zuid-Korea ging het goed: daar leverde LG 44 procent meer telefoons dan in het tweede kwartaal.

Dat de G6 nu 'steady sales' laat zien, wijkt af van de vorige kwartaalcijfers, toen de fabrikant juist zei dat duurdere modellen het slecht deden. Het toestel is in de afgelopen maanden sterk in prijs gedaald en het lijkt erop dat daardoor de vraag naar de smartphone is toegenomen. De mobiele divisie draait verlies en dat komt volgens het Zuid-Koreaanse concern onder meer door gestegen prijzen voor componenten zoals geheugen.

Met de tv-tak gaat het beter. Daar maakt LG geen aantal geleverde exemplaren van bekend, maar de inkomsten uit de tv-tak stegen met meer dan tien procent doordat modellen met oledschermen en 4k-ondersteuning het goed deden. Bovendien maakt die divisie een marge van bijna tien procent, een record voor de tv-tak van LG.

LG draaide in totaal een omzet van omgerekend ongeveer 11,5 miljard euro, een stijging van vijftien procent ten opzichte van een jaar geleden. Het operationele inkomen daarbij kwam uit op omgerekend ongeveer 390 miljoen euro, een stijging van ruim tachtig procent.